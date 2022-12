Hera Pheri 3: Akshay Kumar reviendra en tant que Raju au milieu des rapports selon lesquels Kartik Aaryan remplacerait la star OG?

Il y a quelques semaines, Kartik Aaryan a fait exploser la section des nouvelles lorsque des informations l’ont remplacé Akshay Kumar dans Héra Phéri 3 fait surface. Les fans étaient complètement déçus et sous le choc et le déni. Il se trouve qu’un fan a demandé à Paresh Rawal, l’un des membres de la distribution OG de la franchise Hera Pheri, si Kartik Aaryan faisait partie de la suivante. Paresh Rawal a confirmé la nouvelle. Alors que les fans de Kartik Aaryan étaient très heureux que l’acteur ait joué un rôle dans une franchise populaire, cela a également conduit à des rumeurs selon lesquelles Kartik remplacerait Akshay Kumar comme Raju dans le troisième opus. Cela a créé un tollé parmi les Akkiens fidèles et les fans de la franchise. Beaucoup de choses se sont passées au milieu et maintenant, de nouveaux rapports indiquent qu’Akshay Kumar est en pourparlers pour revenir dans la franchise en tant que Raju. Oui, tu l’as bien lu.

Akshay Kumar de retour en tant que Raju dans Gera Pheri 3 ?

Entertainment News regorge de reportages sur Hera Pheri 3 et ses développements. Alors que Kartik Aaryan fait toujours partie du film et est entièrement sur papier, un rapport In Pinkvilla indique que le producteur Firoz Nadiadwala a rencontré Akshay Kumar à plusieurs reprises pour régler les différences et ramener la star populaire dans la franchise. Le producteur comprend que le personnage de Raju est devenu célèbre grâce à l’acte d’Akshay et souhaite donc conserver l’acteur.

Le rapport mentionne également qu’Akshay a également manifesté son intérêt à collaborer avec Firoz. Akki s’est montré intéressé non seulement à jouer, mais aussi à s’impliquer de manière créative pour faire de Hera Pheri 3 un énorme succès. C’est en effet une nouvelle très encourageante et soulageante pour tous les fans de films Hera Pheri et les fans d’Akshay Kumar.

Regardez la vidéo des fans d’Akshay Kumar recréant sa pose emblématique de Raju ici :

Haha pour la plus adorable des raisons, Hera Pheri de mes fans rock tout simplement ma vie. Merci, Red Sea International Film Festival et tout le monde à Djeddah pour un moment mémorable. Amour et prières à vous tous. @RedSeaFilm pic.twitter.com/UabutUx0sJ Akshay Kumar (@akshaykumar) 4 décembre 2022

Akshay Kumar a-t-il quitté Hera Pheri 3 à cause de frais moins élevés ?

Il y avait un buzz que Kartik Aaryan a décidé de faire Hera Pheri 3 pour seulement Rs 30 crores alors qu’Akshay Kumar exigeait Rs 90 crores. Cependant, il a été révélé plus tard que le script était le problème et non l’argent. Maintenant, si tout se passe bien, Akshay Kumar pourrait revenir en tant que Raju.