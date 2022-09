Hera Pheri 3 : Les fans du film culte d’Akshay Kumar-Suniel Shetty peuvent-ils se réjouir alors que Firoz Nadiadwala-Anand Pandit fasse équipe ?

Hera Pheri est une comédie de Bollywood qui a une immense valeur de marque et de rappel. Des personnages comme Raju (Akshay Kumar) et Baburao (Paresh Rawal) sont aimés par des millions de personnes. Les fans d’Akshay Kumar et d’autres attendent Hera Pheri 3 depuis de nombreuses années maintenant. Tous les deux ans, on suppose que le film commencera bientôt à rouler, mais rien de concret ne s’est produit jusqu’à présent. Firoz Nadiadwala, le producteur de Hera Pheri, a déclaré qu’il souhaitait faire avancer la franchise. Maintenant, Pinkvilla a signalé que le film pourrait être diffusé en 2023.

Une source a déclaré à Pinkvilla que Firoz Nadiadwala avait décidé d’effacer toutes ses dettes et de travailler sur le troisième film de la franchise Hera Pheri. Il lancera également Welcome 3. Ces deux films ont une grande base de fans. La source a déclaré au portail qu’il était en conversation avec le producteur Anand Pandit pour la même chose. Il semble que les deux travaillent sur toutes les modalités pour s’assurer que les trois se remettent ensemble pour Hera Pheri 3. Mais rien n’a été finalisé jusqu’à présent. Il semble que tout devrait être sur papier d’ici fin septembre ou octobre.

Priyadarshan n’est apparemment pas considéré pour la même chose. Les réalisateurs discutent avec certains des meilleurs cinéastes commerciaux pour diriger Hera Pheri 3. La reconnaissance de la production est en cours. Mais les fans d’Akshay Kumar doivent être patients car aucune annonce n’aura lieu le jour de son anniversaire, le 9 septembre. Firoz Nadiadwala financera Welcome 3 tout seul. Mais il cherche un réalisateur parfait. Anil Kapoor et Nana Patekar sont confirmés pour faire leur retour. Les fans devraient être super excités maintenant.