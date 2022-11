Hera Pheri 3 : Suniel Shetty pour faire revenir Akshay Kumar sur sa décision ? Il dit : “Les créateurs sont en pourparlers avec Kartik Aaryan pour…” Hera Pheri 3 : Suniel Shetty pour qu’Akshay Kumar change sa décision ? Il dit : “Les créateurs sont en pourparlers avec Kartik Aaryan pour…”

Beaucoup de choses sont dites et écrites sur la troisième suite de la série comique Héra Phéri. Il a été rapporté récemment que Akshay Kumar s’est retiré du projet et Kartik Aaryan a été embarqué pour la même chose. Au HT Leadership Summit, Akshay Kumar a déclaré qu’il n’était pas satisfait du scénario et du scénario du film et n’a donc pas repris le projet. Maintenant, Suniel Shetty, qui a joué le rôle de Shyam dans les deux premiers épisodes, a commenté le remplacement d’Akshay Kumar par Kartik Aaryan.

Entertainment News: Suniel Shetty rompt le silence sur Akshay Kumar ne faisant pas partie de Hera Pheri 3

Dans une interview avec Bollywood Hungama, Suniel Shetty a déclaré qu’il serait préférable que le casting original du film revienne de Hera Pheri 3. Il a également partagé que personne ne peut remplacer Akshay Kumar et que les réalisateurs du film sont en pourparlers avec Kartik Aaryan. pour un personnage différent. Ce n’est pas que Kartik ait remplacé Akshay Kumar. Suniel Shetty a également déclaré qu’il aurait une discussion avec les fabricants et Akshay Kumar pour voir ce qui peut être fait. Il a été cité en disant: “Ce qui se passe finalement est quelque chose qui doit être vu. Je ne suis pas au courant parce que je suis vraiment occupé avec Dharavi Bank. Je n’ai pas eu le temps de m’asseoir et de travailler sur tout cela. Après le 19 novembre, je ‘ Je vais m’asseoir et comprendre et parler à Akki et aux autres et voir ce qui s’est passé.”

Suniel Shetty réussira-t-il ?

Suniel Shetty parviendra-t-il à convaincre Akshay Kumar de monter à bord d’Hera Pheri 3 ? Les fans ne peuvent que croiser les doigts. Le casting original comprenait Akshay Kumar, Suniel Shetty et Paresh Rawal en tête. Ils étaient une émeute de rire. Restez à l’écoute de BollywoodLoife pour plus de mises à jour.