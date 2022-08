Herrera Beutler troisième impeacher du GOP à tomber en primaire

SEATTLE (AP) – Le représentant Jaime Herrera Beutler est devenu le troisième membre du Congrès à voter pour destituer l’ancien président Donald Trump lors d’une primaire.

Herrera Beutler est tombé face à Joe Kent, soutenu par Trump, un ancien béret vert, lors du concours du 3e district du Congrès. Le district se trouve dans le sud-ouest de l’État de Washington, de l’autre côté de la frontière avec Portland, dans l’Oregon. Kent affrontera la démocrate Marie Gluesenkamp Perez en novembre. Elle s’était déjà qualifiée pour les élections générales puisqu’elle était la première à recueillir des voix après la primaire du 2 août, avec 31 % des voix.

Herrera Beutler, qui a été élue pour la première fois à la Chambre des États-Unis en 2010, a mené Kent par environ 4 700 voix le soir des élections, mais son avance a diminué tout au long de la semaine dernière, et des retours mis à jour mercredi soir ont mis Kent – ​​qui occupait la deuxième place depuis lundi soir. — devant par 1050 voix.

Kent a terminé avec 22,8% des voix et Herrera Beutler était à la troisième place avec 22,3% des voix.

Herrera Beutler a concédé la course dans un e-mail mardi soir, déclarant que “depuis que j’ai été élu pour la première fois à ce siège, j’ai fait de mon mieux pour servir ma région d’origine et notre pays”.

Dans un communiqué mercredi, Kent a remercié les autres candidats républicains, affirmant que toutes les “campagnes se sont battues dur parce que nous nous soucions tous profondément de ce district et de ce pays”.

“Il est maintenant temps de s’unir en tant que républicains car les enjeux n’ont jamais été aussi élevés”, a-t-il écrit.

Gluesenkamp Perez a déclaré dans un communiqué plus tôt cette semaine que la course du 3e district du Congrès “va être un indicateur national pour la direction du pays et pour l’avenir de notre démocratie”.

Dans le cadre du système primaire de Washington, les deux premiers électeurs de chaque course du 2 août se qualifient pour les élections de novembre, quel que soit le parti. Washington est un État de vote par correspondance et les électeurs n’ont pas à déclarer d’affiliation à un parti.

Parce que Washington est un État de vote par correspondance et que les bulletins de vote doivent simplement être déposés le jour du scrutin, il faut souvent des jours pour connaître les résultats finaux dans des courses serrées alors que les bulletins de vote arrivent dans les bureaux électoraux du comté tout au long de la semaine.

Sur les 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour la destitution de Trump, quatre ont choisi de ne pas se présenter aux élections. Le représentant du Michigan Peter Meijer a été battu lors d’une primaire la semaine dernière par John Gibbs, approuvé par Trump, et le représentant Tom Rice de Caroline du Sud a perdu contre un challenger approuvé par Trump en juin. Le représentant David Valadao de Californie – qui a une primaire ouverte comme Washington – a survécu à un défi primaire. La représentante Liz Cheney du Wyoming se prépare à la défaite lors de sa primaire du 16 août contre un rival soutenu par Trump.

Le représentant de Washington, Dan Newhouse, s’est qualifié pour les élections générales lors de sa primaire dans l’État de Washington la semaine dernière, repoussant un rival soutenu par Trump, et apparaîtra au scrutin de novembre avec l’opposant démocrate Doug White.

The Associated Press