‘Hero Yassine Bounou’ – Les fans marocains célèbrent sauvagement la superbe victoire de l’équipe contre l’Espagne

Lors des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, le Maroc a battu l’Espagne aux tirs au but pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA.

Dans le match de 90 minutes, les deux équipes n’ont pas pu marquer de but, ce qui a ensuite conduit à la prolongation. Finalement, les 30 minutes supplémentaires se sont également déroulées sans but et le match a atterri sur les tirs au but où toute la pression et la responsabilité ont été transférées aux gardiens de but des deux équipes. L’Espagne a gaspillé ses trois tentatives tandis que le Maroc a réussi ses tentatives. Enfin, Hakimi a calmement inscrit son penalty devant Unai Simon dans le but de l’Espagne pour sceller la victoire 3-0 du Maroc en fusillade.

Tout au long du match, l’Espagne a dominé le ballon mais la défense marocaine est restée catégorique pour ne pas laisser les adversaires marquer. Après la victoire, tous les projecteurs se sont tournés vers le gardien marocain Yassine Bounou qui avait sauvé les tirs au but.

Voici comment la FIFA a apprécié les efforts de Bounou :

La victoire sur l’Espagne a tellement ravi les supporters marocains qu’ils sont tous venus sur les routes pour la fêter. Voici une vidéo de la réaction des fans à la victoire :

L’un des fans a partagé une vidéo du stade et l’a sous-titrée comme suit : “Omg, je pleure, le Maroc l’a fait !!!!! Je m’en fiche s’ils perdent le prochain match, celui-ci était important pour nous tous, je suis tellement fier d’eux 😭😭😭”

Héros 🇲🇦 Maroc vs Espagne était un classique ! Exaltant. Les gardiens dominent. La Coupe du Monde de la FIFA 2022 continue ! 🍿 🍿🍿 pic.twitter.com/uaPwmPtlf2 — Frenzy Footy (@Frenzyfootynews) 6 décembre 2022

La défaite contre le Maroc a été décevante pour l’Espagne car elle espérait pouvoir répéter son triomphe en Coupe du monde 2010. Lors de l’Euro 2010, ils ont été éliminés par l’Italie aux tirs au but et la même chose s’est répétée mardi. Cependant, l’entraîneur Luis Enrique a défendu son équipe et a déclaré: “Je suis très content des joueurs que j’ai, je resterai avec eux jusqu’à la mort. Je les ai sélectionnés et je les félicite pour leur comportement et pour leur coupe du monde

“Ce qui nous énerve, c’est de sortir de la Coupe du monde. C’est du sport, les joueurs ont suivi à 100% le plan que je leur ai donné. Mon équipe représentait mon idée du football et je ne peux que les en remercier.”

Il a ajouté : “Nous avons dominé le match, mais il nous manquait un but : le milieu de terrain contrôlait le ballon, vous pouvez nous reprocher de ne pas nous créer d’occasions, mais le Maroc a très bien défendu.”

A noter que le Maroc est désormais la seule équipe hors Europe ou Amérique du Sud à se qualifier pour les quarts de finale. C’est aussi la seule nation arabe et africaine qui reste dans le tournoi.

