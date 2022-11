Hera Pheri 3 : Akshay Kumar rompt le silence sur Kartik Aaryan le remplaçant en tant que Raju ; dit : 'Je n'étais pas satisfait...'

Les fans étaient ravis lorsque la réalisation d’Hera Pheri a été confirmée. Les gens pensaient qu’ils allaient voir la réunion du trio super hit d’Akshay Kumar, Suniel Shetty et Paresh Rawal, qui a diverti les fans de Hera Pheri et Phir Hera Pheri. Mais Akshay a été remplacé par Kartik Aaryan dans Hera Pheri 3 et les fans sont incrédules. Akshay a maintenant rompu son silence en ne faisant pas le troisième volet de sa franchise de comédie à succès.

Lors du sommet du leadership de l’Hindustan Times, Akshay a été interrogé sur les spéculations selon lesquelles il ferait ou non partie d’Hera Pheri 3. L’acteur a confirmé qu’il s’était retiré du projet et a révélé qu’il n’était pas satisfait du scénario du film et d’autres aspects de celui-ci, ne l’impressionnant pas beaucoup.

“Tu vois, le film m’a été offert, on m’en a parlé. Mais le scénario, le scénario et tout… Je n’étais pas satisfait, je n’étais pas content. Je dois juste ne pas le dire, je dois faire ce que les gens veulent voir et c’est pourquoi, j’ai reculé. J’ai fait un pas en arrière. Pour moi, c’est une partie de ma vie, mon voyage d’une manière énorme. Je me sens très triste aussi. Je me sens très triste que je ‘ Je suis incapable de le faire parce que je ne suis pas satisfait de la façon dont les choses ont changé… de la créativité. Je n’en suis pas satisfait, alors j’ai juste abandonné”, a déclaré Akshay lors de l’événement.

Akshay a également expliqué comment la franchise Hera Pheri a acquis une place spéciale dans le cœur et l’esprit du public. Il a également présenté ses excuses à ses fans et les a remerciés pour leur appréciation. Il a également parlé de leur immense amour et de la façon dont il a vu une tendance qui disait: “No Raju, No Hera Pheri”. Il a dit que même si les fans sont blessés, il peut aussi ressentir la même douleur. Il a dit désolé aux fans de ne pas avoir fait Hera Pheri 3.

Plus tôt dans la journée, il a été signalé que le producteur Firoz Nadiadwala avait choisi de faire appel à Kartik car ce dernier était plus rentable qu’Akshay en raison de sa rémunération. Alors qu’Akshay aurait exigé Rs 90 crore et aussi une part des bénéfices, Kartik était prêt à faire le film en Rs 30 crore. Le film sera réalisé par Anees Bazmee et les pourparlers sont à un stade avancé.