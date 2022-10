Herschel Walker a payé l’avortement de sa petite amie, selon un rapport

DUNWOODY, Géorgie (AP) – Herschel Walker, qui s’est opposé avec véhémence au droit à l’avortement en tant que candidat républicain au Sénat américain en Géorgie, a payé l’avortement de sa petite amie en 2009, selon un nouveau rapport publié lundi soir. Le candidat a qualifié l’accusation de “mensonge éhonté” et a déclaré qu’il porterait plainte.

Le Daily Beast a parlé à une femme qui a déclaré que Walker avait payé son avortement lorsqu’ils sortaient ensemble. Le média a examiné un reçu montrant son paiement de 575 $ pour la procédure, ainsi qu’une carte de rétablissement de Walker et ses relevés de dépôt bancaire montrant l’image d’un chèque personnel de 700 $ de Walker daté de cinq jours après le reçu de l’avortement.

La femme a déclaré que Walker l’avait encouragée à mettre fin à la grossesse, affirmant que le moment n’était pas venu pour un bébé, a rapporté The Daily Beast.

Dans un communiqué, Waker a déclaré qu’il intenterait une action en justice contre le média mardi matin.

“C’est un mensonge éhonté – et je le nie dans les termes les plus forts possibles”, a-t-il écrit.

Matt Fuller, le rédacteur politique de The Daily Beast, a tweeté en réponse : “Je peux vous dire que nous soutenons chaque mot et que nous nous sentons très solides à propos de l’histoire.”

Plus tard lundi soir, Walker est apparu dans l’émission de Sean Hannity sur Fox News, où on a demandé à Walker s’il se souvenait d’avoir envoyé un chèque de 700 $ à une petite amie.

“Eh bien, j’ai envoyé de l’argent à beaucoup de gens”, a-t-il déclaré. « Je donne tout le temps de l’argent aux gens parce que j’aide toujours les gens. Je crois qu’il faut être généreux. Dieu m’a béni. Je veux bénir les autres.

L’allégation contre Walker est la dernière d’une série d’histoires sur le passé de la légende du football qui a secoué la campagne du premier candidat dans l’une des courses au Sénat les plus compétitives du pays. Plus tôt cette année, Walker a reconnu qu’il avait trois enfants dont il n’avait pas parlé publiquement auparavant.

En tant qu’espoir du Sénat, Walker a soutenu une interdiction nationale des avortements sans exception pour les cas de viol, d’inceste ou de risque pour la santé d’une femme – particulièrement remarquable à un moment où Roe v. Wade a été annulé par la Cour suprême et les démocrates en Le Congrès a discuté de la codification des droits à l’avortement dans la loi fédérale.

“Je suis pour la vie”, a déclaré Walker à plusieurs reprises lors de sa campagne. Lorsqu’on lui a demandé s’il autoriserait des exceptions, il a répondu qu’il n’y avait “aucune excuse” pour la procédure.

En tant que candidat républicain, Walker a évité de nombreuses questions sur son soutien antérieur à une interdiction nationale de l’avortement, essayant plutôt de retourner la question contre son rival démocrate, le sénateur Raphael Warnock, qui soutient le droit à l’avortement. Walker caractérise souvent l’avortement comme “une femme qui tue son bébé” et dit qu’il ne comprend pas comment Warnock, un pasteur baptiste, peut soutenir que la procédure soit légale.

En campagne à Dunwoody, une banlieue d’Atlanta, lundi soir, Warnock a souligné son soutien au droit à l’avortement.

« J’ai un profond respect pour la vie. J’ai un respect profond et constant pour le choix. Je crois que la chambre d’un patient est trop petite et exiguë pour une femme, son médecin et le gouvernement des États-Unis », a-t-il déclaré, soulignant le soutien de Walker à une interdiction nationale.

Warnock a été dédaigneux lorsqu’on lui a parlé de l’histoire de The Daily Beast et lorsqu’on lui a demandé si cela pourrait affecter le résultat en Géorgie. “Je laisserai les experts décider”, a-t-il déclaré.

Bill Barrow, l’Associated Press