Hero Alom dit qu’il ne fera un film en hindi que si Deepika Padukone est choisi en face de lui

Vous vous souvenez du héros Alom ? Le célèbre chanteur bangladais et célébrité sur Internet. L’influenceur controversé ne manque jamais de surprendre Internet avec ses bouffonneries et ses commentaires bizarres. Il l’a encore fait en affirmant qu’il ne ferait un film indien que si Deepika Padukone était en face de lui. L’artiste bangladais était à Samsherganj de Murshidabad pour assister à un spectacle avec sa petite amie Riya Moni. Il a été bouleversé de voir l’amour du public et c’est à ce moment-là qu’il a parlé de son rêve.

Son souhait a choqué chaque personne présente dans le public. Il a dit qu’il voudrait faire un film en hindi mais à une seule condition. Peu de gens le savent, mais il figurait parmi les 10 sujets les plus recherchés sur Google au Bangladesh en 2018.

Pendant ce temps, plus tôt, le chanteur devait se limiter à chanter certaines chansons. Cela s’est produit après qu’une plainte à la police a été déposée contre Hero Alom pour avoir créé des airs déformés, en particulier Rabindra Sangeet et de la musique classique. Alom a dû donner une caution écrite d’excuses adressée à la police, promettant de ne pas chanter les airs déformés.

Selon certaines informations, Alom a été arrêté par la police aux premières heures de jeudi et a demandé d’arrêter l’interprétation déformée des chansons classiques, qui a déclenché une énorme indignation sur les réseaux sociaux. Cependant, Hero Alom a allégué que la police l’avait soumis à une “torture mentale”.

“J’adore chanter. Mes chansons sont aimées et appréciées par mes fans. J’ai ma propre chaîne YouTube où je télécharge mes propres chansons pour divertir mes admirateurs », a déclaré Alom. Selon lui, le problème a commencé lorsqu’il a interprété deux chansons célèbres de Rabindranath Tagore et Kazi Nazrul Islam.

