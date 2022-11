Hera Pheri 3 : Akshay Kumar remplacé par Kartik Aaryan pour avoir exigé des frais insensés ? Voici combien le Bhool Bhulaiyaa 2 étoiles a facturé

Hera Pheri 3 : Kartik Aaryan est devenu le choix officiel des fabricants lorsqu’il s’agit de remplacer la superstar Akshay Kumar. D’abord Bhool Bhulaiyaa et maintenant Hera Pheri 3, cependant, pouvez-vous imaginer Hera Pheri sans les étoiles OG, nous nous demandons quelle magie Kartik apporte à l’assiette, en voyant l’histoire de Bhool Bhulaiyaa 2 au box-office, on peut certainement compter sur ce vrai- étoile bleue de Bollywood. Mais les fans d’Akshay expriment leur déception face à son absence.

Selon les rapports, Akshay Kumar a été remplacé par Kartik Aaryan en raison de sa demande insensée de frais. Bollywood Hungama rapporte qu’Akshay Kumar a exigé 90 crore pour le film et les juments n’étaient pas la date pour répondre à cette demande de la superstar et a choisi de trouver un remplaçant et a trouvé Kartik Aaryan qui aurait blessé 30 crore pour le film qui est presque un -quatrième montant de la demande de la superstar.

Il est même impossible d’imaginer #HeraPhéri3 sans OG Raju alias #AkshayKumar !! PAS D’AKSHAY PAS D’HERA PHERI3 pic.twitter.com/5YGK4BLvEu ?????~ (@IAmRahulAkkian) 11 novembre 2022

Lors d’une récente interaction, Akshay Kumar a avoué qu’il s’était retiré d’Hera Pheri parce qu’il n’était pas satisfait de la façon dont cela s’était déroulé de manière créative et qu’il a donc choisi de ne pas le faire et qu’il est tout aussi triste de sa sortie. Akshay Kumar est clairement mécontent de ne pas faire Hera Pheri 3. Suniel Shetty a également expliqué haut et fort comment Hera Pheri peut être fait sans Akshay Kumar, il a dit No Akshay Kumar que no Hera Pheri. Kartik Aaryan brillera-t-il au milieu de cette énorme déception qu’Akshay ne fasse pas partie d’Hera Pheri ? Seul le temps nous le dira !