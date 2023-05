Héra Phéri dans la vraie vie ? Le centre de remise en forme ferme sans préavis

La frustration de cet utilisateur de Twitter concerne tous ceux qui sont retournés au gymnase après une longue interruption, pour découvrir que leur équipement préféré a été remplacé ou déplacé vers un autre endroit. Mais dans ce cas, ce n’est pas seulement un inconvénient mineur – toute la salle de sport a disparu dans les airs ! On ne peut qu’imaginer la confusion et l’incrédulité qui ont dû envahir l’utilisatrice lorsqu’elle est arrivée au centre de fitness et l’a trouvé complètement désert.

La femme a révélé qu’elle avait fait une pause pendant deux semaines après avoir contracté le virus contagieux COVID-19. Après son rétablissement complet, elle a décidé de se remettre sur les rails. Mais quand elle est retournée au gymnase, elle a trouvé tout l’endroit dégagé, y compris son casier personnel. L’utilisateur de Twitter a critiqué son centre de remise en forme sur le site de micro-blogging en leur demandant la raison pour laquelle elle n’avait pas été informée au préalable de la fermeture.

«Je suis devenu covid et j’ai pris une pause de 2 semaines du gymnase, revenez aujourd’hui et tout l’endroit est fermé et tout de mon casier a disparu. Quoi de neuf Cult.Fit pas d’avis sur l’appli, e-mail, msg rien ? » elle a écrit. Dans un tweet ultérieur, la femme a souligné que le centre de fitness n’hésitait pas à spammer sa boîte de réception avec des e-mails marketing, mais ils avaient omis de lui faire connaître une annonce aussi importante. « Vous ne pouvez pas faire une pause dans les e-mails marketing, mais vous n’envoyez même pas un seul e-mail concernant la fermeture d’une salle de sport ? » elle a continué.

Je suis devenu covid et j’ai pris une pause de 2 semaines dans la salle de gym, revenez aujourd’hui et tout l’endroit est fermé et tout de mon casier est parti 🙃 Quoi de neuf yo @cultfitofficial pas d’avis sur app/email/msg rien ? pic.twitter.com/GpPxhgPJBO — anushka (@anushcache) 9 mai 2023

Le centre de remise en forme a répondu à l’utilisatrice en lui demandant ses coordonnées personnelles pour enquêter sur l’affaire. « Bonjour, nous avons bien reçu votre message et vous avons demandé quelques précisions. veuillez nous répondre avec les informations requises afin que nous puissions mieux vous aider », ont déclaré les autorités du gymnase dans un communiqué. Dans une autre mise à jour de tweet, ils ont également présenté des excuses officielles pour les désagréments causés de leur part. « Nous nous excusons pour tout désagrément qui aurait pu être causé. Soyez assuré que nous enquêtons actuellement sur ce problème et que nous vous fournirons une mise à jour dès que possible. Nous apprécions votre patience et votre compréhension à cet égard », ont-ils ajouté.

Bonjour, nous avons bien reçu votre message et vous avons demandé quelques précisions. veuillez nous répondre avec les informations requises afin que nous puissions mieux vous aider.— cult.fit (@cultfitOfficial) 9 mai 2023

L’incident a rappelé à plusieurs Twitteratis le fonds Laxmi Chit du film comique emblématique Phir Hera Pheri. Dans le film, Raju (joué par Akshay Kumar) investit son argent dans l’entreprise sous prétexte que le chit fund doublera son argent investi en 25 jours. Mais lorsque le jour J approche, Raju trouve tout l’endroit déraciné du jour au lendemain avec tout son argent parti.

Laxmi chit fund ka naam suna hai?— ⭐⭐ (@karan_arora2608) 9 mai 2023

Une section d’utilisateurs a également utilisé des jeux de mots amusants pour faire référence à la situation. L’un d’eux a commenté: «La gym, c’est comme ‘Qui es-tu pour ne pas aller à la gym. Je vais tous vous ignorer ! »

Gym être comme « Qui êtes-vous pour sauter le Gym. Je vais vous sauter tous! » 😝— Akshay Aiyer (@akshayaiyer_) 9 mai 2023

Un autre a parlé d’un incident similaire dans la vie personnelle : « Cela m’est arrivé lorsque je suis allé à l’auberge pour prendre mes affaires restantes après le premier verrouillage, et tout avait disparu. »

Cela m’est arrivé quand je suis allé à l’auberge pour prendre mes affaires restantes après le 1er verrouillage et que tout avait disparu. 😅— YASH PAOTA (@yashpaota) 9 mai 2023

Un autre a plaisanté: « L’écriture sur le mur » No Excuse Zone « . »

L’écriture est sur le mur ‘No Excuse Zone’ 😂— BombayFirst (@BombayFirst) 10 mai 2023

Le tweet a été vu par plus de 1,8 lakh de personnes sur le site de micro-blogging.