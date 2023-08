Herdman quitte son poste au Canada pour diriger le club MLS de Toronto

John Herdman a quitté son rôle de manager de l’équipe nationale du Canada pour devenir le nouvel entraîneur-chef du Toronto FC. Herdman continuera cependant d’aider le Canada pendant la période de transition du mois prochain. L’entraîneur de 48 ans prendra officiellement ses fonctions à Toronto le 1er octobre.

Herdman affirme que le moment était venu d’accepter un emploi à Toronto

« Je suis impatient de démarrer cette nouvelle opportunité avec le Toronto FC », a proclamé Herdman lors de l’annonce. « Personnellement, c’est le bon moment pour moi de relever un nouveau défi dans ma carrière, et la structure d’un environnement de club est un contexte dans lequel j’aspire à opérer. Avoir accès à la connexion et à la collaboration quotidienne avec le staff et les joueurs permet pour une profondeur différente de développement et de connexion, à la fois sur et en dehors du terrain.

Herdman a également discuté de la possibilité de passer facilement du côté de la Major League Soccer canadienne.

« Poursuivre mon parcours d’entraîneur dans une ville canadienne que je connais bien, jouer au BMO Field – un stade où j’ai vécu certains de mes moments sportifs préférés, avec des fans incroyables, est assez incroyable », a poursuivi l’entraîneur.

Le manager anglais avait déjà été nommé entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine du Canada en 2018. Parallèlement à son rôle de manager de l’équipe senior, Herdman a également dirigé la formation des jeunes. Sous la direction de Herdman, le Canada a atteint le 33e rang mondial selon la FIFA, le classement le plus élevé jamais atteint par l’équipe. Ils se sont également qualifiés pour leur première Coupe du monde en 36 ans lors du tournoi 2022 au Qatar.

Assistant promu patron par intérim du Canada

Terry Dunfield avait déjà été nommé entraîneur-chef par intérim de Toronto à la suite du licenciement de Bob Bradley fin juin. Néanmoins, ce changement n’a pas donné de meilleurs résultats pour le club. Dunfield n’a pas encore remporté de victoire avec l’équipe en huit matches au total. Toronto n’a réussi à marquer que dans un de ces matchs.

Avec Herdman sur le départ, le Canada a promu Mauro Biello au poste d’entraîneur-chef par intérim. L’ancienne star de l’Impact de Montréal a été assistant sous Herdman au cours des cinq dernières années. Le prochain match du Canada aura lieu contre le Japon le 13 octobre.

PHOTO : IMAGO / Agence-MexSport