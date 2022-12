Hero World Challenge: Viktor Hovland réussit 10 birdies pour prolonger son avance sur Scottie Scheffler avant le tour final | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la troisième manche du Hero World Challenge aux Bahamas

Viktor Hovland a réussi six oiselets sur le neuf de retour et a tiré un tour fulgurant de huit sous la normale 64 pour étendre son avance à trois coups au Hero World Challenge samedi à Albany, aux Bahamas.

Hovland est assis sur 13 sous après 54 trous alors qu’il rivalise pour répéter en tant que champion de l’événement, avec Scottie Scheffler à portée de frappe à 10 sous après ses six sous 66.

Cameron Young (troisième ronde 68) et Justin Thomas (66) sont à cinq tirs à huit sous.

Hovland a mené ou à égalité en tête dans les trois tours et a réalisé 10 birdies samedi, un de plus que son sommet en carrière dans les événements officiels du PGA Tour, enregistrant le tour le plus bas de la journée. Son tour comprenait deux bogeys, dont le 18e par quatre.

“J’ai probablement raté un 10 pieds au premier trou et j’ai laissé tomber et j’ai en quelque sorte pensé, c’est reparti”, mais après cela, il y a eu beaucoup de putts qui sont entrés “, a déclaré Hovland.

“Vous en avez besoin un jour comme aujourd’hui, lorsque les vents sont faibles et que vous pouvez être un peu plus agressif. C’est la seule façon de faire autant d’oiselets, donc c’était très amusant.”

Hovland ne serait que le deuxième joueur à défendre avec succès un titre lors de l’événement, rejoignant l’hôte de l’événement Tiger Woods en 2007.

Scottie Scheffer est dans le mix, à trois coups de Viktor Hovland

Scheffler a fait de son mieux pour rester proche, affichant cinq oiselets et un aigle sur le 15e par-5. Il y a deux aigles si loin du champ de 20 joueurs et Scheffler les a tous les deux.

“J’ai joué vraiment solide, j’ai gardé le ballon devant moi, j’ai touché beaucoup de fairways”, a déclaré Scheffler. “J’avais l’impression d’avoir fait du bon travail en gardant le cap devant moi et en me donnant quelques changements.”

Xander Schauffele et Collin Morikawa ont tiré des 69 correspondants pour s’asseoir six coups en arrière à sept sous dans une égalité pour la cinquième place. Jon Rahm (68 ans) est septième en solo à quatre sous, neuf coups en arrière.

