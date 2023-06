« Héros avec un sac à dos »: les médias français louent l’intervenant de l’attaque au couteau – National

L’agresseur a lacéré l’homme de 24 ans avec le couteau qu’il a utilisé pour poignarder sauvagement un jeune enfant après l’autre lors d’une attaque dans la ville française d’Annecy. Mais plutôt que de courir, Henri a tenu bon – en utilisant un lourd sac à dos qu’il portait pour se balancer vers l’assaillant et parer sa lame.

Les médias français ont salué Henri comme « le héros avec un sac à dos » vendredi après avoir été montré dans une vidéo aux prises avec l’agresseur et le chargeant lors de l’attaque au couteau qui a grièvement blessé quatre enfants âgés de 22 mois à 3 ans, et aussi blessé deux adultes.

Henri avait un lourd sac à dos sur le dos et en tenait un autre à la main lorsque l’agresseur lui a donné un coup de couteau. Même après avoir été lacéré, Henri a continué à harceler l’agresseur en le poursuivant dans une cour de récréation – où l’homme a poignardé à plusieurs reprises un enfant dans une poussette – puis à nouveau hors du parc, portant ses sacs à dos tout le temps. Il a semblé lancer l’un des sacs sur l’agresseur à un moment donné, puis le ramasser à nouveau pour prendre un autre coup.

L’histoire continue sous la publicité

Le père d’Henri, François, a déclaré qu’il pensait que la poursuite acharnée de son fils avait contribué à dissuader l’agresseur de poignarder d’autres victimes avant que la police ne le plaque au sol.

« Il a pris beaucoup de risques – quand il n’était pas armé, avec juste ses sacs à dos », a déclaré le père à l’Associated Press. « Il n’a pas arrêté de courir après lui pendant plusieurs minutes, pour l’empêcher de revenir et de massacrer encore plus les enfants. Je pense qu’il a empêché le carnage en lui faisant peur. Vraiment très courageux.

François a demandé que leur nom de famille ne soit pas publié, exprimant des inquiétudes quant au fait que leur famille soit projetée soudainement et par inadvertance aux yeux du public à un moment de choc et d’indignation en France provoqué par la violence de l’attaque de jeudi et l’impuissance de ses jeunes victimes.





1:42

Attaque au couteau à Paris: un homme abattu par des policiers en congé après avoir blessé 6 personnes à la gare



Le profil de l’agresseur présumé, un réfugié syrien de 31 ans, a également ravivé le débat politique sur les politiques migratoires françaises. Les critiques de droite et d’extrême droite de la politique française ont rapidement dépoussiéré leurs arguments selon lesquels les contrôles migratoires français sont trop laxistes.

L’histoire continue sous la publicité

De son côté, Henri s’est débarrassé de l’étiquette de « héros ». Il a dit qu’il « a essayé d’agir comme tous les Français devraient agir ou agiraient ».

« À ce moment-là, vous débranchez votre cerveau et réagissez un peu comme un animal par instinct », a-t-il déclaré à la chaîne BFMTV. « C’était impossible pour moi d’être témoin de cela sans réagir. »

« Je suis loin d’être le seul à avoir réagi. Beaucoup d’autres personnes autour ont commencé, comme moi, à lui courir après pour essayer de lui faire peur, de le repousser. Et d’autres personnes sont immédiatement allées vers les enfants pour s’occuper des blessés.

« Je me souviens qu’il y avait aussi un employé municipal qui est arrivé de la droite avec une grosse pelle en plastique pour essayer de le frapper », a déclaré Henri.

Le Premier ministre français Elisabeth Borne a déclaré vendredi que les quatre enfants avaient été opérés pour leurs blessures au couteau mettant leur vie en danger et « sont sous surveillance médicale constante ».

« Leur situation est stable », a-t-elle déclaré.

Le porte-parole du gouvernement Olivier Veran, médecin de formation, a déclaré que deux des enfants étaient toujours dans un état critique.

Henri, à droite, le « héros du sac à dos », écoute le discours du président français Emmanuel Macron alors qu’il rencontre les forces de secours à Annecy, dans les Alpes françaises, le vendredi 9 juin 2023. (Denis Balibouse/Pool via AP).

Presse associée



Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont rendus dans un hôpital pour soigner trois des quatre enfants. Les motifs de l’attaque dans et autour d’une aire de jeux pour enfants au bord d’un lac dans la ville alpine d’Annecy sont restés inexpliqués.

À la mode maintenant Le taux de chômage augmente pour la première fois depuis août dans un contexte de « fissures » sur le marché du travail

Une fille d’Ottawa est sur le point de devenir la plus jeune diplômée universitaire de l’histoire du Canada

L’histoire continue sous la publicité

Le suspect, qui a le statut de réfugié en Suède, reste en détention.

Les psychiatres l’évaluent, a déclaré Veran.

Le père d’Henri a déclaré que lors d’une conversation téléphonique après l’attaque, son fils « m’a dit que le Syrien était incohérent, disant beaucoup de choses étranges dans différentes langues, invoquant son père, sa mère, tous les dieux ».

« Bref, il était possédé par on ne sait quoi, mais possédé par la folie, c’est certain », a déclaré le père à l’AP.

Il a dit qu’il avait montré la vidéo troublante de l’attaque à ses autres enfants et à sa femme, et a ajouté que lui et sa femme avaient du mal à dormir même après avoir appris qu’Henri était en sécurité.

« Nous avons remercié la providence et ses anges gardiens », a-t-il déclaré.





2:33

3 personnes tuées dans un attentat terroriste présumé en France



La plupart des enfants ont été transportés d’urgence dans un hôpital de la ville alpine française de Grenoble – la première étape pour Macron et sa femme vendredi matin. Ils n’ont pas parlé aux journalistes lorsqu’ils sont entrés.

L’histoire continue sous la publicité

Le quatrième enfant blessé était soigné à Genève, en Suisse voisine.

Deux des quatre enfants sont français et les deux autres étaient des touristes, l’un britannique, l’autre hollandais.

Deux adultes ont également été blessés au couteau, mettant leur vie en danger, ont indiqué les autorités. L’un des adultes a été blessé à la fois avec un couteau et par un coup de feu tiré par la police alors qu’ils arrêtaient l’agresseur présumé.

Le ministère portugais des Affaires étrangères a déclaré qu’un citoyen portugais était l’un des deux adultes blessés.

« Au cours de cet événement tragique, un citoyen portugais, alors qu’il tentait d’empêcher l’agresseur de fuir la police, a été grièvement blessé et est désormais hors de danger. Pour cet acte de courage et de bravoure, nous le remercions profondément », a déclaré le ministère.

Les autorités françaises ont déclaré que le suspect s’était récemment vu refuser l’asile en France, car la Suède lui avait déjà accordé la résidence permanente et le statut de réfugié il y a dix ans.

Le procureur principal Line Bonnet-Mathis a déclaré que les motivations de l’homme étaient inconnues, mais ne semblaient pas être liées au terrorisme. Il était armé d’un couteau pliant, a-t-elle dit.