Même 2020 ne pourrait pas arrêter toutes les manigances, scandales et showmances du showbiz. Mais qui a utilisé leur renommée pour de bon cette année?

Et à qui le Père Noël a-t-il donné un morceau de charbon la semaine dernière?

Dans un spécial Jess Saying, Jessica Boulton sépare ses héros de ses méchants …

JANVIER

HÉROS : Les Screen Actors Guild Awards à Los Angeles. L’outsider de la saison des récompenses nous a donné la réunion de célébrités inattendue qui se préparait depuis 15 ans – Jennifer Aniston et Brad Pitt.







Les ex ont simplement bavardé, en haut à droite, alors que Brad continuait son balayage des gongs pour avoir enlevé son top dans Il était une fois à Hollywood. Mais les fans (y compris la copine de Jen, Courteney Cox) sont devenus obsédés par la preuve picturale que l’ancien couple d’or était à nouveau amis …

SCÉLÉRAT : Qui d’autre? Angelina Jolie. Pas seulement parce qu’elle ne semblait pas désolée en 2005 quand elle et Brad sont tombés amoureux. Mais parce que, 15 ans plus tard, elle voulait de la sympathie dans une bataille pour la garde de leurs enfants, gémissant qu’elle «devait se baser là où leur père choisit de vivre».







Pendant ce temps, le prince Harry et Meghan ont suggéré que la famille royale était dépassée et qu’ils quittaient la Grande-Bretagne. Mais plus sur eux plus tard …

FÉVRIER

HÉROS : Phillip Schofield. La star de l’armoire à balais This Morning et CBBC est sortie en direct, avec le soutien de l’épouse de 27 ans, Stephanie Lowe.







Malheureusement, son acolyte Gordon the Gopher reste coincé dans le placard: un ancien de la BBC, où ils gardent Edd The Duck, Zippy et le reste des marionnettes «à la retraite».

SCÉLÉRAT : Harvey Weinstein. Une fois le Titan de Tinseltown, un an après le mouvement MeToo, il n’était plus que le Runt of Rikers – les prédateurs sexuels se classant parmi les plus bas de la prison tristement difficile de New York.

En février, il a été reconnu coupable d’un acte sexuel criminel au premier degré et de viol au troisième. Et le cœur de beaucoup de ses victimes a sauté un battement quand il a été plus tard condamné à 23 ans.







Tout comme le sien – le démon, à gauche, a été transporté d’urgence de la cour à l’hôpital souffrant de douleurs à la poitrine.

MARS

HÉROS : Un petit pas pour une personne de 99 ans était un pas de géant pour la dernière race de célébrités de l’humanité: les héros de la vie réelle.

Le capitaine Tom Moore s’est engagé à faire 100 tours de son jardin avant son 100e anniversaire – et a levé 32 millions de livres sterling pour le NHS. Bien qu’Attenborough ressemble à un fouet-vivaneau, il est devenu l’un des noms les plus occupés du showbiz – avec un seul livre à succès numéro 1, l’épisode Life Stories de Piers Morgan, le gong BBC Sports Personality, la chevalerie et, bien sûr, un Daily Mirror Pride. of Britain Award.







SCÉLÉRAT : Le pays tout entier est terrifié par le coronavirus et nous comptons sur les centenaires pour financer notre système de santé. Et que fait Keith Lemon-aka-Leigh Francis quand il a des symptômes? Allez au pub. Vous êtes peut-être un homme blond, Keith.







Mais nous sommes amers, Lemon.

AVRIL

HÉROS : Paul Mescal, Daisy Edgar Jones et le manque apparent de liquidités dans le budget de la garde-robe Normal People.







Le drame chargé de nudité de la BBC a fait baver tout le monde devant un homme ayant un penchant pour les chaînes (heureusement pas dans le sens de Fifty Shades). Le travail précédent de Mescal était la publicité des saucisses. À quel point il est devenu une superstar pour montrer la sienne?

