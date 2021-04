Héros du titre de Premier League de Leicester cinq ans plus tard: où sont-ils maintenant?

Dimanche marque le cinquième anniversaire de la journée où Leicester City a stupéfié le monde du football en remportant le titre de Premier League.

N’oublions pas, ils étaient des outsiders non payés au rang 5000-1 au début de la campagne, qu’ils pensaient plus susceptibles d’être relégués, mais à la fin de la campagne 2015-16, ils soulevaient le trophée au-dessus de leurs têtes.

Cette brillante équipe des Foxes vivra pour toujours dans les livres d’histoire, mais, comme le directeur inspirant Claudio Ranieri l’a découvert à ses dépens, le football évolue rapidement.

En témoignage de leurs réalisations, voici un tour d’horizon de cette équipe légendaire. Les 11 joueurs qui ont joué le plus de minutes pour Leicester lors de leur meilleure saison de tous les temps, et où ils en sont maintenant.

Claudio Ranieri

Ranieri a été limogé sans cérémonie par Leicester neuf mois seulement après avoir remis au club son plus illustre honneur.

Les Foxes ont eu du mal à reproduire leur succès en 2016-17 et n’étaient qu’à un point au-dessus de la zone de relégation lorsque leur entraîneur, vainqueur du titre, a été limogé en février, avec 13 matchs de la saison restants et le club en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le prochain emploi de Ranieri est venu en France avec Nantes, avant de revenir en Premier League pour diriger Fulham. Cependant, son mandat dans l’ouest de Londres n’a duré que 17 matches alors que les Cottagers sombraient vers une relégation immédiate au championnat.

Il est ensuite retourné dans l’ancien club Roma pour 12 matchs pour les mener à bien jusqu’à la fin de la saison 2018-19, avant d’accepter de prendre la relève en tant qu’entraîneur-chef de la Sampdoria en octobre 2019. Il a juste réussi à les maintenir, mais Samp a construit sur cela et sont dans la moitié supérieure de la saison 2020-21.

Claudio Ranieri restera à jamais une légende à Leicester même si les choses ont rapidement mal tourné. Plumb Images / Leicester City FC via Getty Images

L’un des deux seuls joueurs à être sur le terrain à chaque minute de la marche miraculeuse de Leicester vers le titre, Schmeichel a concédé moins de buts (36) que de matchs joués et a gardé 15 feuilles blanches.

Désormais âgé de 34 ans, l’international danois reste à ce jour le meilleur gardien de but.

Morgan a été le deuxième joueur à passer les 3420 minutes sur le terrain alors que le défenseur a mené les Foxes à la gloire, marquant même quelques buts.

Le joueur de 37 ans est toujours capitaine du club à Leicester bien que le défenseur central vétéran n’ait fait que trois apparitions en camée cette saison.

Robert Huth – 35 applications, 3 buts

Huth s’est avéré être un rocher au cœur de la défense de Leicester en 2015-16, après avoir passé la saison précédente en prêt de Stoke City.

L’international allemand a passé encore deux ans avec les Foxes, mais après avoir raté l’intégralité de la campagne 2017-18 en raison d’une blessure, le joueur de 34 ans a annoncé sa retraite du football en janvier 2019.

Membre essentiel de la défense victorieuse du titre des Foxes, l’arrière gauche autrichien est toujours à Leicester et a fait neuf apparitions en Premier League cette saison.

Le contrat du joueur de 35 ans doit expirer cet été, ce qui signifie que nous pourrions enfin voir Fuchs réaliser son rêve de longue date de faire le saut dans une deuxième carrière sportive en tant que kicker de la NFL.

Les héros de Leicester ont fait une fête chez Jamie Vardy la nuit où ils ont remporté le titre. Plumb Images / Leicester City FC via Getty Images

Danny Simpson – 30 applications

Simpson a été libéré par Leicester à la fin de la saison 2018-19 et a rapidement rejoint l’équipe de championnat Huddersfield, avec qui il a passé la campagne 2019-20.

Il a refusé un nouveau contrat à Huddersfield, qui s’est peut-être retourné contre lui car il était sans club jusqu’en mars 2021, lorsqu’il a signé un contrat à court terme avec Bristol City – une décision qui l’a réuni avec l’ancien manager de Leicester, Nigel Pearson.

Drinkwater était une présence intégrale dans le milieu de terrain de Leicester, mais a demandé à quitter le club peu de temps après au milieu de l’intérêt signalé de Chelsea.

Les Foxes ont rejeté plusieurs offres pour Drinkwater avant de finalement céder et d’accepter une offre de 35 millions de livres sterling, l’accord étant conclu en septembre 2017.

Cependant, les choses ont rapidement tourné au vinaigre alors que Drinkwater n’a fait que cinq départs en championnat pour les Blues en quatre ans avec des prêts à Burnley, Aston Villa et, pour la seconde moitié de la saison 2020-21, au club turc Kasimpasa.

Drinkwater a encore une année à courir sur son contrat avec Chelsea, mais il a peu de chances qu’il joue à nouveau pour le club.

N’Golo Kante – 37 applications, 1 but, 4 passes décisives

Star incontestée de la saison dorée de Leicester, Kante est devenu l’un des milieux de terrain d’action les plus convoités du football moderne.

Après une seule année extrêmement réussie au King Power, la petite star française a scellé un grand déménagement à Chelsea à l’été 2016.

Kante a de nouveau remporté la ligue en 2016-2017, devenant ainsi le premier joueur à remporter des titres consécutifs de Premier League avec différents clubs (Mark Schwarzer n’a pas joué dans les saisons gagnantes du titre pour Chelsea (2014-15) ou Leicester ( 2015-16)).

Il a depuis remporté deux FA Cup et la Ligue Europa avec Chelsea – oh, et une Coupe du monde aussi avec la France en 2018.

Okazaki a quitté les Foxes pour l’Espagne en 2019, signant pour la première fois avec Malaga pour un contrat d’un an. Cependant, son contrat a dû être annulé après seulement 34 jours car le club n’a pas pu l’inscrire en raison de contraintes financières.

L’attaquant japonais a ensuite rejoint la deuxième division de Huesca, où il se trouve encore à ce jour (1 but sur 21 applications jusqu’à présent cette saison).

Shinji Okazaki et Kasper Schmeichel figurent sur une peinture murale au King Power Stadium. CameraSport via Getty Images

L’ailier volant des Foxes était un membre de base de l’équipe sacrée de Ranieri et continue d’être un joueur important.

Désormais âgé de 31 ans, Albrighton a peut-être glissé dans l’ordre hiérarchique d’un échelon ou deux, mais cela ne l’a pas empêché de faire 26 apparitions en Premier League en 2020-2021, apportant quatre passes décisives dans le processus.

Jamie Vardy – 36 applications, 24 buts, 6 passes décisives

Le cœur battant des rebelles de Ranieri, Vardy a atteint le statut de légende du club avec ses performances de bélier à un homme lors du triomphe au titre des Foxes.

L’incroyable production de Vardy l’a vu sacré joueur de la saison de Premier League en 2015-16, mais la forme effrayante ne s’est pas arrêtée là.

Il a ensuite remporté le Soulier d’Or en 2018-19 après une autre campagne tout aussi prolifique au cours de laquelle il a marqué 23 buts en championnat et est donc devenu, à l’âge de 33 ans, le joueur le plus âgé à réclamer le prix.

Vardy est également devenu le 29e joueur à marquer 100 buts en Premier League lorsqu’il a franchi le cap en juin 2020, puis a scellé son adhésion à un club encore plus exclusif en mars 2021 lorsqu’il a enregistré 100 buts ou plus dans l’élite au-delà de son 30e. date d’anniversaire.

Comme un bon vin.

Riyad Mahrez – 37 applications, 17 buts, 11 passes décisives

Inconnu à son arrivée à Leicester en provenance du Havre français en 2014, Mahrez n’a pas perdu de temps à prouver de quoi il était capable.

Le meneur de jeu algérien a formé un partenariat dévastateur avec Jamie Vardy, les buts du duo aidant à alimenter la charge de titre des Foxes.

Un transfert important à Man City a suivi avec le prix de 60 millions de livres sterling faisant de Mahrez le joueur africain le plus cher de tous les temps, ainsi que les frais de transfert les plus élevés que Leicester ait jamais reçus.

Bien que n’étant pas tout à fait un premier choix à City, le joueur de 30 ans s’est avéré être une option qui change la donne pour Pep Guardiola et a depuis ajouté un autre titre de Premier League (2018-19) à sa collection.