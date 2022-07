Herschel Walker admet avoir presque assassiné un homme dans un incident de rage au volant

Facebook

Twitter

Pinterest

Reddit

Flipboard

Imprimer

E-mail

Copier le lien

Comme

Suite

Doux Jésus, Herschel Walker pourrait être le pire candidat à de hautes fonctions jamais nommé par l’un ou l’autre des partis, et cela en dit long à une époque où Louis Gohmert est membre du Congrès des États-Unis. Une nouvelle vidéo de 2019 démontre qu’Herschel Walker continue de souffrir de problèmes de santé mentale qui, comme de nombreux autres problèmes de santé, sont disqualifiants s’ils ne sont pas traités efficacement. Les problèmes de Walker continuent, y compris une prédisposition violente très sombre et inquiétante. De plus, il ment plus souvent qu’il ne dit la vérité.

Extrait d’une conférence donnée en 2019, vidéo ci-dessous :

“J’ai travaillé pour les forces de l’ordre, vous ne le saviez pas non plus ? J’ai passé du temps à Quantico à l’école de formation du FBI. Vous ne saviez pas que j’étais agent ?

*NON, IL N’ÉTAIT PAS.

« Je prends mon arme. Je dis : ‘Je vais le tuer.’ Herschel Walker, a remporté le trophée Heisman. « Je vais le tuer.

« Je suis monté dans le David, l’un de mes nombreux, j’ai décollé sur le 183. Et je me souviens encore de leurs voix. « Herschel, les gens te manquent tout le temps de respect. Les gens font toujours des trucs qu’on n’a jamais fait à personne.

“Et tout d’un coup cette autre voix vient, ‘Herschel, tes parents ne t’ont pas élevé comme ça. Oui, ils ont. Non, ils ne l’ont pas fait. Je pensais que je perdais la tête.

“Alors que je me rapprochais de plus en plus de l’endroit où j’allais rencontrer ce type, j’ai commencé à prier. J’ai dit : ‘Seigneur, j’ai besoin d’aide maintenant. J’ai besoin que vous m’aidiez. Je suis sur le point de faire quelque chose de stupide.

« Je suis sorti de ma voiture et j’ai mis la main sur mon arme alors que je me dirigeais vers ce camion. Avant que je puisse voir le gars, j’ai vu le signe à l’arrière de son camion. ‘Klaxonnez si vous aimez Jésus.’

“Et c’est ce qui m’a calmé.”

“J’ai attrapé mon arme.” “J’ai dit que je le tuerais.” “Je pensais que je perdais la tête.” “Je suis sur le point de faire quelque chose de stupide en ce moment.” – Herschel Walker, candidat au Sénat républicain de Géorgie https://t.co/qrbboRV6T7 –Keith Boykin (@keithboykin) 19 juillet 2022

Je n’ai aucune idée qu’ils gardent ce type sur le bulletin de vote, mais ils méritent certainement la perte, bien que ce est l’état qui nous a amené Marjorie Taylor Greene. Dieu merci, il est contre Ralph Warnock, et il est impossible de ne pas aimer Warnock.