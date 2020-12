Dans une vidéo sincère, la fille de l’homme de 78 ans porté disparu dont le chien avait conduit un officier en congé pour le sauver, raconte comment leur chien a joué un rôle clé dans la recherche de son père disparu.

Fred Rapp, 78 ans, a été porté disparu à la police de Manchester le 27 novembre par sa fille Heidi Sarno, qui a déclaré dans une vidéo qu’elle s’attendait à ce que son père soit à la maison à 16h30, a rapporté le New York Post. Les agents ont commencé à rechercher l’homme plus âgé le même soir, mais n’ont pas pu le contacter. La recherche de neuf heures s’est arrêtée lorsque son chien, Petey, a conduit un policier en congé à son propriétaire près d’un chemin dans les bois du New Jersey, aux États-Unis.

Selon le rapportHeidi a déclaré dans une vidéo reconnaissante: « Mon père a un peu d’oubli et s’est perdu dans les bois. »

Rapp avait écrasé sa voiture dans les bois et s’était perdu, mais heureusement pour lui, Petey et le policier Sgt. Charles Brooks, qui chassait sur le site de 251 acres de Crossley Preserve, a sauvé la vie de Rapp. Petey avait quitté son propriétaire pour demander de l’aide, selon le New York Post. Les fonctionnaires ont déclaré que les empreintes de pas du chien avaient aidé le Sgt. Brooks à Rapp. Rapp venait de répondre à un appel du sergent Theodore Cooke, qui essayait de le joindre depuis plusieurs heures.

Heidi a en outre partagé dans la vidéo que Rapp est un amateur de plein air, alors elle n’a pas été surprise qu’il soit parti comme ça, mais elle est reconnaissante que Petey soit avec lui. «Qu’elle ait entendu le chasseur dans les bois, le sergent dans les bois, ou quoi que ce soit qui se passait … mais elle a continué et a demandé de l’aide, puis le sergent l’a remarquée et l’a conduit là où était mon père,» dit la fille.

Après être entré dans leur emplacement, Brooks a escorté Rapp jusqu’à une zone dégagée d’où il a été transporté à Bone Hill Road et traité par les premiers soins de Manchester.

Heidi a révélé que c’était juste un autre jour pour la courageuse chienne qui est le meilleur ami de son père.

«Petey est avec mon père depuis dix ans, elle était un sauvetage et nous pensons qu’elle est un mélange de Labrador et de Pit Bull. Nous l’appelons «Gentle Giant» parce qu’elle est chérie et mon père l’a appelée «Tiger» parce qu’elle poursuit tous les animaux de New York où il vit », a déclaré Sarno dans la vidéo. Quant à Rapp, Heidi affirme que son père va bien et se remet de l’incident.