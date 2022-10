“Héroïque” Joe Petito et Nichole Schmidt félicités pour avoir récupéré l’histoire de leur fille avant la sortie du film Gabby Petito

La famille de GABBY Petito a été qualifiée d’héroïque pour avoir travaillé sans relâche pour récupérer l’histoire de la jeune fille avant la sortie d’un film inspiré de la tragédie.

L’avocate de la violence domestique et mère de la victime, Nichole Schmidt, a déclaré au US Sun qu’elle “n’avait aucune implication” dans le film de Lifetime, qui sortira un peu plus d’un an après la mort de la jeune femme de 22 ans.

Les parents de Gabby Petito, Joe Petito et Nichole Schmidt, ont été qualifiés d’héroïques pour avoir travaillé sans relâche pour récupérer l’histoire de la fille. Crédit : Dr Phil/ CBS

Les parents ont tenu à sensibiliser à la violence domestique alors que Lifetime s’apprête à sortir un film inspiré de la tragédie samedi Crédit : À vie

Les partisans de Gabby ont été choqués par la décision du film disant qu’il était “beaucoup trop tôt” pour sortir une dramatisation de l’histoire déchirante Crédit : À vie

Cependant, l’expert médico-légal Joseph Scott Morgan a déclaré qu’il pensait que les répercussions du film n’affecteraient pas le bon travail de Joe et Nichole. Crédit : Instagram

L’histoire de Gabby Petito a suscité la controverse parmi les téléspectateurs qui ont déclaré qu’il était “beaucoup trop tôt” pour publier une version dramatisée de l’histoire poignante.

Le film retracera le dernier moment de Gabby avant qu’elle ne disparaisse lors d’un road trip à travers le pays avec son fiancé et éventuel tueur Brian Laundrie.

Maintenant, les parents de Gabby, Joe Petito et Nicole Schmidt, utilisent la conversation entourant le meurtre tragique de la fille pour sensibiliser à la violence domestique.

“C’est une mesure de bravoure”, a déclaré l’expert médico-légal, Joseph Scott Morgan, qui a parlé en exclusivité au US Sun de la sortie du film.

“Il [Joe Petito] a pu prendre cet horrible concours de circonstances qu’il n’avait pas demandé et utiliser la mort de sa précieuse fille pour tourner les yeux vers la violence domestique.”

Morgan, l’animateur du podcast Body Bags, a remis en question les intentions des cinéastes, surtout après que la famille “héroïque” Petito ait réagi avec ténacité et courage.

“C’est vraiment facile de dire, d’un point de vue théâtral, ce que nous faisons ici”, a déclaré Morgan. “Nous faisons cela pour honorer sa mémoire.

« N’importe qui peut dire ça. Est-ce que c’est ce que tu fais ici avec la mort de Gabby et les circonstances ? Ou est-ce que c’est pour vendre ce que tes sponsors te disent de vendre.

Joe et Nichole ont récemment honoré la mémoire de Gabby en exhortant le public à prêter attention aux signes de violence domestique exactement un an après la découverte du corps de la jeune fille.

“Personne n’avait la moindre idée de ce qu’elle traversait”, a déclaré Nichole sur Twitter.

Les parents ont encouragé quiconque voulait écouter “Faites savoir aux gens qu’ils ne sont pas seuls, et cela pourrait les aider à s’en sortir. C’est la chose la plus importante.”

Gabby a rassemblé un grand groupe de partisans après que sa disparition a secoué l’Amérique, et Morgan pense que les médias sociaux en sont l’élément clé.

“Tant de choses sont motivées par les réseaux sociaux, et sa vie a été documentée”, a déclaré Morgan.

Il a souligné toutes les publications Instagram de Gabby en disant qu’à l’extérieur, il semblait qu’elle “faisait quelque chose que je pense que beaucoup de gens souhaiteraient pouvoir faire”.

“Mais encore une fois, vous regardez n’importe quoi et ne savez jamais ce qui bouillonne sous la surface. C’était un véritable spectacle d’horreur, apparemment.”

L’HISTOIRE DE GABBY PETITO

Alors que l’original à vie est sur le point de sortir, Morgan a salué les efforts de la famille pour récupérer le récit et a critiqué le film en disant qu’il n’aurait probablement jamais le même impact que les conversations importantes de la famille.

“La durée de vie n’aura jamais autant d’impact sur notre réponse à la violence domestique que la mère de M. Petito et Gabby”, a déclaré Morgan.

“C’est quelque chose que les gens ont remarqué.”

En fin de compte, l’expert médico-légal, qui a déjà parlé à The US Sun de l’autopsie de Gabby, pense que l’impact culturel du film ne sera pas si important.

Morgan a exhorté les cinéastes à se demander quelles sont les véritables motivations derrière le film.

“Je dirais que ce serait une question que les produits devraient se poser”, a-t-il déclaré.

“La nuit, quand ils l’éteignent, ferment les yeux et vont se coucher, cette décision que nous prenons de prendre cet horrible événement et de le renverser, quel est notre but derrière cela?”

Le film devrait sortir le 1er octobre 2022, le premier jour du Mois de la sensibilisation à la violence domestique.

Le US Sun a contacté Lifetime pour commenter cet événement.