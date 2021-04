DEUX hommes torse nu se lancent des coups de poing dans une rue résidentielle calme du Surrey, alors que de jeunes enfants les encouragent.

Mais ce n’est pas une bagarre de rue – c’est un combat organisé entre deux familles tsiganes qui sont enfermées dans une querelle amère depuis cinq ans.

Films de pétards

Tony Giles regarde deux membres des familles en guerre s’affronter[/caption]

Le combat – filmé pour Here Come the Gypsies de Channel 5, qui est diffusé mercredi – est l’idée originale du champion combattant en cage Tony ‘the Rhino’ Giles, qui est devenu un ‘Fair Play Man’ pour la communauté gitane du Sud-Est. les différends et la médiation entre les familles.

Tony, 36 ans, est un pro des arts martiaux mixtes depuis 12 ans et le premier Gypsy à remporter un titre mondial, et il dit que la culture encourage les enfants à se battre.

«C’est dans notre sang, dans nos gènes, le combat. On est élevé dès le plus jeune âge pour se protéger », dit-il.

«Dans la communauté tsigane, l’argent passe après les combats et l’honneur. Vous êtes beaucoup plus respecté en tant que gitan le plus brutal que le plus riche.

News Group Newspapers Ltd

Tony est le premier Gypsy à remporter un titre mondial en MMA[/caption]

Combats à poings nus à 16 ans

L’émission en quatre parties suit les membres de la communauté rom à Cardiff, Darlington et Surrey, ainsi que la couverture de la Durham Horse Fair annuelle, qui voit des milliers de Gitans de tout le Royaume-Uni se rassembler pour échanger et socialiser.

Tony – qui a été formé par son grand-père et a eu son premier combat à mains nues à 16 ans – a gagné le rôle de « Fair Play Man » en raison de sa renommée dans la communauté.

«Je connais beaucoup de la communauté tsigane parce que beaucoup d’entre eux viennent me regarder me battre», dit-il. «Ils me parlent et me disent:« Regarde, on veut régler ça ».»

La combattante en cage – qui était mariée à Danielle Mason, co-star de My Big Fat Gypsy Wedding et a deux enfants avec elle – sait très bien à quel point les querelles peuvent devenir incontrôlables.

Il a subi une intervention chirurgicale en 2016 après avoir reçu une balle dans le visage lors de combats entre familles rivales sur le site de Virginia Water à Surrey.

Mais il dit que régler les différends avec des combats à mains nues est une tradition de longue date.

«Ils se rencontrent, ils se disputent, ils se serrent la main après et tout le monde continue sa vie», dit-il. «Il n’y a pas de police, personne n’est blessé… souvent.»

Nick Obank – Le soleil

Tony est une figure respectée de la communauté tsigane[/caption]

Films de pétards

Le spectacle suit les commerçants lors de promenades à cheval où les animaux sont présentés entre les arrêts de pub[/caption]

Endroit secret pour le combat final

Avec son cousin, Johnny Saunders, Tony organise une bagarre pour mettre fin à une querelle de cinq ans qui a commencé sur une femme lors d’une soirée et s’est transformée en guerre des mots sur les réseaux sociaux.

«Il y a eu des cousins, des frères et des femmes incalculables qui ont tous peu de disputes et de disputes sur la même chose», explique-t-il.

Les familles, qui vivent à moins de trois kilomètres l’une de l’autre, vivent toutes les deux dans la peur des représailles.

«On nous a demandé de dire que cela devenait incontrôlable, qu’ils voulaient se réunir et enfin régler le problème une fois pour toutes, dit-il.

«Beaucoup de membres de la famille sont en lock-out pour ne pas se heurter aux membres de l’autre famille.

«Ils utilisent les mêmes magasins, vont dans la même ville, utilisent les mêmes restaurants, donc plus tôt ce combat se produit, mieux c’est.

«Parce que dès que deux ou plusieurs familles se verront, si ce n’est pas réglé, il y aura des feux d’artifice.»

