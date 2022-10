Herschel Walker dément le rapport du Daily Beast selon lequel il aurait payé pour l’avortement

Herschel Walker a été critiqué à plusieurs reprises au cours de sa campagne pour le Sénat et sa dernière incursion en tant que ninja menteur est un doozy hypocrite.

Lundi, La bête quotidienne a révélé que l’ancien joueur de la NFL n’était pas aussi anti-avortement qu’il se vantait d’être dans le but d’attirer des électeurs républicains qui sont probablement aussi hypocrites que lui. Walker a déclaré sans équivoque qu’il voulait que l’avortement soit complètement interdit, quel que soit le contexte, comme le viol, l’inceste ou le risque de mort pour la mère. Des trucs assez méprisables bbb-mais attendez, ça empire!

Une femme qui a demandé à ne pas être identifiée a déclaré au point de vente qu’elle avait avorté en 2009 après que Walker l’ait fécondée. Elle a payé la procédure et Walker lui aurait remboursé l’argent. Ce ne sont pas que des réclamations vides, la femme a littéralement fourni des reçus…

“C’est un mensonge éhonté – et je le nie dans les termes les plus forts possibles.

C’est un autre coup de hache répugnant d’un militant démocrate déguisé en journaliste qui a attaqué ma famille de manière obsessionnelle et a essayé de me démolir depuis le début de cette course. Il harcèle des amis à moi, me demandant si j’ai engendré leurs enfants. Il a qualifié mes enfants de “secrets” parce que je ne voulais pas les utiliser comme accessoires de campagne dans une campagne politique. Maintenant, ils utilisent une source anonyme pour me calomnier davantage. Ils feront tout pour conserver le pouvoir. C’est dégoûtant, politique de gouttière.