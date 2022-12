Hero World Challenge: Viktor Hovland retient Scottie Scheffler pour décrocher à nouveau le titre du PGA Tour | Nouvelles du golf

Le Norvégien Viktor Hovland a remporté le Hero World Challenge pour la deuxième année consécutive

Le Norvégien Viktor Hovland a brillamment tenu son sang-froid pour relever un défi fougueux de Scottie Scheffler et défendre avec succès son titre Hero World Challenge aux Bahamas.

Hovland risquait de perdre une avance de deux coups sur le dernier trou lorsqu’il a tiré son deuxième coup d’un mensonge gênant au bord d’un bunker dans l’eau, mais la star de la Ryder Cup s’est levée et descendue pour sauver un bogey improbable.

Scheffler a également bogué le 18e après que sa puce d’un bunker de déchets ait attrapé le bord du trou et passé 15 pieds, laissant Hovland célébrer une victoire inattendue de deux coups sur 16 sous le par.

“C’est angoissant”, a déclaré Hovland à NBC après un 69 de clôture.

“Je menais par cinq je pense après le virage et je n’ai pas très bien joué sur le neuf de retour, mais c’était assez bon. Cela a rendu les choses un peu excitantes, je suppose.”

Hovland célèbre sa victoire sur le PGA Tour à New Providence, aux Bahamas

Scheffler, qui avait besoin de gagner pour reprendre la première place du classement mondial à Rory McIlroy, a momentanément détenu une part de la tête lorsqu’il a suivi les birdies aux deuxième et quatrième en contribuant pour l’aigle au sixième.

Cependant, le partenaire de jeu Hovland a percé de 20 pieds sur le même trou pour revenir devant et les espoirs de Scheffler semblaient avoir disparu avec un bogey au septième et un double bogey au neuvième par cinq.

Scheffler a refusé de jeter l’éponge et le champion des Masters a réussi un birdie les 11e, 14e, 15e et 16e pour maintenir la pression, pression qui a presque porté ses fruits le 18e.

Scottie Scheffler a poussé pour le titre, mais Hovland l’a retenu

Hovland rejoint l’hôte du tournoi Tiger Woods (2006-07) en tant que seul joueur à remporter des titres consécutifs dans l’événement à champ limité.

“C’est plutôt dur à cuire”, a déclaré Hovland avec un sourire. “Je suis juste heureux qu’il n’ait pas joué ces deux dernières années. (Mais) gagner son tournoi est quelque chose de très spécial.”

Woods devait revenir à l’action à Albany pour la première fois depuis qu’il avait raté la coupe du championnat ouvert en juillet, mais s’est retiré lundi en raison d’une fasciite plantaire au pied droit.

Le vainqueur majeur à 15 reprises a également laissé échapper lors de sa conférence de presse de mardi qu’il avait subi “quelques opérations” cette année à la suite d’une nouvelle compétition à la suite d’un accident de voiture mettant sa vie en danger en février 2021, bien qu’il ait refusé de révéler des détails. .

Woods prévoit toujours de s’associer à Rory McIlroy dans The Match contre Jordan Spieth et Justin Thomas le 10 décembre et de disputer le championnat PNC avec son fils Charlie la semaine suivante.