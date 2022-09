Hero MotoCorp fait une fouille chez Ola avec Genius Ad sur le scooter électrique “pas le premier” de l’Inde

Hero MotoCorp a apparemment fouillé Ola au sujet de ses scooters électriques dans un jeu de mots génial qui est loué sur Internet. Hero MotoCorp devrait lancer un scooter électrique, Vida, le 7 octobre, reporté de son calendrier de lancement initial du 1er juillet en raison de la pénurie mondiale de puces semi-conductrices. Plus tôt cette année, Ola Electric a dû rappeler 1 441 scooters électriques après qu’un de ses véhicules a pris feu à Pune, selon un rapport du PTI. Récemment, des constructeurs automobiles comme Ola et TVS ont également été confrontés à la colère des clients pour avoir retardé les livraisons de plusieurs mois.

Dans une annonce parue dans le Times of India, Hero MotoCorp a écrit : « Nous préférons avoir raison plutôt que d’être les premiers. Il ajoute: “Le premier scooter électrique indien arrive bientôt.” Il ajoute ensuite les différents tests de sécurité qu’il a effectués avant de lancer les scooters sur le marché et se demande si un scooter électrique peut ou non “changer le monde”.

Selon les utilisateurs de LinkedIn, l’esprit derrière le coup marketing de génie est un certain Prakhar Khandelwal, qui est rédacteur chez Wieden+Kennedy.

Héros. Chapeau bas. Je pourrais embrasser celui qui a fait cette campagne pic.twitter.com/NuTl47rNis – nithinkd (@nithinkd) 27 septembre 2022

Une brillante campagne marketing. https://t.co/9MHmaqcGI8 — Rauhan 🇲🇻 (@MohamedRauhan) 27 septembre 2022

“Ne pas se précipiter sur le marché”

Une gifle serrée (à quelqu’un) ! https://t.co/v3LUyX6ej6 — Pranav Agarwal (@pranav_agrwl) 27 septembre 2022

EXACTEMENT

Je l’adore https://t.co/QUOrY5T6qG — Alter ego et 2 autres (@buttermilkoreo) 27 septembre 2022

Le scooter électrique Hero Vida rivalisera avec Ola S1, TVS iQube, Bajaj Chetak et Ather 450X. Pawan Munjal, président-directeur général de Hero MotoCorp, avait précédemment déclaré que les clients étaient la priorité absolue de la marque et qu’elle lancerait donc le scooter électrique Vida autour de la saison des fêtes au lieu du 1er juillet. Il sera fabriqué localement à l’usine Hero’s Chitoor dans l’Andhra Pradesh. . Le constructeur automobile local investit massivement dans le développement des véhicules électriques et le scooter électrique Vida est le premier parmi les nombreux autres produits électriques que Hero a alignés pour le marché indien à l’avenir.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici