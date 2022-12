Herbert Deutsch, co-créateur du synthétiseur Moog, décède à 90 ans

“Il y avait des instruments branchés avant le synthétiseur Moog, mais aucun n’est arrivé sur la scène avec un potentiel aussi impressionnant”, Ted Gioia, l’écrivain musical et auteur du livre de 2019 « Musique : une histoire subversive », écrit dans un e-mail. “Les premiers enregistrements de musique Moog des années 1960 ressemblaient à des messages du futur, nous disant que toutes les règles allaient changer.”

Avec ses sons d’un autre monde, qui pourraient évoquer à la fois l’orgue d’une cathédrale gothique et un vaisseau-mère extraterrestre, le Moog (le nom rime avec “vogue”) a été le premier synthétiseur à avoir un impact significatif sur la musique populaire. Ses débuts ont marqué l’aube de l’ère du synthétiseur.

M. Deutsch, professeur de musique à l’Université Hofstra et compositeur expérimental, s’est associé à Robert Moog, ingénieur et inventeur, pour introduire un synthétiseur modulaire commandé en tension en 1964.

La cause était une insuffisance cardiaque, a déclaré sa femme, Nancy Deutsch.

Herbert Deutsch, qui a aidé à développer le synthétiseur Moog, un instrument révolutionnaire qui a ouvert de nouvelles frontières dans la musique électronique et apporté un éclat futuriste aux enregistrements marquants d’innombrables artistes, est décédé le 9 décembre à son domicile de Massapequa Park, NY, à Long Island . Il avait 90 ans.

Beaucoup de ces enregistrements se sont avérés définir leurs époques. George Harrison a acheté un ancien Moog surdimensionné, que les Beatles ont utilisé pour colorer plusieurs pistes de leur album de 1969, “Abbey Road”, dont “Maxwell’s Silver Hammer” et la composition de Harrison “Here Comes the Sun”.

Le Moog a atteint un marché plus large en 1971 avec l’introduction du Minimoog Model D compact, le premier synthétiseur portable largement utilisé.

« Quelques mois après l’apparition des premiers synthétiseurs Moog commerciaux dans les magasins de détail, les enregistrements commerciaux ont commencé à sonner différemment », a déclaré M. Gioia. Le synthétiseur futuriste a bipé et s’est frayé un chemin dans les charts pop en 1972 avec “Pop corn” par Hot Butter, et est devenu une force motrice derrière des chansons phares comme arty de Kraftwerk “Autoroute”, Le classique disco de Donna Summer “Je ressens de l’amour” (1977), l’épopée funk épique du Parlement “Lampe de poche” (1977) et le succès croisé jazz-funk de Herbie Hancock “Rockit” (1983).