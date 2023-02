‘Hero to zero’: la championne du monde Stephanie Gilmore souffre d’une sortie prématurée de Pipeline

Stephanie Gilmore, huit fois championne du monde, avait l’impression d’être passée de “héros à zéro” après avoir subi une sortie prématurée de choc aux mains de deux adolescents américains à Pipeline.

Gilmore a été propulsée dans la ronde éliminatoire après avoir affiché un total de seulement 2,8 en deux vagues lors de sa manche d’ouverture à Hawaï. Cela signifiait que l’Australienne de 35 ans devait terminer dans les deux premières de sa manche éliminatoire à trois au deuxième tour, et elle s’est retrouvée à la dernière place avec cinq minutes à jouer contre les Américaines Caitlin Simmers et Alyssa Spencer.

Gilmore a eu besoin d’un score de 3,03 pour passer à la deuxième place devant Spencer, une remplaçante de 19 ans, mais sa tentative de retirer un tonneau avec seulement deux minutes à faire s’est décollée lorsque la vague s’est effondrée sur elle. Cela signifiait que la recrue de 17 ans, Simmers, a remporté la manche avec un score de 12,67 devant Spencer (6,63), Gilmore (6,43) étant éliminé.

“C’est drôle, j’ai l’impression d’être passé de héros à zéro”, a déclaré le champion du monde en titre Gilmore. « Le surf a le don de vous garder humble, c’est sûr. Caïté [Simmers] a très bien fait, elle s’est assise et a attendu, et a obtenu deux très bonnes vagues. Mais c’est le sport, c’est comme ça, et il n’y a pas de meilleure motivation que d’avoir un choc et de vouloir mieux revenir.

Le résultat n’est en aucun cas un désastre pour Gilmore, comme elle l’a prouvé l’année dernière, lorsqu’elle a raté l’événement Pipeline 2022 après avoir été forcée de se mettre en quarantaine. Elle s’en est remise pour terminer cinquième au classement général et se faufiler dans les finales de fin de saison. Gilmore a ensuite remporté cinq manches consécutives pour remporter un célèbre titre mondial.

L’Américaine Courtney Conlogue a été une autre victime très médiatisée de la ronde éliminatoire, alors que Simmers et Spencer ont vu leurs courses de rêve se terminer en huitièmes de finale. Le double champion du monde Tyler Wright est passé en quart de finale après avoir battu sa compatriote australienne Sally Fitzgibbons dans leur huitième de finale de bataille. Wright a affiché un total de 10,24 en deux vagues pour battre Fitzgibbons (7,27), organisant une confrontation en quart de finale contre la star brésilienne Tatiana Weston-Webb.

Le double champion du monde Tyler Wright d’Australie à Pipeline. Photo : Tony Heff/World Surf League/Getty Images

Molly Picklum est devenue la deuxième Australienne dans les huit derniers après avoir battu sa compatriote Isabella Nichols en huitièmes de finale. Picklum affrontera la quintuple championne du monde Carissa Moore en quarts de finale.

La championne en titre de Pipeline et favorite locale Moana Jones Wong a été envoyée en huitièmes de finale par l’Américain Lakey Peterson. Peterson affrontera Brisa Hennessy du Costa Rica à la reprise de l’action, tandis que le quatrième quart de finale sera une confrontation entièrement hawaïenne entre Gabriela Bryan et Bettylou Sakura Johnson.

Les sept hommes australiens, menés par le numéro 3 mondial Jack Robinson, se sont qualifiés pour le troisième tour jeudi, mais il n’y a pas eu d’autre action pour les hommes vendredi.