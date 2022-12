Hera Pheri 3 : Anees Bazmee ne sait pas si Akshay Kumar ou Kartik Aaryan feront partie du film ; Voici pourquoi

Depuis qu’il y a eu des rapports de Kartik Aaryan remplaçant Akshay Kumar dans Hera Pheri 3, les fans de sierra sont très habitués et affirment qu’on ne peut pas imaginer Hera Geri 3 sans lui, Akshaya Kumar a avoué dans une de ses interviews qu’il a opté pour le doute de le film en raison de différences créatives car il n’était pas très favorable au scénario. Alors que le producteur Feroz Nadiadwala était extrêmement contrarié par cette déclaration d’Akshay et a même affirmé qu’il ne travaillerait plus jamais avec la superstar. Au milieu du fort buzz du remplacement d’Akshay par Kartik Aaryan, Anees Bazmee, qui a été le récepteur du film, a déclaré qu’il ne savait toujours pas qui serait Raju dans le film.

Selon les rapports de son interaction avec Times, il a déclaré: “J’ai été approché pour diriger Hera Pheri 3. Nous travaillons sur mes dates. Les producteurs ne m’ont pas parlé de Kartik ou d’Akshay. Ils m’ont dit qu’ils voulaient que je réaliser le film. Alors, je leur ai demandé comment nous déterminions les dates. J’ai déjà réalisé deux films pour eux – Welcome et Welcome Back. Ils veulent que je fasse également Welcome 3. Actuellement, je suis occupé avec quelques-uns de mes films. Voyons ce qui fonctionne et comment.”.

Akshay Kumar aurait demandé une énorme quantité de 90 crore pour faire partie du film et les réalisateurs ont approché Kartik Aaryan en raison de la demande de frais élevés de la superstar, il est affirmé que la star de Bhool Bhulaiyaa 2 a accepté de faire le film en 30 crore. Hera Pheri 3 fait la une des journaux depuis un certain temps maintenant et même les fans de nouvelles de divertissement sont fatigués maintenant et ne veulent voir Akshay Kumar dans le film que si cela ne se produit pas, ils perdront automatiquement leur intérêt pour le film. Alors que c’est Paresh Rawal qui a confirmé que Kartik remplacera Akshay Kumar dans le Hera Pheri 3.