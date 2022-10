Hero maire se fracture la cheville alors qu’il sauve sa famille quelques secondes avant que le train ne s’écrase sur la voiture | Nouvelles américaines

Un maire américain a subi une fracture de la cheville et des blessures à la tête alors qu’il sauvait une mère et trois enfants quelques secondes avant qu’un train ne percute leur voiture qui avait calé sur les voies.

Eddie Daniels était en route pour son travail à Vienne, en Géorgie, lorsqu’il a repéré le SUV noir sur les rails avec un train qui approchait rapidement.

Il a d’abord aidé la mère à sortir, avant de repérer trois enfants sur le siège arrière – un de six ans, un de trois ans et un d’un an.

Image:

(Photo: Département de police de Vienne)



Il a fait sortir les deux plus jeunes enfants et aidait l’enfant de six ans lorsque le train a heurté le véhicule.

M. Daniels a déclaré qu’il se souvenait d’avoir été pris entre le train et le SUV, mais qu’il avait quand même réussi à faire sortir le dernier enfant.

Le véhicule écrasé a atterri à quelques mètres de l’endroit où il a été touché, laissant le maire avec une cheville cassée et nécessitant huit points de suture à la tête.

“Je ne pouvais pas laisser ces bébés s’asseoir là et se faire massacrer par un train”, a déclaré M. Daniels à WALB-TV.

Image:

Maire Eddie Daniels (Photo: Facebook)



Le maire du deuxième mandat a ajouté: “Je suis ici pour faire le travail de Dieu. C’est ce que nous sommes censés faire.

“Et ils m’ont dit que j’étais un héros.

“J’ai dit que je ne me sentais pas comme un héros, j’avais juste l’impression de faire ce que je suis censé faire, ce pour quoi les gens m’ont élu.”