Heritage Fest revient à West Dundee vendredi – Shaw Local

Heritage Fest revient, avec des feux d’artifice, au centre-ville de West Dundee à partir de vendredi.

Le festival d’automne de trois jours comprendra de la musique, de la nourriture, une foire artisanale, un petit-déjeuner aux crêpes et un feu d’artifice.

«C’est un bel événement familial», a déclaré Joe Cavallaro, directeur du village de West Dundee. « C’est vraiment discret et cela suinte une grande partie de la communauté de West Dundee. »

Le festival, organisé par le village, devrait attirer environ 10 000 personnes ce week-end. Il commence sa 25e année à 18 heures le vendredi et se termine à 17 heures le dimanche. Tous les événements et vendeurs auront lieu dans le quartier du centre-ville, entre les rues First et Second, au nord de la route 72.

Après une interruption d’un an en raison des coûts, les feux d’artifice sont de retour au programme du festival. Cavallaro a noté que les festivaliers de l’année dernière avaient commenté le manque de feux d’artifice et demandé qu’ils reviennent cette année.

«Le retour des feux d’artifice sera un bel ajout», a déclaré Chris Nelson, président du village de West Dundee.

La programmation musicale de vendredi comprend de la musique country du Chris Moreno Band de 18h à 20h et un mélange de succès des années 70 et 80 de 7th Heaven à 21h. Un feu d’artifice tiré au-dessus de la rivière Fox débutera à 20h.

Le Dundee Township Lions Club lancera les événements samedi avec le Heritage Fest 5K annuel à 8 heures. La musique live débutera à 10 heures avec le Dundee Scottish Pipe Band. Hi Infidelity montera sur scène à 21 heures avec sa version des succès rock des années 80 pour clôturer la soirée.

La programmation de dimanche débutera avec le petit-déjeuner communautaire annuel aux crêpes, de 8h à 10h, sous la tente principale entre les première et deuxième rues.

Le Starlites Jazz Combo montera sur scène musicale à 8h. La programmation musicale de la journée se terminera avec le rock familial des années 1950 à aujourd’hui de The Lenny’s!, qui se produira de 15h à 17h.

Les artisans vendront leurs créations le long de la rivière Fox de 10 h à 18 h le samedi et de 10 h à 17 h le dimanche.

Un salon automobile est également prévu de 10h30 à 16h00 samedi et dimanche le long de Second Street.

L’entrée au festival est gratuite. Des stationnements seront disponibles au centre-ville et dans les quartiers environnants.