SCÉLÉRAT : C’était le succès de Netflix avec des coups de poignard dans le dos, une trahison et trois personnes dans un mariage. Non, pas The Crown faisant les années Charles et Diana (c’était en novembre), mais la plongée profonde dans le cœur de Trump qui était Tiger King.







Pour le propriétaire du zoo Joe Exotic contre New Ager Carole Baskin (avec son mari disparu-déclaré-mort, elle nie avoir nourri les tigres) était une véritable course vers le bas. Il en est ressorti quelque chose de bon – les tigres en cage de Joe ont été sauvés et c’est maintenant lui qui est derrière les barreaux.

MAI

HÉROS : Adele, pour avoir affiché avec désinvolture un cliché d’anniversaire d’elle-même ressemblant à la moitié de la femme qu’elle était autrefois. Il s’avère qu’après avoir perdu environ 13% de poids mort lors de sa séparation avec son mari Simon Konecki, la chanteuse, à droite, a décidé de devenir en meilleure santé pour le bien de son fils Angelo et a perdu sept des siens.







SCÉLÉRAT : Kylie Jenner. La plus jeune Kardashian-Jenner a également perdu quelques livres – de sa valeur nette. Le magazine financier Forbes l’avait déclarée la plus jeune milliardaire des États-Unis, avant de renoncer à son titre en mai, affirmant que son solde bancaire était exagéré – de 100 millions de livres sterling.







Je me demande si Kylie a vérifié le dossier du canapé? C’est probablement juste un changement embêtant pour ces Kardashians riches en kash.

JUIN

HÉROS : Le footballeur Marcus Rashford, pour avoir forcé le gouvernement à fournir des repas gratuits aux enfants les plus pauvres du pays.







De plus, toutes les célébrités qui ont participé au Blackout d’Instagram le 2 juin, en soutien à George Floyd, dont la mort en garde à vue a déclenché des appels mondiaux à mettre fin au racisme.

VILLAINS : Noughties montre Bo Selecta et Little Britain. Keith Lemon / Leigh Francis a lancé un appel au pardon pour les stéréotypes raciaux de Bo Selecta, affirmant: «Je ne savais pas à quel point c’était offensant à l’époque.»







David Walliams et Matt Lucas se sont ensuite excusés lorsque Little Britain a été retiré des services de streaming pour avoir utilisé blackface, en disant: « La société a beaucoup évolué depuis. »

Quelques points, les garçons: Premièrement, vous étiez tous confrontés au racisme lorsque les émissions ont été diffusées pour la première fois, donc les allégations d’ignorance ne sont pas lavées.

Deuxièmement, les années 2000 sont peut-être «à l’époque» dans votre esprit, mais c’était encore 25 ans après la fin de Till Death Do Us Part (lorsque les créateurs ont réalisé que les gens se moquaient avec, pas du fanatique Alf Garnett) et 22 ans depuis la BBC a supprimé le Black and White Minstrel Show.







Je suis donc à peu près sûr que le racisme n’était pas un concept entièrement nouveau «alors».

JUILLET

HÉROS : Kate Garraway est retournée au GMB malgré le fait que son mari Derek reste sous respirateur, combattant le coronavirus.







La maman de deux enfants, à droite, a fait preuve d’une force remarquable alors que son calvaire se poursuivait tout au long de l’année (et je ne veux pas dire travailler avec Piers Morgan).

SCÉLÉRAT : L’ego de Kanye West.







Le rappeur a déclaré qu’il se présentait à la présidence des États-Unis, ce qui signifie que Donald Trump ne pouvait plus être qualifié de candidat le moins qualifié de l’Idaho, de l’Oklahoma, de la Louisiane ou de l’un des huit autres États qui ont inscrit Yeezy sur le bulletin de vote.

AOÛT

HÉROS UN : Ian ‘H de Dancing On Ice de Steps’ Watkins et Matt Evers sont entrés dans l’histoire lorsqu’ils sont devenus le premier couple de même sexe à un concours.







