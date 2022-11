Hera Pheri 3 : Akshay Kumar absent, Kartik Aaryan dedans ? Bhool Bhulaiyaa 2 succès la raison ?

Dans la dernière mise à jour des nouvelles d’aujourd’hui, Paresh Rawal alias Babu Bhaiyya de Héra Phéri la célébrité s’est ouverte sur la troisième suite, Héra Phéri 3. Depuis longtemps, il y a eu un buzz sur Hera Pheri 3 étant en préparation et les fans se demandaient si le trio emblématique Paresh Rawal, Suniel Shetty et Akshay Kumar sera de retour pour le troisième versement. Mais la dernière mise à jour a brisé les fans. Paresh a été interrogé sur Kartik Aaryan étant dans Hera Pheri 3. L’acteur vedette a confirmé que Kartik faisait partie de Hera Pheri 3.

Paresh Rawal CONFIRME Hera Pheri 3 avec Kartik

Hera Pheri 3 est une grande tendance dans Entertainment News en ce moment. Un fan d’Akshay Kumar a tweeté à Paresh Rawal et a demandé : “@SirPareshRawal monsieur est-il vrai que Kartik Aryan fait Hera Pheri 3 ??” Paresh a répondu: “Oui, c’est vrai.” Découvrez le tweet ici:

Oui c’est vrai . https://t.co/JtdI4Yp2nb Paresh Rawal (@SirPareshRawal) 11 novembre 2022

Les fans d’Akshay Kumar se demandent s’il ne fait pas partie d’Hera Pheri 3

Maintenant, après la révélation de Kartik Aaryan dans Hera Pheri 3, les fans se demandent qu’en est-il d’Akshay Kumar et s’il fera partie du film ou non. Les fans ardents d’Akshay Kumar disent qu’il ne devrait pas être remplacé. Évidemment, car Raju est un personnage emblématique d’Akshay.

#KartikAaryan a rendu justice à son rôle dans #BhoolBhulaiyaa2 parce que c’était un personnage complètement différent avec des nuances différentes. Mais RAJU de #HeraPhéri est un personnage PLUS GRAND que la franchise elle-même. Si des nouvelles de lui remplaçant #AkshayKumar dans #HeraPhéri3 c’est vrai, c’est choquant. Aavishkar (@aavishkar) 11 novembre 2022

Prêt Ho Jao Trend ke Liye … Gélose #HeraPhéri3 Honga à Sirf @akshaykumar Nhi To Mass Boycott Hoga.. @TheAaryanKartik . Charlie #Selfie ? (@Akkians_Old) 11 novembre 2022

#HeraPhéri3 est un film qui est en pourparlers depuis 2-3 ans et chaque fois que des nouvelles sont arrivées à ce sujet, nous #AkshayKumar les fans s’excitent et imaginent Akki sir de retour en tant que Raju ? Mais la dernière nouvelle qu’Hera Pheri 3 n’aura pas lieu est vraiment déchirante ? Bhushan Khiladi (@Bhushanadhau1) 11 novembre 2022

Les neutres en DM demandent à propos #HeraPhéri3 Nouvelles ? Akkiens : pic.twitter.com/gPtWmm6nRL Bhushan Khiladi (@Bhushanadhau1) 11 novembre 2022

Kartik Aaryan pour reprendre la place d’Akshay Kumar ?

Nous avons vu comment Kartik Aaryan s’avère être une star bancable ces derniers temps. À une époque où les biggies de Bollywood ne parviennent pas à faire des affaires malgré les grands noms et les acteurs vedettes, Kartik Aaryan a impressionné tout le monde. Un exemple récent étant Bhool Bhulaiyaa 2. Pour le film, Kartik a pris la place d’Akshay Kumar. L’OG a présenté Akshay en tête. Le film a une base de fans fidèle, mais Bhool Bhulaiyaa 2 de Kartik Aaryan a conquis beaucoup de cœurs. Nous nous demandons s’il se remet à la place d’Akshay Kumar pour Hera Pheri 3.

Pendant ce temps, Akshay Kumar a beaucoup sur son plateau en ce moment. Il a OMG 2, Gorkha et Capsule Gill dans le pipeline. Il a été rapporté qu’il avait ressuscité Welcome Back, ainsi qu’Awaara Pagal Deewana. Il n’y a aucune confirmation sur Kartik remplaçant Akshay. Mais alors verrons-nous Akshay et Kartik partager l’espace d’écran dans Hera Pheri 3 ? Seul le temps nous le dira.