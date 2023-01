Hero Cup : L’Europe continentale remporte une victoire 14,5-10,5 sur la Grande-Bretagne et l’Irlande dans une nouvelle épreuve par équipe | Nouvelles du golf

Victor Perez était parmi les joueurs d’Europe continentale à avoir remporté leurs matchs en simple dimanche

L’Europe continentale a impressionné lors des simples du dimanche pour gagner un 14,5-10,5 contre la Grande-Bretagne et l’Irlande lors de la première Hero Cup à Abu Dhabi.

L’équipe de Francesco Molinari détenait un avantage de deux points au Abu Dhabi Golf Club avant la dernière journée du concours de trois jours, introduit dans le but de donner aux joueurs plus d’expérience d’équipe avant de futures apparitions potentielles dans l’équipe européenne de la Ryder Cup.

Molinari a obtenu le point d’ouverture des simples du dimanche en battant Shane Lowry 3 & 2, l’Europe continentale remportant six des 10 matchs lors de la dernière journée pour manquer les vainqueurs mérités.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Luke Donald a salué les sessions de la Hero Cup comme une expérience “inestimable” alors qu’il se prépare pour la Ryder Cup. Luke Donald a salué les sessions de la Hero Cup comme une expérience “inestimable” alors qu’il se prépare pour la Ryder Cup.

“C’est incroyable – je peux enfin me détendre”, a déclaré Molinari. “Je suis super content pour les gars. Ça a été très facile de les diriger et d’être capitaine pour eux. Je pense que nous avons trouvé d’excellents duos et ce fut une excellente semaine pour commencer l’année.

“Cela a rendu mon travail beaucoup plus facile parce que je n’ai pas eu à bricoler et à changer trop. C’est un super événement, nous l’avons vraiment apprécié, le DP World Tour a fait un excellent travail de mise en place. Je pense que nous avons vraiment joué super golf dans l’ensemble.”

Plus à venir…