Strictement emboîté le pas en août, jumelant le boxeur olympique Nicola Adams à Katya Jones, en haut, entraînant la télévision grand public à coups de pied et de cris, de coups de pied et de glissement dans le 21e siècle.

HÉROS DEUX : Chadwick Boseman.







La star de Black Panther, 43 ans, a perdu une bataille secrète de quatre ans contre le cancer. Cue des milliers de vidéos d’enfants tenant des veillées avec leurs figurines en plastique Marvel. Si vous pouvez en traverser un seul, vous avez le cœur plus dur que Thanos.

SCÉLÉRAT : Le vélo électrique de Simon Cowell, en bas à droite.







Le magnat de la télévision s’est cassé le dos et s’est écrasé sur son allée. Il a dû faire face à des mois de récupération et nous avons affronté Britain’s Got Talent sans le seul juge qui donnera un buzzer rouge aux actes de nouveauté absurdes.

SEPTEMBRE

HÉROS : Ashley Banjo, BGT et ITV. L’Ofcom a reçu 24 500 plaintes lorsque Diversity, dirigé par Banjo, a reconstitué la mort de George Floyd.







Mais ITV est resté fidèle à l’émission, sortant même des annonces dans les journaux d’une page entière (merci, btw).

SCÉLÉRAT? Certains peuvent dire le prince Harry et Meghan. Ils ont signé un contrat de mégabucks avec Netflix (y compris une série de mouches sur le mur), malgré des histoires controversées sur la mère de Harry, Diana, sur le streamer The Crown.







Cependant, comme ITV et de nombreux ancêtres de Harry, je vais mettre ma tête sur le billot et dire … tant mieux pour eux. Avec les Kardashians sur le point de démissionner de la royauté de la télé-réalité, il y a enfin une couronne pour laquelle Harry pourrait être le premier.

OCTOBRE

SCÉLÉRAT : Dominic «Wild» West. La star de The Affair, 51 ans, a été vue en train de canoter avec sa co-star de Pursuit of Love Lily James, 34 ans, en médaillon, à Rome, puis a convaincu sa femme de 10 ans Catherine FitzGerald, 51 ans, de poser pour The Least Convincing » Notre mariage va bien »Occasion de photo. Déjà.







HÉROS : Catherine, pour un sourire qui dit: «Tu as des couilles qui me demandent de faire ça, Dom … Mais j’ai aussi mes propres vices. Et maintenant, ils sont en eux.

NOVEMBRE

HÉROS : Anton Du Beke, à droite, pour avoir fait son entrée dans le jury Strictly (après seulement 18 ans).







SCÉLÉRAT : Johnny Depp. Le juge Nicol de la Haute Cour, qui a jugé que Depp avait perdu son affaire de diffamation de «batteur d’épouse», a légèrement dépassé Anton dans les enjeux du jugement, par rapport à l’ex Amber Heard.







Particulièrement méchante a été la révélation de l’e-mail de 2016 de Depp, faisant référence à Amber comme «un marché aux poissons flappy cherchant de l’or, un centime à la douzaine, inutile, pendant et surutilisé». Comment a-t-il lu mon profil eHarmony?

DÉCEMBRE

HÉROS : La grande Dame Barbara Windsor, légende bien-aimée d’EastEnders et de Carry On, est décédée à l’âge de 83 ans – moins de six semaines après la légende de Bond Sir Sean Connery – après avoir diverti la Grande-Bretagne pendant plus de 50 ans.







Pendant ce temps, Coronation Street a célébré 60 ans d’affaires, de triangles d’amour, de meurtres et de mariages dramatiques. Encore 1000 ans de scandale et ils rattraperont la monarchie.

SCÉLÉRAT : La réplique de Peggy Mitchell, «Get Outta Ma Pub», aurait été un excellent conseil pour Rita Ora qui, malgré le fait que sa mère Vera soit en première ligne du NHS, a organisé une fête d’anniversaire pour enfreindre les règles dans un restaurant du nord de Londres, avant de s’envoler dans la honte en Bulgarie.







C’est tellement chaud pas maintenant, Rita.