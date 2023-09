Herb Scannell, PDG de SoCal Public Radio, annonce sa retraite

Herb Scannell, président-directeur général de Southern California Public Radio, a annoncé mardi son intention de prendre sa retraite, couronnant ainsi une carrière de quatre décennies pour ce pionnier des médias.

Scannell a pris la tête de l’organisation médiatique locale à but non lucratif en 2019 ; son portefeuille comprend la station affiliée à NPR la plus populaire de la région, LAist 89.3 – anciennement connue sous le nom de KPCC-FM – ainsi que le site d’information LAist et sa société de production de podcasts, LAist Studios.

Scannell, 66 ans, a déclaré à LAist il a décidé de prendre sa retraite pour des raisons personnelles, en raison du décès de son frère et de son meilleur ami, ainsi que du fait qu’il travaille à travers le pays auprès de sa femme et de sa fille, qui vivent à New York.

« Il s’agit vraiment de vouloir avoir un autre chapitre de la vie où vous êtes avec ceux que vous aimez », a déclaré Scannell, « et de faire les choses que vous avez toujours voulu faire. »

Scannell a succédé au président fondateur Bill Davis pour diriger la Southern California Public Radio, où il a dirigé l’intégration de la marque LAist, que la société a acquise en 2018. Il a dirigé l’organisation tout au long de la pandémie de COVID-19 et a généré une augmentation de 38 % des revenus au cours de son mandat. .

Défenseur de longue date de la diversité, Scannell a également fait pression pour des embauches et des contenus plus diversifiés, notamment à la suite du meurtre de George Floyd en 2020.

Sous sa direction, l’entreprise a également connu la plus grande vague de licenciements de son histoire. En juin, il a supprimé 21 postes, invoquant un manque à gagner. LAist a signalé que les réductions pris le personnel par surprise faisant suite à « une campagne de collecte de fonds réussie à l’antenne et à la publication de divulgations publiques sur la rémunération des dirigeants d’un an plus tôt ».

Scannell est arrivé au SCPR après plusieurs passages à la tête d’autres organisations médiatiques, plus récemment la société de médias latino-anglaise Mitú. Il a passé la majeure partie de sa carrière chez Viacom (aujourd’hui Paramount Global), où il a été président du réseau de télévision pour enfants Nickelodeon de 1996 à 2006, puis a supervisé plusieurs autres chaînes câblées de la société, notamment Spike TV et TV Land. Il a également été président de BBC North America pendant cinq ans.

« Je veux faire ce qui n’est pas fait », a-t-il déclaré au Times en 2019. « Si je fais quelque chose que tout le monde fait, alors je ferais mieux de le faire différemment. »

La recherche d’un successeur à Scannell va bientôt commencer, selon le conseil d’administration de la Southern California Public Radio, et une décision devrait être annoncée l’année prochaine.