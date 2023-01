Herm Edwards et les fans déchargent sur Cowboys Twitter pour avoir « blâmé » Dak Prescott pour la perte

Les fans des Cowboys de Dallas, et même l’ancien entraîneur-chef de la NFL, Herm Edwards, n’étaient pas ravis que le compte Twitter officiel de l’équipe ait blâmé Dak Prescott pour leur défaite en division.

Les Cowboys de Dallas ont de nouveau été renvoyés chez eux tôt après les séries éliminatoires, alors que la quête du propriétaire Jerry Jones pour son quatrième titre du Super Bowl se poursuit. Dimanche, les Cowboys ont perdu contre les 49ers de San Francisco par le score de 19-12.

Le quart-arrière Dak Prescott a reçu la majeure partie du blâme pour la défaite de l’équipe, considérant qu’il a lancé deux interceptions et que l’attaque ne pouvait pas faire grand-chose contre la défense de San Francisco. En fait, le compte Twitter officiel de l’équipe a cité les deux revirements de Prescott et ses «blessures auto-infligées» comme raison de sa défaite.

Dak Prescott a donné le ballon deux fois dans la défaite serrée contre les 49ers, dans un affrontement, les Cowboys avaient une chance de gagner s’ils ne généraient pas à nouveau de blessures auto-infligées.#DALvsSF | #DallasCowboys – Cowboys de Dallas (@dallascowboys) 23 janvier 2023

Cela a suscité la colère de certains fans des Cowboys, en plus de l’ancien entraîneur-chef de la NFL, Herm Edwards, qui a exprimé son incrédulité face au compte de l’équipe sur les réseaux sociaux, blâmant Prescott.

Les fans déchirent le compte Twitter des Cowboys pour avoir blâmé Dak Prescott pour la perte de la ronde divisionnaire

“C’est malheureux, c’est vraiment quand vous pensez à quelqu’un dans l’organisation, et vous avez droit à votre opinion, mais cette chose s’appelle l’équipe”, a déclaré Edwards. «Quand vous choisissez un certain individu pour dire que vous voulez le blâmer, personnellement, je n’y crois pas. Je ne le fais pas, ce n’est pas comme ça que je suis construit. C’est un peu un problème des Cowboys de Dallas, c’est toujours la faute de quelqu’un d’autre. Permettez-moi de rejeter la faute sur une personne, car il ne s’agit pas de nous en tant qu’équipe de football.

Examinons maintenant certaines des réactions des fans des Cowboys et d’autres qui ont repéré le tweet de l’équipe en rejetant la faute sur Prescott.

dans quel monde est-ce à 100% sur lui… ouais, d’accord. essayer à nouveau. 👎🏻 — 🌹CC🌹 (@courtstur) 23 janvier 2023

Pourrions-nous peut-être embaucher quelqu’un qui aime notre équipe pour faire du SM ?! L’appel vient de l’intérieur de la maison ! – Carly Morrison (@ciciem263) 23 janvier 2023

Le site officiel de l’équipe ? Owwwwwwwww… ne vois pas ça souvent. Presque comme si le propriétaire pétulant s’emparait du clavier. https://t.co/XFXmVlqhX8 — Dejan Kovacevic (@Dejan_Kovacevic) 23 janvier 2023

Prescott est entré dans la ronde divisionnaire après une performance impressionnante contre les Buccaneers de Tampa Bay. Dans ce match, Prescott a complété 25 tentatives de passes sur 33 pour 305 verges et quatre touchés, tout en courant pour 24 verges et un touché en sept courses. Il n’a pas eu le même succès contre la fameuse défense des 49ers, qui a accordé le moins de verges et de points par match tout au long de la saison régulière.

L’attaque des Cowboys a pris un coup lorsque le porteur de ballon Tony Pollard a subi une entorse à la cheville et une fracture du péroné qui l’ont forcé à être expulsé du terrain de football et l’ont mis à l’écart pour le reste du match.

Prescott a lancé pour 206 verges, un touché et deux interceptions tout en complétant 23 tentatives de passe sur 37 dans la défaite.

Après le match, Prescott a déclaré que son jeu avait contribué à la défaite. Il a dit: «Je dois être meilleur. Je ne connais pas d’autre moyen de l’enrober de sucre.

Il y a des fans des Cowboys qui en ont fini avec Prescott comme quart-arrière partant, tandis que d’autres veulent lui donner une autre chance. L’intersaison de Dallas sera à suivre, principalement pour voir s’ils font un grand pas en avant pour renforcer leur alignement.