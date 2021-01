Washington a imposé une nouvelle série de sanctions au ministère cubain de l’Intérieur, mettant également sur la liste noire le chef de l’agence pour son rôle présumé dans les «violations des droits de l’homme» alors que La Havane a condamné cette décision comme «coercitive» et «illégitime».

Le département du Trésor américain a annoncé vendredi les nouvelles sanctions, affirmant que le ministère et son chef, Alvarez Casas, « Avoir directement ou indirectement » pris part à «Violation des droits de l’homme», signalant les mauvais traitements infligés au dissident cubain Jose Daniel Ferrer.

« Comme [interior minister], Alvarez Casas est également désigné pour être ou avoir été un dirigeant ou un fonctionnaire d’une entité … qui s’est livrée ou dont les membres se sont livrés à de graves violations des droits de l’homme, « Le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré dans un communiqué séparé, ajoutant que Ferrer avait rapporté «Être battu, maltraité et maintenu en isolement» pendant sa détention en septembre 2019.

Aussi sur rt.com Cuba réprimande les États-Unis pour leur inclusion « cynique et opportuniste » sur sa liste des États sponsors du terrorisme quelques jours avant la sortie de Trump

Bien que Washington, conformément à sa pratique courante, n’ait cité aucune preuve à l’appui de ses allégations, le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, n’a pas perdu de temps avant de qualifier les sanctions d’illégitimes.

«Je dénonce le Trump [government’s] l’inclusion d’individus et d’entités cubains sur des listes unilatérales et illégitimes en tant que mesure coercitive contre notre pays, « Rodriguez a écrit sur Twitter.

La détermination délibérée de distinguer Cuba vient d’un régime qui laisse un héritage d’isolement et de défaite en politique étrangère.

Je dénonce l’inclusion par le gouvernement de Trump d’individus et d’entités cubains sur des listes unilatérales et illégitimes en tant que mesure coercitive contre notre pays. La détermination délibérée de distinguer Cuba vient d’un régime qui laisse un héritage d’isolement et de défaite en politique étrangère. – Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) 15 janvier 2021

Les nouvelles sanctions – qui impliquent une interdiction de toutes les transactions américaines avec Casas et le ministère de l’Intérieur, ainsi qu’un gel de tous leurs actifs basés aux États-Unis – interviennent quelques jours à peine après que l’administration Trump a ré-ajouté La Havane à ses « États sponsors du terrorisme. «liste noire. Washington a accusé le pays d’abriter des guérilleros colombiens qui se sont rendus à Cuba pour participer à des pourparlers de paix avec Bogota et de refuser de les extrader chez eux. Les responsables cubains ont également déchiqueté ce mouvement comme «Désignation frauduleuse» par un «Gouvernement discrédité, malhonnête et moralement en faillite.»

Trump a supervisé le renversement des efforts de rapprochement avec Cuba poursuivis par son prédécesseur, Barack Obama, en réprimant les restrictions de voyage, en imposant plusieurs séries de nouvelles sanctions et en resserrant un embargo commercial de plusieurs décennies, partiellement levé sous l’administration précédente.

Les sanctions à l’encontre de Cuba ont été imposées au milieu d’une vague d’actions similaires pendant les derniers jours de Trump au pouvoir. Au cours de la semaine dernière, l’administration a infligé des sanctions à six responsables de Hong Kong et à deux fondations iraniennes, menaçant également les entreprises européennes travaillant sur le projet de gazoduc russe Nord Stream 2. Douze producteurs iraniens de métaux ont été frappés de sanctions plus tôt en janvier, tandis qu’en décembre, le département américain du commerce a dévoilé une liste de 103 entités russes et chinoises – y compris le ministère de la Défense de Moscou – devant être frappées d’interdictions d’exportation.

Alors que Trump devrait quitter ses fonctions dans moins d’une semaine, certains observateurs ont suggéré L’administration vise à lier les mains de Joe Biden lorsqu’il prendra la présidence le 20 janvier, créant potentiellement un champ de mines diplomatique pour que le nouveau gouvernement puisse naviguer alors qu’il établit son propre programme.

Aussi sur rt.com Inscrire Cuba comme État sponsor du terrorisme serait un dernier coup de dés de l’amère Pompeo

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!