Hero Cup: Luke Donald nomme les alignements alors que la Grande-Bretagne et l’Irlande affrontent l’Europe continentale | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine européen Luke Donald a déclaré en septembre que la nouvelle Hero Cup aiderait à préparer les golfeurs européens pour la Ryder Cup

Le capitaine européen Luke Donald a déclaré en septembre que la nouvelle Hero Cup aiderait à préparer les golfeurs européens pour la Ryder Cup

Le capitaine de la Ryder Cup, Luke Donald, a annoncé les alignements pour la première Hero Cup à Abu Dhabi, choisissant de mélanger jeunesse et expérience dans les équipes d’Europe continentale et de Grande-Bretagne et d’Irlande.

Le concours de match play de trois jours au Abu Dhabi Golf Club du 13 au 15 janvier, en direct sur Sky Sportsoffrira aux joueurs européens une expérience du format par équipe avant de futures apparitions potentielles à la Ryder Cup.

Tommy Fleetwood et Francesco Molinari serviront de capitaines des équipes de 10 joueurs, Donald nommant deux joueurs supplémentaires dans chaque équipe avec une expérience passée à la Ryder Cup et incluant plusieurs recrues en lice pour faire partie de l’équipe européenne lors de la prochaine Ryder Cup.

Tyrrell Hatton et Shane Lowry feront partie de l’équipe de Grande-Bretagne et d’Irlande à la Hero Cup

Fleetwood, double joueur de la Ryder Cup, compte Shane Lowry, champion de l’Open 2019, et Tyrrell Hatton, quadruple vainqueur de la Rolex Series, dans son alignement de Grande-Bretagne et d’Irlande, le trio ayant tous participé à la défaite de la Ryder Cup l’an dernier à Whistling Straits.

L’Irlandais Seamus Power – qui a connu un début de saison époustouflant dans la saison du PGA Tour et mène actuellement le classement de la FedExCup – fera partie de l’équipe GB&Ireland, avec les vainqueurs du DP World Tour Ewen Ferguson, Robert MacIntyre, Callum Shinkwin, Jordan Smith et Matt Wallace également inclus .

Seamus Power est deux fois vainqueur du PGA Tour

“Je suis vraiment satisfait des joueurs qui formeront l’équipe de Grande-Bretagne et d’Irlande l’année prochaine”, a déclaré Fleetwood. “Avoir l’expérience de Shane [Lowry] et Tyrell [Hatton] sera inestimable pour le reste de l’équipe dans un environnement de match play, mais je pense que nous sommes vraiment forts dans toute l’équipe.

“Nous avons prouvé qu’ils étaient des gagnants dans certains des plus grands événements du DP World Tour et ce sera formidable d’avoir Seamus [Power] avec nous après son excellent début de saison en Amérique.”

Tommy Fleetwood sera capitaine de la Grande-Bretagne et de l’Irlande à la Hero Cup

Molinari a le vainqueur de la Ryder Cup 2018 Alex Noren et le Belge Thomas Pieters – qui a marqué quatre points lors de ses débuts dans l’équipe européenne en 2016 – dans son équipe d’Europe continentale, avec l’Autrichien Sepp Straka également inclus après sa victoire décisive sur le PGA Tour plus tôt cette année.

Rasmus Højgaard, triple vainqueur du DP World Tour, est également nommé, ainsi que Victor Perez, Adrian Meronk, Thomas Detry et l’Italien Guido Migliozzi, qui cherche à participer à une Ryder Cup à domicile en septembre prochain.

“Notre équipe est remplie de joueurs passionnants qui ont tous les attributs pour exceller dans un concours de match play et je suis ravi de les mener à la Hero Cup l’année prochaine”, a déclaré Molinari.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible La Hero Cup est un nouveau concours de match play par équipe visant à donner aux joueurs européens une expérience du format avant de futures apparitions potentielles à la Ryder Cup. La Hero Cup est un nouveau concours de match play par équipe visant à donner aux joueurs européens une expérience du format avant de futures apparitions potentielles à la Ryder Cup.

“Certains de nos jeunes joueurs ont déjà fait preuve d’une maturité incroyable dans des situations sous haute pression et ont prouvé qu’ils pouvaient performer dans de grands moments, donc leur donner l’opportunité de concourir sur cette scène aux côtés d’Alex Noren et Thomas Pieters sera vraiment important au début de ce qui pourrait être une grande année pour eux.”

Il reste une place vacante dans chaque équipe, Donald étant sur le point d’annoncer les deux derniers joueurs de la formation à la fin de l’année civile du DP World Tour.

“Ayant travaillé en étroite collaboration avec Tommy et Fran sur la constitution des deux équipes, je suis ravi du mélange de joueurs qui seront présentés au Abu Dhabi Golf Club en janvier”, a déclaré Donald.

Europe continentale : Francesco Molinari (c), Thomas Detry, Rasmus Hojgaard, Adrian Meronk, Guido Migliozzi, Alex Noren, Victor Perez, Thomas Pieters, Sepp Straka, TBC Grande-Bretagne et Irlande : Tommy Fleetwood (c), Ewen Ferguson, Tyrrell Hatton, Shane Lowry, Robert MacIntyre, Seamus Power, Callum Shinkwin, Jordan Smith, Matt Wallace, TBC

“Nous pensions tous qu’il était important de combiner expérience et jeunesse et je pense que nous avons trouvé cet équilibre avec un mélange de champions majeurs et de joueurs de la Ryder Cup, aux côtés de gars qui espèrent obtenir une place à Rome l’année prochaine.”

Rory McIlroy, Jon Rahm, Matt Fitzpatrick et Viktor Hovland, les quatre joueurs européens les mieux classés au classement mondial et tous susceptibles de jouer un rôle clé dans la prochaine équipe européenne de Ryder Cup, sont tous absents du concours.

La Hero Cup est le premier événement DP World Tour de 2023, avec une couverture en direct du 13 au 15 janvier sur Sky Sports Golf !