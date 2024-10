HERMAN LI de DRAGONFORCE explique comment son interaction avec les fans sur les réseaux sociaux affecte son travail

Dans une nouvelle interview accordée à São Paulo, le Brésilien 89 FM A Radio Rock station de radio, FORCE DRAGON guitariste Herman Li On lui a demandé si le lien qu’il crée avec les fans du groupe via les réseaux sociaux avait un impact sur son travail en tant que musicien. Il a répondu (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET): « Avec Ticc’est vraiment juste pour montrer qui je suis et ouvrir la fenêtre sur le monde de ce que je fais. Donc pas cet album, mais l’album précédent, « Métal de puissance extrême »j’ai enregistré beaucoup de parties de guitare en live sur Tic devant les fans pour leur montrer à quoi ressemble le processus. Et c’était génial parce que, pour être honnête, parfois je ne sais même pas si quelque chose est assez bon quand j’enregistre et je le fais comme une journée entière et je me dis : « Oh, ça sonne quand même » . Ce n’est pas si bon. Avoir des fans qui l’écoutent et disent : « Vous savez quoi ? C’est assez bien, Herman. Vous pouvez passer à autre chose», a été très utile. Moi aussi, je doute de moi. »

Il a poursuivi : « Nous avons donc vraiment une communauté vraiment spéciale sur Tic avec les fans où ils ont, je suppose, un aperçu de tout avant. C’est plutôt cool. En fait, ils connaissent mieux que moi les albums. C’est comme lorsque nous avons sorti le nouvel album, ils ont dit : « Oh, vous avez déjà joué ça sur Tic il y a des années, quatre ans auparavant. Je ne savais pas que nous l’avions fait, la version démo. Ils ont donc une meilleure mémoire que moi. Donc ils m’aident à archiver ma vie en même temps. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà eu affaire à de nombreux trolls en ligne, Herman a déclaré : « Oh, nous avons toujours quelques-uns de ces gars-là, mais ça va. J’y suis habitué. C’est quand même plus agréable que là-bas YouTube. Vous ouvrez YouTubeet c’est un autre type de niveau – dans le passé. Maintenant, c’est en fait beaucoup plus positif. Je pense, j’espère avoir raison, que la population en général, du moins les plus jeunes fans de musique, accepte désormais davantage les différents styles. Ils ne sont plus comme avant : « Je déteste tout le reste ». Je n’aime qu’un seul style. Je n’aime que le black metal et c’est tout, ou quelque chose comme ça. »

En mai dernier, FORCE DRAGON fait équipe avec « Étoiles de bagarre »un jeu mobile multijoueur à succès avec plus d’un milliard de téléchargements, pour célébrer l’arrivée d’un tout nouveau personnage dans le jeu avec une nouvelle chanson, « Une histoire de Drago »et un clip vidéo.

FORCE DRAGONle dernier album de, « Guerriers de vitesse de distorsion »est sorti en mars via Registres de napalm.

Sur « Guerriers de vitesse de distorsion », FORCE DRAGON — composé de virtuoses de la guitare et de membres fondateurs Li et Sam Totmanchanteur Marc Hudsonbassiste Alicia Vigile et batteur Gee Anzalone — explorez un éventail de styles musicaux plus large que jamais, faisant évoluer leur son tout au long d’un voyage musical passionnant tout en restant fidèles à leurs racines.

« Guerriers de vitesse de distorsion » a été produit, mixé et masterisé par Damien Rainaud à Mix illimité à Los Angeles, en Californie, avec Sam Totman et Herman Li.

FORCE DRAGONLe single vendu en platine « À travers le feu et les flammes » a amené la société basée à Londres Grammy-nominé par un groupe de power metal extrême de renommée internationale et a été présenté comme la chanson la plus stimulante de « Guitar Hero III ».

En mars 2019, le « À travers le feu et les flammes » Le clip vidéo a franchi une nouvelle étape : il a dépassé les cent millions de vues sur YouTube — FORCE DRAGONC’est le premier clip vidéo à le faire.

« À travers le feu et les flammes » est le morceau phare des années 2006 « Carnage inhumain » album, officiellement certifié disque d’or en juillet 2017 par le RIAA (Association de l’industrie du disque d’Amérique) pour des ventes supérieures à un demi-million d’exemplaires.