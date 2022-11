Heri Pheri 3: Akshay Kumar devrait perdre Welcome 3 et Awara Paagal Deewana 2 alors que le producteur Firoz Nadiadwala est blessé [Read Report]

Akshay Kumar avait dit haut et fort qu’il ne fallait PAS faire Hera Pheri 3 pour des raisons créatives. Après la nouvelle du remplacement d’Akshay Kumar par Kartik Aaryan dans ce film culte, les fans d’Akshay ont été très déçus. Akshay est sorti et a expliqué pourquoi il ne faisait pas le film, dans une interaction avec les médias, il a dit qu’il n’aimait pas la façon dont le scénario était façonné, alors il a refusé de faire le film. Mais il y a des rapports selon lesquels la superstar a exigé 90 crores pour le film et les réalisateurs ont refusé de lui donner ce montant d’achat et ont donc signé Kartik Aaryan qui a heureusement fait le film en 30 cœurs.

Et maintenant, les derniers rapports suggèrent que Firoz Nadiadwala est extrêmement contrarié par la déclaration d’Akshay Kumar et qu’il a décidé de continuer avec deux autres films sans lui. Selon les rapports de Bollywood Hungama, Firoz Nadiadwala, qui partageait autrefois un bon lien avec la superstar, est très contrarié par ses déclarations pour ne pas avoir fait Hera Pheri 3 et a donc décidé qu’il ira de l’avant avec Welcome 3 et Awara Paagal Deewana 2. sans lui. Firoz a estimé que parler mal du scénario affecterait les chiffres du box-office du film et Akshay en est très conscient et malgré cela, il a parlé en public.

Et nous nous demandons seulement si les réalisateurs parviendront à repousser cela et ce sera un grand patron d’Akshay qui ne sera pas présent dans ces films et elle est le VISAGE de ces films à succès. Les réalisateurs travaillent toujours sur le scénario de ces films, Kartik Aaryan sera-t-il également le remplaçant éternel d’Akshay dans ces films ? Seul le temps peut le dire. Mais avec le succès de Bhool Bhulaiyaa 2, Kartik Aaryan a prouvé qu’il avait aussi le charme en lui pour tirer les films comiques.