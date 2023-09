Héros britannique retenu en otage et brutalement torturé par les talibans alors qu’il tentait de sauver des enfants vulnérables, récompensé pour sa bravoure

Un ANCIEN agent infiltré de la CIA, retenu en otage et torturé par les talibans pendant 190 jours, a été récompensé pour son courage.

Anthony Stephen Malone, 50 ans, a remporté jeudi le prix Inspiration de l’année aux English Veterans Awards.

Il était l’un des six Britanniques libérés par les talibans en juin dernier.

L’ex-para a décrit comment il a été brutalement torturé pour donner les mots de passe de son téléphone.

L’ancien parachutiste et son collègue ont été contraints de passer six mois dans une minuscule cellule souterraine sombre de Kaboul après avoir été capturés en 2021.

Anthony a été confronté à des conditions de vie « barbares » dans une cellule de détention 3×3, sans toilettes, sans autres installations ni même au soleil.

Et il a été brutalement battu et s’est retrouvé avec six côtes fracturées, une infection rénale, une grave commotion cérébrale et des lésions nerveuses – en plus d’être menacé d’exécution à plusieurs reprises.

Plus d’un an après son horrible épreuve, Anthony a été nominé pour le Lifetime Achievement Award – où il a remporté le bronze – et a remporté le prix Inspiration of the Year.

Il s’est dit « honoré et touché » d’avoir gagné.

Le courageux Britannique a déclaré qu’il travaillait toujours pour aider à libérer les personnes vulnérables d’Afghanistan et Ukraine à la tête d’un comité international axé sur la lutte contre la traite des êtres humains.

Anthony a passé des années à voyager vers et depuis l’Afghanistan, aidant à évacuer les familles vulnérables.

Lors de la mission avec son collègue en 2021, ils ont été en contact régulier avec de hauts responsables talibans et n’ont jamais rencontré de problèmes – jusqu’à ce qu’ils rencontrent un groupe de responsables « voyous ».

Bien qu’ils disposaient des documents requis, ils ont été retenus captifs pendant 190 jours – sans être inculpés.

L’homme de 50 ans a déclaré qu’ils avaient été forcés de dormir sur le sol en béton dur et qu’on leur avait donné une assiette de haricots et de riz à manger, mais pas d’eau.

Anthony a déclaré qu’après deux semaines de captivité, il avait été brutalement torturé afin de lui arracher les codes et mots de passe de son téléphone.

Le parachutiste a refusé de le faire car il disposait de détails et de photos des familles qu’il tentait de secourir.

Et il savait qu’au bout de quatre semaines, toutes les données de son téléphone seraient supprimées grâce à un programme d’autodestruction qu’il avait installé.

Il a révélé qu’on lui avait même proposé un accord pour livrer les autres Britanniques, mais a déclaré que cette pensée « ne m’avait même jamais traversé l’esprit une seconde ».

« Il a peut-être brisé mon corps mais pas mon esprit », a-t-il déclaré au Sun.

« À une autre occasion, j’ai été emmené à l’étage, plaqué au sol par plusieurs membres des talibans, j’ai été menotté devant et mes jambes ont été attachées ensemble.

« Ils m’ont enlevé mes chaussures et mes chaussettes et ils m’ont fouetté la plante des pieds plus de 24 fois avec un tuyau en caoutchouc durci. »

Il a été si grièvement blessé qu’il a été placé à l’isolement pendant 72 jours.

Il se souvient de la première fois où il a été autorisé à passer un appel téléphonique de cinq minutes avec sa fiancée, Nicki, après des semaines de captivité.

Au cours d’une de ces conversations, il a réussi à lui faire comprendre qu’il était torturé – et elle a ensuite réussi à contacter le ministère des Affaires étrangères.

La veille de sa libération, Anthony a été convoqué dans une pièce par Ahmed – qui semblait toujours avoir « une rancune personnelle » contre lui.

« Il a entamé une conversation sur le mal que notre pays représente et il insultait la Grande-Bretagne », a expliqué Anthony.

« C’est à ce moment-là que j’ai fait l’une des choses les plus stupides que j’aurais pu faire : je lui ai tenu tête et je me suis retrouvé nez à nez avec lui dans une pièce pleine de gardes armés et je lui ai dit d’être plus respectueux envers notre pays.

« Il était tellement en colère qu’il ne pouvait plus parler, il a renversé la table et brisé les verres.

« Quand il s’est calmé, il a dit ‘tes amis vont partir demain à 14 heures et tu resteras ici’.

« Je me suis levé, je l’ai remercié d’avoir laissé partir mes amis et je lui ai dit ‘J’ai hâte de passer plus de temps de qualité avec toi.’

« Il ne l’a pas fait prend ça Bien. Je suis sorti et je l’ai entendu crier. »

Mais lorsqu’il est retourné dans sa cellule, ses collègues lui ont annoncé qu’ils étaient en train d’être libérés.

Le groupe a été emmené à l’aéroport de Kaboul pour rentrer chez lui le 20 juin.

« J’ai toujours été positif, même dans les jours les plus sombres », a déclaré Anthony.

« C’est une expérience surréaliste, il faut garder les pieds sur terre et persévérer.

« Vous pouvez soit vous blottir dans un coin et pleurer quand quelque chose vous arrive, soit retrousser vos manches et continuer. »

Dans son livre Honor Bound, Anthony, défenseur des droits des femmes, décrit avec des détails atroces les moments horribles qu’il a vécus alors qu’il était retenu en otage à Kaboul.

Anthony a reçu le prix Inspiration de l’année

Anthony photographié avant une réunion à Kaboul