COSTA MESA, Californie: Justin Herbert, quart-arrière recrue des Chargers de Los Angeles, cherche à montrer que ses récents combats ne sont pas le signe que ses adversaires ont compris comment le défendre. La bonne nouvelle est qu’il a fini d’affronter les défenses de l’AFC Est pour l’année.

Herbert entame le match de dimanche contre les Falcons d’Atlanta quatrième en verges par la passe moyenne par match (293,1), mais les quatre derniers matchs ont été incohérents avec six touchés et quatre interceptions. La défaite 45-0 de dimanche dernier contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre a marqué la première fois qu’il a complété moins de la moitié de ses passes et il n’a pas eu de passe de touché.

Les deux derniers matchs ont également été les moins bien notés de la saison par Herbert. Il avait une cote de passeur de 75,5 dans une défaite de 27-17 contre Buffalo le 29 novembre et a suivi avec un 43,7 contre la Nouvelle-Angleterre. Ces matchs sont venus après qu’il ait lancé pour un sommet en carrière de 366 verges avec une note de 116,5 contre les Jets de New York le 22 novembre.

Même si Los Angeles (3-9) a fait face à des équipes qui ont des plans défensifs qui utilisent plus de paquets de pression, Herbert attribue les luttes récentes à des problèmes auto-infligés.

Je pense que nous avons eu un bon plan de match et nous allons malheureusement sur le terrain et n’exécutons pas aussi bien que nous l’aurions souhaité », a-t-il déclaré mercredi. «Que ce soit le troisième ou le deuxième et long terme, il nous incombe toujours d’être meilleur que cela.

L’entraîneur Anthony Lynn a déclaré qu’Herbert et l’offensive devaient faire deux choses mieux au cours des quatre derniers matchs pour se débarrasser du ballon plus rapidement et mieux protéger les passes. Herbert a mis en moyenne 2,75 secondes à lancer la semaine dernière, ce qui n’était que la deuxième fois cette saison que sa moyenne était supérieure à 2,7 secondes. Il a également été limogé trois fois lors de chacun des trois derniers matchs.

Nous devons juste faire un meilleur travail de blocage et revenir à faire sortir le ballon à temps, en laissant les couvertures dicter ce que le football devrait aller, a déclaré Lynn. Nous avons essayé de forcer le ballon à certains endroits. Nous pouvons protéger au maximum, mais à la fin de la journée, nous devons bloquer l’homme qui est en face de nous, et nous n’avons pas fait un très bon travail à ce sujet.

Atlanta (4-8) a la quatrième pire défense contre la passe de la ligue, donnant une moyenne de 285,3 verges par match. Les Falcons ont eu un tronçon où ils ont cédé plus de 300 verges en six des sept matchs, mais ils ont maintenu leurs trois derniers adversaires sous 220 verges.

La ruée vers les passes d’Atlanta a connu une résurgence avec 10 de ses 24 sacs à venir au cours des trois derniers matchs.

«Ils sont vraiment rapides, très rapides et agressifs. Ils volent vraiment partout », a déclaré Herbert. C’est un défi difficile pour nous, mais une excellente occasion pour nous d’aller jouer au football.

Notes: Lynn a déclaré qu’il assumera les tâches des équipes spéciales, marquant le deuxième changement de personnel dans deux semaines. Lynn a rétrogradé George Stewart de coordinateur à analyste le 25 novembre et a déclaré que Keith Burns prendrait la relève. … RB Justin Jackson a été désigné pour revenir hors de la réserve blessée après avoir raté les quatre derniers matchs en raison d’une blessure au genou. … CB Chris Harris Jr. (pied), RB Joshua Kelley (pied) et LB Denzel Perryman (arrière) ne se sont pas entraînés.

