« Héros de guerre de la famille » : le Musée canadien de la guerre acquiert 3 autres Croix de Victoria

L’histoire de Sdt. James Peter Robertson était bien connu dans la famille de Peter Harris.

Pendant la Première Guerre mondiale, le soldat canadien a détruit à lui seul un nid de mitrailleuses allemandes à Passchendaele. Il a ensuite mené son unité vers leur objectif avant qu’un obus ne le tue alors qu’il tentait de sauver un camarade.

Maintenant, Harris espère que l’histoire de son grand-oncle homonyme sera plus largement connue dans le reste du pays.

La Grande-Bretagne a décerné à Robertson une Croix de Victoria pour sa bravoure et son héroïsme dans les champs boueux et ensanglantés de Belgique. Il s’agit de l’une des trois décorations de ce genre remises aux Canadiens pendant la guerre et récemment obtenues par le Musée canadien de la guerre.

“Si c’est juste assis dans un coffre-fort, ça ne fait de bien à personne”, a déclaré Harris. “Donc, il semblait que c’était un meilleur endroit pour le musée de la guerre, où, espérons-le, d’autres personnes pourront le voir, l’apprécier et apprendre cette histoire.”

Les deux autres médailles ont été décernées au 2e lieutenant Edmund De Wind et au Sgt. Thomas William Holmes, le plus jeune Canadien à avoir jamais reçu la Croix de Victoria, la plus haute décoration de l’Empire britannique pour bravoure.

Grâce aux acquisitions, le musée possède maintenant 36 des 73 Croix de Victoria décernées aux Canadiens pendant la Première Guerre mondiale. Cela comprend sept des neuf de Passchendaele, où 15 000 Canadiens ont été tués ou blessés pendant des semaines de combats.

« Nous pouvons utiliser ces médailles pour raconter les histoires individuelles », a déclaré Teresa Iacobelli, historienne de la Première Guerre mondiale au musée. “Et parce que ce sont des VC, ce sont des histoires de bravoure et d’héroïsme exceptionnels dans les circonstances les plus extraordinaires.”

Le 6 novembre 1917, Robertson et son unité faisaient partie d’une attaque contre la crête portant le nom de Passchendaele. Alors qu’une bruine froide tombe, une mitrailleuse allemande s’abat sur les Canadiens, qui sont incapables d’avancer à cause d’un mur de barbelés non coupés.

Repérant une ouverture dans le fil d’un côté de l’emplacement de la mitrailleuse, Robertson sauta sur ses pieds et se précipita vers elle avant de courir vers les Allemands. Dans la lutte qui s’ensuivit, il en tua quatre avant de retourner l’arme sur davantage d’ennemis.

Le joueur de 34 ans de Medicine Hat, en Alberta, n’en avait pas fini. Portant la mitrailleuse, Robertson a conduit son unité à son objectif final, où il a continué à tirer sur les Allemands en retraite. Peu de temps après, il a été tué alors qu’il tentait d’aider un camarade blessé.

“Il était le célèbre héros de guerre de la famille”, a déclaré Harris, dont la mère a une réplique de la Croix de Victoria ainsi qu’une photo d’elle sur la tombe de Robertson et une copie de l’article de journal annonçant ses exploits. “C’était donc une histoire bien connue pour nous.”

La Croix de Victoria a été donnée à la plus jeune sœur de Robertson, la grand-mère de Harris, qui l’a transmise à sa propre fille à sa mort. Harris pense que c’était en grande partie parce que son père était le plus intéressé par l’histoire.

La médaille est restée en grande partie confinée dans un coffre-fort jusqu’à la mort du père de Harris vers le début de la pandémie de COVID-19.

“Nous l’avons sorti de son coffre-fort et nous avons commencé à y penser”, a-t-il déclaré. «Maman s’est souvenue qu’elle avait promis à ma grand-mère que si jamais elle quittait la famille, elle devrait aller au Musée canadien de la guerre.»

Né en Irlande du Nord, De Wind vivait et travaillait au Canada comme banquier chez CIBC lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté. Après avoir servi dans une unité canadienne, il est nommé officier britannique.

Alors qu’il servait dans les Royal Irish Rifles le 21 mars 1918, il a défendu une position pendant sept heures avant d’être tué.

Né à Montréal, Holmes avait 19 ans lorsqu’il a obtenu sa Croix de Victoria à Passchendaele le 26 octobre 1917, en détruisant à lui seul trois emplacements de mitrailleuses allemandes. Il survécut à la guerre et mourut à Toronto en 1950.

Eric Fernberg, l’un des spécialistes des collections du musée de la guerre, a déclaré que les médailles Robertson et De Wind avaient été achetées aux familles des deux hommes grâce à des dons et au soutien du gouvernement fédéral. La médaille Holmes a été achetée à un particulier à l’étranger.

Bien que les prix exacts n’aient pas été divulgués, le musée a payé 420 000 $ aux enchères pour une Croix de Victoria de la Première Guerre mondiale en 2017. Une autre décernée à un Canadien pendant la Seconde Guerre mondiale a été vendue à un collectionneur britannique la même année pour 550 000 $.

La Croix de Victoria « a une longue histoire et elle a une résonance en termes de notre histoire militaire collective », a déclaré Fernberg. “Ainsi, lorsque des opportunités se présentent ou qu’elles se présentent (pour en acquérir une), nous les poursuivons.”

Le musée n’a pas de plans immédiats pour exposer les trois médailles nouvellement acquises, et Harris a reconnu qu’il craignait au départ que la décoration de son grand-oncle ne se retrouve dans un tiroir de rangement.

“Mais la logique tient toujours”, a-t-il ajouté. « Même s’ils décident qu’ils n’ont pas d’endroit pour l’exposer en ce moment, au moins c’est au musée de la guerre. Ensuite, il y a une chance qu’à un moment donné, ils auront plus de personnes (qui) peuvent y être exposées.

“Donc, cela semble toujours être le bon endroit pour vivre.”

Lee Berthiaume, La Presse canadienne

