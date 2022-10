Héritage du super ouragan Sandy : une reprise loin d’être égale sur la côte de New York

NEW YORK (AP) – Même avant que les eaux de crue du Super Ouragan Sandy ne déferlent sur la péninsule de Rockaway à New York, il y avait un air de délabrement à Edgemere, un quartier balnéaire éloigné depuis longtemps criblé de maisons fermées et de terrains vacants avec des mauvaises herbes à hauteur de taille.

Lorsque l’eau s’est retirée, encore plus de maisons d’Edgemere étaient en ruine. Mais il y avait aussi l’espoir que dans l’effort de reconstruction, le quartier à prédominance noire obtiendrait enfin le coup de pouce dont il avait besoin pour se remettre de décennies de négligence. Au cours de la décennie qui s’est écoulée depuis que Sandy a inondé la côte, ces espoirs ont été déçus.

Il y a peu de signes du développement promis le long de bloc après bloc de maisons usées, certaines longtemps inoccupées. Pendant ce temps, la plupart des communautés blanches plus à l’ouest de la péninsule ont prospéré, avec des fonds de relance apportant de nouveaux logements, des entreprises, des lieux de rassemblement.

“Ils me disent que nous sommes une péninsule – non, nous ne le sommes pas. C’est l’histoire de deux péninsules », a déclaré Sonia Moise, résidente d’Edgemere, dont la maison s’est remplie d’eau de mer pendant Sandy, sa voiture emportée par la marée.

“Tu vas à l’ouest, qu’est-ce qu’ils ont ? Ils ont un skatepark. Ils ont un parc à chiens. Ils ont des stands de concession », a déclaré Moise. « Qu’avons-nous ? Nous avons des refuges pour sans-abri. Nous avons des hôtels qui hébergent des sans-abri.

Lorsque Sandy a frappé la côte nord-est des États-Unis le 29 octobre 2012, la tempête n’a pas fait de distinction car elle a causé environ 65 milliards de dollars de dégâts, dont une grande partie à New York et au New Jersey. De luxueuses maisons de vacances sur la côte du New Jersey ont été détruites ; les petites maisons des quartiers ouvriers de Staten Island ont été submergées jusqu’aux avant-toits.

Mais l’effort de reconstruction a été tout sauf égal. Les malheurs d’Edgemere sont une étude de cas sur les disparités qui se produisent aux États-Unis après des catastrophes naturelles : les milliards de dollars d’argent de récupération qui affluent font leur chemin jusqu’aux communautés de couleur et ont leur impact le plus faible. À la Nouvelle-Orléans, la remarquable reprise post-Katrina a créé une ville plus blanche et plus chère où les quartiers noirs pauvres continuent de lutter. En Floride, il y a déjà des grognements le long des rangées de maisons mobiles froissées qui ont été les plus rapides dans les communautés balnéaires à la suite de l’ouragan Ian.

Les dépenses publiques après les catastrophes ont entraîné une augmentation des inégalités, a déclaré Junia Howell, sociologue à l’Université de l’Illinois à Chicago, qui étudie la race, le logement et les catastrophes.

“Les communautés qui sont plus blanches et plus riches non seulement se remettent d’une catastrophe, mais dans de nombreux cas, elles s’en sortent mieux”, a déclaré Howell. “Ce que vous faites, c’est donner des ressources à ceux qui en ont déjà le plus et laisser tous les autres derrière eux.”

À Edgemere, le contraste est peut-être le plus net juste à l’ouest, à Arverne by the Sea. Comme la majeure partie de la péninsule de Rockaway – une bande de plages barrières de 11 milles de long qui abrite environ 124 000 personnes – les deux communautés étaient presque entièrement sous l’eau après le coup de Sandy. Mais les habitants d’Edgemere disent avoir vu les Arvernes et les communautés à prédominance blanche obtenir plus d’aide, et plus tôt.

Il y a déjà une nouvelle épicerie et un Dunkin’ Donuts dans une nouvelle bande commerciale. À côté d’Arverne, à Rockaway Beach, se trouve un nouveau skatepark, reconstruit après que Sandy ait détruit l’ancien. La construction d’un amphithéâtre communautaire est en cours.

Les voisins admettent que ce n’est pas une comparaison parfaite. Certains investissements d’Averne étaient en cours avant Sandy. Six ans auparavant, un développement de 1 milliard de dollars a attiré plus de familles blanches dans le quartier – qui est toujours majoritairement noir, bien que ce nombre diminue – et a fait germer 2 300 maisons, certaines étant maintenant revendues jusqu’à 1,7 million de dollars. Le développement a été pour la plupart indemne des vents et des inondations, ce qui a incité les résidents d’Edgemere à se plaindre que leurs maisons n’étaient pas construites pour durer.

Ce qui est clair, disent Moise et d’autres, le chef du conseil communautaire, c’est qu’Edgemere n’a jamais obtenu sa juste part.

