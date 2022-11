Hera Pheri 3: La vraie raison pour laquelle Kartik Aaryan a remplacé Akshay Kumar dans la franchise à succès révélée

Il y a eu des rapports selon lesquels Akshay Kumar a renoncé à jouer dans Hera Pheri 3. Récemment, Paresh Rawal a confirmé dans un tweet que Kartik Aaryan jouera dans la franchise comique. Alors que de nombreux fans étaient sous le choc du développement actuel, la véritable raison pour laquelle Akshay a été remplacé par Kartik a maintenant été révélée.

Selon Bollywood Hungama, le producteur Firoz Nadiadwala a eu des discussions parallèles avec Akshay et Kartik au cours des dernières semaines. Il tenait à faire revivre la franchise comique et a commencé à y travailler dès que possible.

Le rapport indiquait en outre qu’Akshay avait cité 90 crores de roupies comme honoraires avec une part supplémentaire des bénéfices comme rémunération. D’un autre côté, Kartik était prêt à faire le film pour Rs 30 crore. Lorsque Firoz a eu une discussion avec les acteurs du satellite et du numérique, il s’est rendu compte que travailler avec Kartik lui donnerait des rendements plus lucratifs qu’avec Akshay à bord.

La différence entre les frais de Kartik et d’Akshay était de près de Rs 60 crore et après la discussion, Firoz a découvert qu’il n’y avait que Rs 15 crore de moins pour Kartik qu’Akshay lorsqu’il s’agit de récupérer de l’argent auprès de lecteurs satellites et numériques. Le producteur économisait presque Rs 45 crore avec l’accord.

Firoz a de nouveau tenté de convaincre Akshay de conclure un accord de partage des bénéfices, mais le Khiladi Kumar l’a refusé car il estimait que la franchise Hera Pheri profitait principalement de sa présence. Comme les conversations n’allaient pas de l’avant, Firoz n’avait d’autre choix que de se mettre à zéro dans Kartik pour le rôle de Raju dans Hera Pheri 3.

Le film sera désormais réalisé par Anees Bazmee et les pourparlers sont presque à un stade avancé. Avec Akshay, le réalisateur aurait été Farhad Samji car l’acteur prenait une part massive des bénéfices. Il a déclaré que la clé du succès de Hera Pheri 3 réside également dans le budget limité et maintenant tout est tombé au bon endroit.