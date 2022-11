Hera Pheri 3 à Aucune entrée ; Les suites de Bollywood les plus attendues qui sont en préparation [Watch Video]

Les suites Bollywood les plus attendues : Bollywood est obsédé par les suites. Presque tous les cinéastes travaillent sur des suites, que ce soit Drishyam 2, Bharmastra 2 ou bien d’autres. Les cinéastes travaillent sur leurs scripts pour les suites. Cependant, certaines suites ont été couronnées de succès et ont rapporté beaucoup d’argent au box-office; d’autres sont encore en route. Des suites de films telles que Hera Pheri 3 et Krrish 4 sont actuellement en préparation. L’acteur principal s’est récemment révélé être la raison pour laquelle Hera Pheri 3 a été bloqué en production. Akshay Kumar s’est retiré de la franchise “Hera Pheri”, mais l’acteur de Bollywood Kartik Aaryan sera présenté comme un nouveau personnage dans “Hera Pheri 3”. Voyons quels autres films sont actuellement en préparation dans cette vidéo. Regarder la vidéo.