«Nous nous battons depuis des années pour obtenir la même chose que le reste de nos quartiers environnants ont obtenu. Nous avons été ignorés », a déclaré Moise.

Contrairement à Arverne, Edgemere n’a pas de cafés ou de stands de concession. Le long de Beach Channel Drive, l’artère principale, se trouvent une bodega et un restaurant chinois à emporter. Juste à côté, un fumoir emménage. En haut de la rue se trouve un énorme projet de logements sociaux.

Il y a peu de signes ici de l’histoire des Rockaways en tant que communauté de station balnéaire. Les grands hôtels de la péninsule n’ont pas survécu à l’ère de l’automobile. Les années 1950 ont apporté le renouvellement urbain; les autorités ont démoli des milliers de bungalows qui abritaient des familles noires et portoricaines, remplaçant une partie de ce parc de logements perdu par des projets de logements de grande hauteur tout en laissant d’autres blocs rasés à la nature.

Edgemere et d’autres communautés à l’extrémité est des Rockaways sont devenues des dépotoirs pour les habitants les plus pauvres de la ville, poussés à travers une large baie jusqu’au bout du pays, à 70 minutes en métro de Manhattan.

Mais juste avant Sandy, on espérait que les choses s’amélioraient, même si les communautés voisines voyaient des progrès plus rapides.

Edgemere grandissait. Les gens emménageaient. Les responsables de la ville ont promis de construire quelque 800 nouvelles maisons pour combler les terrains vacants.

Sandy a stoppé ces petits signes d’espoir. Et les habitants disent avoir vu une histoire familière, la priorité étant donnée aux quartiers blancs qui les entourent.

La ville dit qu’elle s’efforce d’apporter des changements à Edgemere. Plus tôt cette année, il a finalisé un plan de développement baptisé “Resilient Edgemere”. Chaque membre du conseil communautaire a exhorté le conseil municipal et le maire à le rejeter. Mais la communauté n’avait pas le poids politique pour l’arrêter.

Le plan comprend des vœux de logements abordables près de la plage et des appartements de grande hauteur avec 1 200 unités résidentielles au-dessus de l’espace commercial. Il y a 14 millions de dollars destinés à renforcer le rivage avec une berme surélevée pour protéger Edgemere contre une élévation du niveau de la mer de 30 pouces, et 2,3 millions de dollars pour améliorer les conduites d’égout et de drainage.

Mais les résidents craignent que les unités à faible revenu ne s’ajoutent au fardeau de longue date du quartier en matière de logement des pauvres. Plus d’un quart des habitants d’Edgemere vivent dans la pauvreté, la plus élevée parmi les communautés Rockaways, selon un récent rapport de l’État qui a mis en évidence des inégalités de longue date dans la région.

Ceux qui ont de l’argent le dépensent ailleurs parce que la communauté a peu de commodités.

Et bien que le travail sur le rivage du plan puisse être une bonne nouvelle, beaucoup disent que c’est un autre cas d’être le dernier en ligne. Dans d’autres endroits le long de la péninsule, les dunes de sable ont été renforcées rapidement pour empêcher les marées de s’immiscer comme elles l’ont fait pendant Sandy. La restauration de la plage d’Edgemere n’a commencé qu’il y a quelques semaines.

Au lieu du plan de la ville, les membres du conseil communautaire veulent que davantage de duplex et de maisons en rangée s’intègrent au parc de logements existant. Ils veulent une nouvelle école et des parcs intérieurs herbeux qui pourraient aider à absorber la prochaine inondation. Ils veulent des commodités comme les épiceries bien approvisionnées que l’on trouve dans les communautés avoisinantes plus riches.

Les responsables de la ville insistent sur le fait qu’ils ont fait des progrès – ils citent la restauration des zones humides et l’élévation de plus de 100 maisons contre les inondations. Des tronçons de la promenade en bois ont été remplacés par une promenade en béton le long de la plage. Le siège d’une réserve naturelle est en cours de construction, mais la construction a limité l’accès de la communauté à la promenade et à la plage.

Dexter Davis, un ancien officier de police de New York dont la maison d’Edgemere a été inondée de plus d’un mètre d’eau pendant Sandy, dit que sa communauté a besoin de plus que ce qui est décrit jusqu’à présent.

“Les choses qu’ils injectent dans les autres communautés autour de nous sont plus positives. Ils leur donnent plus de loisirs, une meilleure qualité », a déclaré Davis. “Ici, ils font des choses, mais ce n’est pas à la hauteur.”

Des experts tels que le sociologue de la NYU Jacob Faber disent que ce n’est pas seulement la tempête ou la catastrophe naturelle qui a affecté Edgemere et d’autres communautés plus pauvres – c’est l’impact persistant d’années de négligence.

“Vous avez ces communautés isolées géographiquement, socialement et économiquement qui sont en mesure de se faire marteler, encore et encore”, a déclaré Farber.

