Hero World Challenge: Viktor Hovland en tête du peloton comprenant Collin Morikawa, Xander Schauffele, Scottie Scheffler après le jour 2 | Nouvelles du golf

Faits saillants de la deuxième manche du Hero World Challenge aux Bahamas

Le Norvégien Viktor Hovland mène un groupe de quatre joueurs d’un coup après le Jour 2 du Hero World Challenge du PGA Tour, avec Collin Moriwaka, Scottie Scheffler et Xander Schauffele dans un peloton derrière.

Scheffler est n ° 2 mondial et peut redevenir n ° 1 s’il revendique le titre. “Je n’aime pas être le numéro 2”, a-t-il déclaré. “Je n’aime pas finir deuxième.”

Scheffler a fait un pas dans cette direction dans le vent implacable d’Albany. Il a réussi quatre birdies dans une séquence de cinq trous sur le neuf de retour pour un quatre sous 68, le laissant dans le groupe un coup derrière le champion en titre Hovland.

Hovland a participé à l’aigle pour la deuxième journée consécutive, a réussi trois birdies consécutifs sur le neuf de retour et a obtenu un 70 pour un total de 36 trous de cinq sous 139.

Le Norvégien Viktor Hovland (à gauche) mène un peloton comprenant notamment Collin Morikawa (à droite) après le deuxième jour du Hero World Challenge

L’Anglais Matt Fitzpatrick est le Britannique le mieux classé, à cinq coups de la tête.

Matt Fitzpatrick est le Britannique le mieux classé des Bahamas, à cinq coups de la tête

Les scores sont généralement beaucoup plus bas lors de l’événement de vacances que Tiger Woods accueille pour un groupe de 20 joueurs d’élite aux Bahamas. Le parcours a été détrempé et joué longtemps jeudi. Il a séché dans un vent de 30 mph vendredi.

Xander Schauffele s’est appuyé sur un jeu de coin exquis pour un 68 et a rejoint Scheffler, Cameron Young (69) et Morikawa (71) dans le groupe un coup derrière.

Tom Kim a laissé tomber deux coups sur les trois derniers trous et cela lui a donné un 72, le laissant deux coups derrière.

Scheffler a passé plus de semaines au n ° 1 que quiconque cette année, ce qui lui vaut le prix Mark H. McCormack. C’était le produit de quatre victoires contre des équipes solides au printemps, dont son premier majeur. Le Masters était sa dernière victoire.

Rory McIlroy l’a remplacé par une victoire en Caroline du Sud en octobre, et maintenant Scheffler a une chance de le récupérer, même si ce n’est que pour une courte période. McIlroy devrait être n ° 1 à la fin de l’année, peu importe ce qui se passe aux Bahamas.

Scottie Scheffler est assis dans le groupe à un coup de tête et pourrait revenir au n ° 1 mondial s’il gagne

Le modèle est passé de l’évaluation des 200 meilleurs joueurs d’un champ en fonction de leur classement mondial à l’évaluation de tout le monde sur le terrain en utilisant la formule “coups gagnés”, qui mesure les scores réels et s’ajuste à la difficulté relative de chaque tour.

Il favorise les champs plus profonds, quel que soit le nombre de meilleurs joueurs présents. Et il ne sera pleinement intégré qu’en août prochain.

Mais les plaintes ne manquent pas, même Woods estimant cette semaine qu’il s’agit d’un système défectueux. Certaines des critiques proviennent du fait que la nouvelle formule n’accorde pas autant de crédit aux champs plus petits qu’aux champs complets.

“Je pense que maintenant je dirais que les meilleurs joueurs n’apportent pas autant de poids aux événements qu’ils le devraient”, a déclaré Scheffler.

Le Hero World Challenge compte 15 des 20 meilleurs au monde. Il ne compte également que 20 joueurs, et le vainqueur obtiendra donc un peu moins de points que le vainqueur du championnat Dunhill Links en Écosse.

Xander Schauffele est un autre des quatre jeux à égalité en deuxième position, à un tir de la tête

“Mais il est également très difficile de classer les golfeurs lorsqu’ils ne jouent pas selon le même horaire”, a déclaré Scheffler. “Donc, je pense que comme nous commençons tous à jouer ensemble plus souvent et que les meilleurs joueurs jouent ensemble plus souvent, il sera beaucoup plus facile de classer ces gars-là.

“C’est un système difficile. Ce n’est pas quelque chose de facile à faire correctement”, a-t-il déclaré. “Dans d’autres sports, vous avez un record et le golf n’est pas nécessairement un record. C’est un système difficile. Je pense qu’ils sont passés d’un extrême à l’autre, et nous nous rencontrerons au milieu, espérons-le, et trouverons quelque chose qui est un peu un peu mieux.”

La mesure ultime reste le faible score, et cela appartient à Hovland. Woods, qui ne joue pas cette semaine en raison d’une fasciite plantaire au pied droit, est le seul joueur à avoir remporté le World Challenge au cours des années consécutives.

Il ne sait pas comment il s’y prend, surtout dans ce vent.

“C’est un peu étrange, comme si je savais qu’il y avait du vent et j’ai l’impression d’avoir raté tant de putts”, a déclaré Hovland. “Et je n’ai toujours pas l’impression de le frapper très bien. Je ne suis pas à l’aise avec le ballon, mais le ballon va droit et je me donne des regards.”

