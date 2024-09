Herbie Flowers, bassiste de « Walk on the Wild Side », décède à 86 ans

Le bassiste Herbie Flowers, dont la longue et diversifiée carrière comprend notamment un travail avec David Bowie, Elton John, Harry Nilsson, Cat Stevens et trois membres des Beatles, est décédé de causes non précisées à l’âge de 86 ans.

Le BBC Le site américain The Sun rapporte que la mort de Flowers a été confirmée sur les réseaux sociaux par des membres proches de sa famille. Il est surtout connu pour avoir composé et interprété les deux lignes de basse du tube de Lou Reed de 1972 « Walk on the Wild Side ». Il joue également la partie de basse caractéristique du tube de David Essex de 1973 « Rock On » et de « Jump in the Fire » de Nilsson.

Dans un Entretien de 2005Flowers a confirmé qu’il n’avait été payé qu’environ 30 livres pour sa contribution mémorable au single le plus classé de Reed, soit le double du cachet habituel à l’époque.

« Je n’ai jamais pensé que j’avais le droit de demander une commission, des droits d’auteur ou une participation à la composition de la pièce », explique Flowers. « Ce furent trois jours magiques qui m’ont donné toute confiance et m’ont rassuré sur le fait que le style d’un jazzman soul n’avait jamais disparu. … Mon souvenir préféré était [Reed] « J’ai écouté Ronnie Ross jouer ce solo de saxophone baryton à la fin de « Walk on the Wild Side ». Il a juste regardé et a dit : « C’était divin ». Et cela disait tout, il était divin. »

Écoutez Bernie Flowers interpréter « Walk on the Wild Side » de Lou Reed

Né à Isleworth, Middlesex, en Angleterre en 1938, Flowers a commencé sa carrière musicale en 1956 en jouant du tuba pour la Royal Air Force, avant de passer à la basse. En plus de sa longue liste de crédits de studio, il a été à un moment donné membre de Blue Mink, T. Rex et Sky. Il a coécrit le tube de Clive Dunn de 1970, « Grandad ».

Flowers a également joué sur Bowie Bizarrerie spatiale et Chiens de diamant albums, ainsi que celui de Harry Nilsson Nilsson Schmilsson et Fils de Schmilsson et les albums de Paul McCartney (Transmettez mes salutations à Broad Street), Ringo Starr (Arrêtez-vous et sentez les roses) et George Harrison (Quelque part en Angleterre, Troppo est parti et (Lavage de cerveau).