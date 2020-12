COSTA MESA, Californie: Justin Herbert a atteint un autre repère dimanche en dirigeant son premier entraînement gagnant.

Mais le quart-arrière recrue des Chargers de Los Angeles a dû passer rapidement à autre chose car il n’y a pas beaucoup de temps entre les matchs.

Herbert fait ses débuts jeudi soir lorsque les Chargers se rendent à Las Vegas pour affronter les Raiders. Non seulement c’est le deuxième match d’Herbert aux heures de grande écoute cette saison, mais cela marquera la première fois qu’il affrontera un adversaire deux fois.

C’est une grande chance parce que nous avons un film sur eux et que nous les connaissons », a déclaré Herbert. Il est donc important de regarder ce film de jeu, d’en tirer des leçons et de corriger les erreurs que nous avons commises.

Herbert arrive avec beaucoup de confiance après la victoire 20-17 des Chargers sur Atlanta. Il a effectué trois passes clés lors du dernier entraînement et a mis Michael Badgley à portée pour faire un panier de 45 verges au fil du temps. Herbert a été en mesure de diriger le disque final sans le côté droit de départ de son tacle de ligne offensive Bryan Bulaga et le garde Trai Turner ainsi que les receveurs larges Keenan Allen et Mike Williams.

De ces quatre, seul Turner figurait sur la liste des participants à part entière lors des entraînements du mardi. Bulaga reste en protocole de commotion cérébrale, ce qui le rend au mieux douteux pour le match du jeudi, tandis que Allen (ischio-jambiers) et Williams (arrière) étaient limités. Williams n’a participé qu’à une seule série contre Atlanta et la blessure d’Allens s’est produite sur l’avant-dernière possession.

Je sais que cela a été une année difficile pour lui de toute évidence. Il fait beaucoup de bons numéros et joue très bien. Nous n’avons tout simplement pas été en mesure de remporter certaines de ces victoires pour lui, a déclaré l’ailier serré Hunter Henry. Donc, pour lui permettre de mener un entraînement comme celui-là vers la fin, c’était génial.

Herbert pensait avoir eu son premier entraînement gagnant contre les Raiders le 8 novembre. Il a lancé une passe de quatre verges à l’ailier serré Donald Parham Jr. atterrissage. Mais la rediffusion a annulé l’appel après avoir déterminé que Parham n’a pas maintenu la possession tout au long de la capture.

Les Chargers (4-9) ont perdu neuf matchs consécutifs face à des adversaires de l’AFC Ouest, les trois cette saison se terminant en finale.

Il a pu affronter l’adversité. Il a connu des moments difficiles mais il revient chaque semaine en force, a déclaré l’entraîneur des Raiders Jon Gruden à propos d’Herbert. Je l’ai vu éliminé du match contre nous, se relever, revenir et lancer deux passes parfaites.

Herbert entre dans le match de jeudi avec une moyenne de 288,9 verges par la passe par match. Il a égalisé un record de recrue avec six matchs de passes de 300 verges, dont l’un contre les Raiders. Herbert a terminé 28 sur 42 pour 326 verges et deux touchés dans la défaite.

Herbert entre également dans le match à deux morts du TD après avoir égalé la marque de recrue en une saison de Baker Mayfield de 27 établie il y a deux ans. Lors du départ précédent de Herbert aux heures de grande écoute, il a établi une marque recrue du Monday Night Football avec quatre touchés. Las Vegas (7-6) a une certaine incertitude sur la défense après que Paul Guenther a été remplacé au poste de coordinateur par Rod Marinelli après la défaite de dimanche contre Indianapolis.

Avec le succès rapide qu’il a eu, même Herbert semble parfois décontenancé par la rapidité avec laquelle tout s’est mis en place.

Cela aurait été difficile à imaginer dès le début, surtout en ne sachant pas si je jouerais ou non cette année, a-t-il déclaré. C’est une de ces choses dont l’entraîneur (QB) (Pep) Hamilton et moi avons parlé. Il a dit: Tu sais, tu dois être prêt parce que si et quand ça arrive, tu vas devoir y aller et tu vas devoir être prêt. Le délai d’exécution a été assez rapide, mais je me sentais plutôt prêt à entrer.

___

Suivez Joe Reedy sur https://twitter.com/joereedy

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL