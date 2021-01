Defensa y Justicia a soulevé la Copa Sudamericana samedi après avoir battu Lanus. Getty Images

Un grand footballeur peut déjouer deux adversaires, mais pour obtenir le meilleur d’un adversaire, deux joueurs n’ont pas besoin d’être géniaux. Ils doivent simplement travailler ensemble, se positionner et déplacer le ballon suffisamment bien pour faire sortir leur rival du jeu.

Alors que le football est passé des duels en tête-à-tête à un combat plus dynamique de 11 en permanence contre 11, la recherche de la supériorité numérique là où cela compte est l’une des tâches clés de l’entraîneur. Little Defensa y Justicia l’a fait à merveille lors de la finale entièrement argentine de la Copa Sudamericana, remportant le premier trophée majeur du club avec une victoire 3-0 sur Lanus samedi.

Avant le match, l’accent aurait peut-être été davantage mis sur les individus de Lanus – en particulier l’avant-centre de 40 ans Jose Sand, son partenaire d’attaque Nico Orsini et le milieu de terrain offensif adolescent Pedro De La Vega – mais c’était la collectivité de Defensa. y Justicia qui a gagné la journée. Ce fut un triomphe non seulement pour Hernan Crespo, dont la jeune carrière d’entraîneur a maintenant reçu un énorme coup de pouce, mais aussi pour un club qui a connu une croissance rapide ces derniers temps en raison d’un engagement envers une idée de jeu.

La Sudamericana est vraiment la compétition de deuxième corde d’Amérique du Sud. La Copa Libertadores – la finale entièrement brésilienne aura lieu samedi prochain entre Palmeiras et Santos – a beaucoup plus de qualité et de prestige, mais la Sudamericana a un intérêt qui lui est propre, notamment en tant que point de départ.

L’année dernière, il a été remporté par un autre petit club fascinant, Independiente del Valle de l’Équateur. La réalisation de Defensa y Justicia n’est pas aussi stupéfiante; Independiente del Valle est extrêmement compétent pour produire ses propres joueurs, puis les vendre et promouvoir la prochaine génération. Le travail de jeunesse de Defensa n’est pas aussi impressionnant, le milieu de terrain occupé Valentin Larralde étant le seul membre de la formation de départ de samedi à avoir émergé des rangs des jeunes. Mais les entraîneurs vont et viennent, souvent vers des choses plus importantes, et les joueurs pareils – l’identité demeure. La défense est capable d’assimiler rapidement les joueurs, de les intégrer dans une idée de jeu avec trois défenseurs centraux et un milieu de terrain mobile, et une philosophie qui va comme suit: nous ne pourrons peut-être pas vous égaler individuellement, mais nous pouvons vous battre collectivement .

C’est ce qu’ils ont fait à Lanus sous le dur soleil de l’après-midi de Cordoue, à un peu plus de 400 miles au nord-ouest de Buenos Aires. Ils ont déplacé le ballon avec précision dans la chaleur, travaillant leurs mouvements de flanc en flanc, et ils ont fait courir Lanus sur tout le terrain dans le stade Mario Kempes.

Defensa y Justicia méritait d’être en avance avant de prendre la tête juste après une demi-heure. Le but est venu d’un corner, pris par la gauche par l’attaquant Braian Romero. Le ballon a été dégagé, et dans la deuxième phase, Romero a intercepté une course en diagonale, a échangé des passes avec Francisco Pizzini, qui lui a donné un délicieux retour en talon arrière, et a marqué le but. Walter Bou a renvoyé le ballon et le défenseur Adonis Frias, prêt pour le corner, a planté à la maison.

Mis à l’écart en première période, l’entraîneur de Lanus, Luis Zubeldia, a repensé à la mi-temps. Son 4-4-2 habituel n’avait pas fonctionné. Les hommes larges De La Vega et Lucas Vera avaient passé tout leur temps à courir en arrière, aidant une paire de milieux de terrain centraux qui étaient dépassés, alors Zubeldia est passé à quelque chose de plus proactif. Il est allé 4-3-3, avec De La Vega à gauche et Orsini à droite. Il visait à enlever la couverture de Crespo et à faire correspondre le dos de l’adversaire à trois hommes. Vera est venu à l’intérieur pour s’asseoir sur Enzo Fernandez, le milieu de terrain qui donne si souvent la première passe vitale.

Avec le temps et un peu de chance, cela aurait pu marcher. Mais avant que cela puisse arriver, Lanus s’est autodétruit. L’arrière central Alexis Perez s’est retrouvé sous pression du flanc gauche. Il a effectué une passe arrière en direction du gardien Lautaro Morales, et ne pouvait que regarder avec horreur Romero se précipiter pour battre Morales avec un lob subtil.

Il n’y avait pas de retour. Il faisait chaud là-bas. L’idée d’un coup d’envoi à 17 heures avait été initialement conçue pour la fin de novembre. La pandémie a emporté les supporters, contraint un changement d’arbitre tardif (Leodan Gonzalez de l’Uruguay a été testé positif et a été remplacé par Jesus Valenzuela du Venezuela) et a également repoussé le match du printemps au plein été. Lanus a essayé de se ramener dans le match, mais ils avaient l’air fatigué, et vers la fin, Rafael Delgado a tranché facilement les rangs, allant de sa propre moitié à la case pour le vétéran uruguayen remplaçant Washington Camacho pour compléter le score. .

Ce fut une victoire catégorique pour une équipe réunie au cours de l’année. Crespo a pris le relais lorsque son prédécesseur a démissionné pour protester contre les ventes de joueurs. Des joueurs sont venus au cours des 12 derniers mois, un trio est prêté par River Plate. Il y a quelques vieux militants parmi eux, et d’autres avec des histoires à raconter – jouant pour les Old Boys de Newell, le gardien Ezequiel Unsain a subi une horrible double fracture de la mâchoire il y a quelques années après une collision avec Carlos Tevez de Boca Juniors.

Maintenant, la douleur est devenue gloire. Crespo mérite également un énorme crédit. Certes, Defensa y Justicia s’est avérée être un bon lieu de travail pour un certain nombre d’entraîneurs au cours des dernières années. Le club soutient l’équipe; si souvent en Amérique du Sud, l’inverse est vrai, et la tâche se révèle au-delà du coach. Crespo a travaillé au sein de l’identité du club, mais a également ajouté beaucoup de lui-même. Calme et déterminé, il a réuni un assortiment de jeunes et de compagnons dans une équipe avec un titre continental dont il peut se vanter.