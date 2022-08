Herbe à puce : Gratter comme un chien ?

Apprenez à éviter un cas douloureux d’herbe à puce – ou traitez-le correctement, si nécessaire.



Plus tôt cet été, j’ai contracté un cas d’herbe à puce qui était si grave que je me suis réveillé au milieu de la nuit en me griffant les avant-bras avec mes ongles – gratter comme un chien, comme le chantaient les Coasters. Je pensais savoir comment éviter cette plante nocive, que j’ai repérée dans mon quartier et sur les sentiers de randonnée à proximité.

Mais il s’avère que les idées fausses sur l’obtention et le traitement de l’herbe à puce sont courantes. Ci-dessous, deux dermatologues de Harvard partagent les faits pour vous aider à éviter l’herbe à puce – ou à la gérer si vous l’obtenez.

Comment pouvez-vous être exposé à l’herbe à puce?

“Quand je grandissais, mes parents m’ont dit que vous ne pouviez attraper le sumac vénéneux que si vous touchiez les feuilles lorsqu’elles étaient rouges et brillantes”, explique le Dr Abigail Waldman, dermatologue au Brigham and Women’s Hospital, affilié à Harvard. C’est-à-dire ne pas vrai, souligne-t-elle. L’urushiol, la résine huileuse qui déclenche une réaction allergique, se trouve tout au long de l’année dans toutes les parties de la plante: les feuilles, les tiges, l’écorce, les fruits et les racines.

Se frotter contre n’importe quelle partie de la plante ou toucher tout ce qui a été en contact avec la plante – vos vêtements, vos chaussures, vos outils de jardinage ou votre animal de compagnie – peut provoquer une réaction allergique. Je ne me souvenais pas avoir été à proximité d’herbe à puce, mais il est possible que mon chien se soit promené près d’un patch et que j’aie eu l’huile sur les mains et les bras en retirant son harnais lorsque nous sommes rentrés d’une promenade.

Lavez-vous rapidement pour éviter un cas d’herbe à puce

Si vous êtes exposé à l’urushiol, lavez la zone avec de l’eau et du savon (le savon à vaisselle est préférable) dès que possible, idéalement dans l’heure qui suit. “Vous devez également laver tout ce qui pourrait avoir été contaminé – pas seulement vos vêtements, mais d’autres choses que vous ne lavez pas normalement, comme votre veste et vos chaussures”, explique le Dr Waldman. Une fois que mon éruption cutanée a éclaté et que j’ai réalisé que j’avais de l’herbe à puce, j’ai frotté mon chien et lavé sa laisse et son harnais, ainsi que les chaussures de course que je porte lors des promenades.

Une éruption cutanée peut ne pas se développer immédiatement

Vous pouvez développer des symptômes – une éruption cutanée rouge qui démange parfois avec des cloques – de quatre heures à quatre jours après avoir été exposé à l’urushiol. Pourquoi ce long décalage ? L’éruption causée par l’herbe à puce est une forme de dermatite de contact allergique. Il est médié par les cellules T, les cellules immunitaires qui reconnaissent et attaquent les substances étrangères – dans ce cas, les protéines de la peau qui réagissent avec l’urushiol.

“Les lymphocytes T mettent 24 à 96 heures à se développer dans le corps, c’est pourquoi on parle également de réaction d’hypersensibilité de type retardé”, explique le Dr Jeff Yu, professeur adjoint de dermatologie à la Harvard Medical School. Les symptômes mettent plus de temps à apparaître après votre première exposition à l’herbe à puce. “Mais une fois que votre corps a été exposé et a réagi plusieurs fois, il a tendance à apparaître plus rapidement parce que votre corps” se souvient “des éruptions cutanées et a des cellules T prêtes à partir”, explique-t-il.

Cette réaction diffère des allergies plus familières, telles que celles aux chats, aux chiens ou aux moisissures, qui sont des réactions d’hypersensibilité immédiates. Ceux-ci se produisent en quelques minutes et sont médiés par l’histamine, un produit chimique qui joue un rôle dans des réactions telles que le nez qui coule et les yeux larmoyants.

Parce que je ne savais pas que j’avais été exposé à l’urushiol, j’avais involontairement transféré l’huile sur d’autres parties de mon corps, y compris mon torse. Heureusement, une fois l’huile éliminée, l’éruption cutanée n’est pas contagieuse – vous ne pouvez pas la propager à d’autres parties de votre corps ou à d’autres personnes, explique le Dr Waldman.

Traiter l’herbe à puce : commencez par des remèdes en vente libre

Pour les cas moins graves d’herbe à puce, des remèdes simples peuvent suffire, explique le Dr Yu, qui traite les patients à la clinique de dermatologie de contact et de dermatologie professionnelle du Massachusetts General Hospital. Une fine couche de crème topique d’hydrocortisone à 1% sur la zone touchée peut aider, si vous avez un cas très bénin limité à une zone sur un bras ou une jambe, explique le Dr Yu. Vous pouvez également essayer des produits anti-démangeaisons topiques, tels que la lotion à la calamine ou la lotion Sarna au menthol, suggère-t-il.

Pour moi, la crème d’hydrocortisone n’a pas aidé. “Une fois que l’herbe à puce s’est propagée, l’hydrocortisone topique est comme asperger d’eau sur un feu de forêt”, explique le Dr Yu. Un ami a déposé un spray anti-éruption cutanée qui a procuré un soulagement apaisant mais de courte durée. Un autre m’a suggéré d’essayer de prendre l’antihistaminique diphenhydramine (Benadryl), un médicament contre les allergies en vente libre. Ce n’est pas utile car l’histamine ne joue pas un rôle de premier plan dans l’herbe à puce, explique le Dr Yu. “Le seul avantage que vous pourriez obtenir de Benadryl est de vous sentir somnolent”, dit-il. Et en fait, cela m’a rendu somnolent, mais j’avais toujours des démangeaisons et très mal à l’aise.

Alors, qu’est-ce qui fonctionne si les traitements en vente libre ne vous aident pas et que les symptômes interfèrent avec votre vie ? Un fournisseur de soins de santé peut prescrire des stéroïdes oraux. En effet, peu de temps après avoir visité une clinique de soins d’urgence et commencé à prendre les stéroïdes oraux qu’un médecin m’avait prescrits, je me sentais beaucoup mieux. Assurez-vous de suivre attentivement les instructions de dosage : les stéroïdes oraux doivent être réduits, ce qui signifie prendre progressivement des doses plus faibles sur une période de trois semaines pour éviter une éventuelle poussée. Et consultez toujours un médecin si une éruption de sumac vénéneux implique des parties sensibles du corps comme le visage ou l’aine.