Tony sélectionne un terrain abandonné pour que le combat ait lieu – mais il est négligé par les maisons, ce qui signifie que les organisateurs doivent garer des fourgonnettes autour du périmètre pour éviter qu’il ne soit négligé ou « ils auront le Old Bill ici en quelques secondes. »

Alamy

Tony avec son ex-femme Danielle Mason après l’un de ses combats de prix[/caption]

Rex

Le champion MMA utilise désormais son statut pour jouer au médiateur[/caption]

Les combattants préféreraient mourir plutôt que de perdre

Le jour du combat, les familles sont informées du lieu à la dernière minute, afin de réduire le risque de voir des centaines de spectateurs se présenter.

«Le pire résultat est un massacre et j’en ai vu quelques-uns se produire», dit Tony. «Je l’ai vu éclater et tout le monde se bat. Ce n’est pas une très bonne chose.

Les deux hommes arrivent avec un entourage, qui comprend de jeunes enfants qui filment le combat sur leurs téléphones.

Les combattants «préféreraient mourir» plutôt que de perdre, dit Tony, et être assommé est leur pire crainte, car cela ferait honte à la famille.

«Tout est question de loyauté, de respect et de culture. Si vous êtes un Gitan, c’est ce que vous devez faire », dit Tony.

«Tout se termine aujourd’hui, toute cette pression et cette inquiétude à l’idée que cinq d’entre eux s’arrêtent pendant que vous êtes avec votre missus à Tesco.»

Les deux hommes, torse nu, échangent des coups de poing au visage dans une confrontation brutale, avant que Tony arrête le combat et déclare un match nul.

Films de pétards

Tony agit comme arbitre alors que les deux hommes se battent[/caption]

Il demande ensuite aux hommes de se serrer la main et de mettre la querelle derrière eux – ou de risquer sa colère.

«Le public normal va regarder cela et dire qu’il est fou», dit-il. «Mais quand vous pensez à la logique de celui-ci, quelques coups de poing peuvent régler beaucoup de problèmes dans notre communauté.

«Serrez la main, oubliez ça, personne ne sera gravement blessé. C’est une bonne chose. C’est un peu médiéval, mais si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas.

‘Nous nous saoulons et tout est permis’

L’émission suit également le marchand de chevaux gallois Jim ‘Beb Price, qui affirme que la répression des foires aux chevaux par les conseils locaux a durement frappé son entreprise.

Il organise une promenade à cheval – qui voit plus de 80 voitures courir sur les routes principales et s’arrêter dans des pubs pour faire du commerce.

«Comme les gens attendent avec impatience Noël et les anniversaires, nous attendons avec impatience les promenades à cheval», dit-il. «Nous nous saoulons et tout est permis.»

Films de pétards

Jim ‘Beb’ Price est confronté à des policiers pendant la promenade à cheval[/caption]

Films de pétards

Les courses de voitures à cheval le long des routes principales[/caption]

La diseuse de bonne aventure de Darlington, Linda, raconte à l’émission que les conseils tentent d’éliminer les Tsiganes et les voyageurs qui ont traditionnellement fait du commerce dans le centre-ville.

«Il y a vingt ans, les voyageurs étaient acceptés dans la communauté, faisant le tour des portes, mais maintenant, non, ils ne les autorisent pas», dit-elle.

«Vous devez avoir un permis pour ceci et un permis pour cela.

«Le conseil n’aime pas les voyageurs sur les marchés. Ils essaient de battre les gens qui voyagent, mais ils ne battent pas des gens comme moi.

Films de pétards

La diseuse de bonne aventure Linda a vu ses revenus baisser[/caption]





La série met en lumière la lutte pour maintenir les traditions gitanes vivantes dans un contexte d’hostilité croissante au Royaume-Uni, et révèle également les liens familiaux étroits que les communautés itinérantes entretiennent, les parents, les enfants et les petits-enfants vivant et travaillant tous ensemble.

«Je suis fier d’être un Gitan», dit simplement Tony. «J’aime le fait qu’en tant que Tsiganes, nous restons ensemble.»

Here Come the Gypsies est diffusé sur Channel 5 mercredi à 21h