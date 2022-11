Hera Pheri 3 : Pas Kartik Aaryan, mais Varun Dhawan était le premier choix pour remplacer Akshay Kumar en tant que Raju

Les informations selon lesquelles Kartik Aaryan remplacerait Akshay Kumar en tant que Raju dans Hera Pheri 3 avaient largement déçu les fans. De nombreuses personnes, dont Suniel Shetty, avaient exprimé leur choc face au départ d’Akshay de la franchise de comédie populaire. Et maintenant, si l’on en croit les derniers rapports, ce n’est pas Kartik mais Varun Dhawan qui a été le premier choix pour jouer Raju mais il a refusé le rôle.

Selon Bollywood Hungama, Anand Pandit et Firoz Nadiadwala avaient d’abord approché Varun avec l’offre Hera Pheri 3. Les deux voulaient que Varun se mette à la place de Raju en raison de son timing comique. Les deux producteurs avaient également demandé à David Dhawan de réaliser le film avec son fils Rohit Dhawan. Mais Varun a poliment refusé l’offre par immense respect pour Akshay Kumar qui a fait de la franchise Hera Pheri un blockbuster.

“Varun a un immense respect pour Akshay Kumar et ne voulait pas utiliser l’équation pas si bonne entre Akshay et Firoz, pour gravir les échelons de la célébrité. Hera Pheri 3 est un blockbuster sûr, mais Varun est sorti du film par respect pour Akshay. Son père, David Dhawan, ressentait également la même chose”, a déclaré une source citée par le portail de divertissement, ajoutant que Varun et son père David avaient fait part de leur décision à Firoz et Anand.

Les créateurs sont maintenant à la recherche du réalisateur après avoir intégré Kartik. Il a été rapporté que le réalisateur Anees Bazmee a été approché pour occuper le siège du directeur. Mais rien n’est pour l’instant finalisé.

Hera Pheri est sorti pour la première fois en 2000, sous la direction de Priyadarshan. Il mettait en vedette Akshay Kumar, Suniel Shetty et Paresh Rawal. Le film est un remake du film malayalam de 1989 Ramji Rao, lui-même inspiré du téléfilm de 1971 See The Man Run.

Le premier épisode, Hera Pheri, tourne autour de deux locataires, Raju et Shyam et d’un propriétaire Baburao, qui ont désespérément besoin d’argent, et qui ont la chance de recevoir une rançon via une connexion croisée. Le deuxième volet, Phir Hera Pheri, est sorti en 2006. Il comprenait également Bipasha Basu, Rimi Sen, Johnny Lever et Rajpal Yadav. L’intrigue centrale s’inspire du film de 1998 Lock, Stock and Two Smoking Barrels.