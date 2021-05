« Her Man »: une relique d’un Hollywood révolu, maintenant restauré

Quoi qu’il en soit, « Her Man » était un favori d’Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque française. John Ashbery a visiblement vu le film à Paris et le cite dans son poème en hommage à Helen Twelvetrees, la fragile actrice née à Brooklyn qui incarne Frankie, la « bar-girl » adolescente.

Garnett (1894-1977) a fait irruption dans le cinéma en écrivant des comédies burlesques pour Mack Sennett et Hal Roach. « Her Man », sorti quatre ans avant la censure du Code de production, se déroule dans une spacieuse « salle de danse » de La Havane nommée Thalia, qui accueille (et vole) des marins américains ivres. Le conte est plein de comique roughhouse. Dans son indispensable histoire « The American Cinema », le critique Andrew Sarris a qualifié Garnett de « vaudevillian tapageur » et « d’artiste avec le genre de bords rugueux qui font pâlir la sensibilité française trop civilisée dans une pure frustration physique ».

Périodiquement redécouvert, le film est diffusé en continu dans une nouvelle restauration numérique nette via le cinéma virtuel du Museum of Modern Art. Bien que les opinions varient sur le statut d’auteur du réalisateur américain Tay Garnett, son drame fougueux vaut le détour.

« Son homme », un morceau accrocheur de hokum inspiré de la vénérable ballade du crime passionnel «Frankie and Johnny» a été bien accueilli à son arrivée en 1930. Des décennies plus tard, la romance légèrement racée, avec des prostituées et des proxénètes légèrement déguisés, deviendrait un os de discorde entre des critiques familiers avec le Hollywood classique.

Twelvetrees, qui s’est suicidé en 1958, était surtout connu pour avoir joué dans des mélodrames lacrymogènes. Elle est plus courageuse ici, prise entre son « protecteur » Johnnie (Ricardo Cortez, né Jacob Krantz) et une figure de Sir Galahad, le marin américain au chant doux Dan (Phillips Holmes, décrit dans le poème d’Ashbery comme « maladroitement beau »). « Tu n’es qu’une dame et une petite dame assez ordinaire à cela », lui dit Dan lors d’un rendez-vous qui se termine lors d’une mission le jour de la Saint-Patrick.

Comme il sied à un premier talkie, « Her Man » est par intermittence stagnante, le plus souvent lorsque la diva de Broadway Marjorie Rambeau, jouant avec insistance une prostituée vieillissante avec des problèmes d’alcool et un intérêt maternel pour Frankie, est sur le plateau. Mais il est également animé par un certain nombre de joueurs secondaires fougueux. Thelma Todd, une beauté comique dans plusieurs films des Marx Brothers, apparaît dans une perruque noire avec des boucles crachées comme l’autre femme, Nelly. Franklin Pangborn, spécialiste des rôles tendus, est étonnamment belliqueux, le mélangeant à plusieurs reprises avec les copains marins de Danny (James Gleason et Harry Sweet). Leur lutte idiote en cours pour la possession d’un chapeau melon évoque le travail de Garnett avec Laurel et Hardy.

Il y a une abondance de gags de course, mais ce qui distingue vraiment « Her Man », c’est sa fluidité. Garnett orchestre plusieurs plans de dolly prolongés à travers le quartier chaud de La Havane – la caméra naviguant dans les foules, les charrettes à cheval et les combats à main armée. Le mix sonore qui l’accompagne n’en est pas moins évanoui. Le film, qui ressemble souvent à une longue bagarre dans un bar, se termine par la destruction du décor de Thalia. (De toute évidence, Garnett a embauché un certain nombre de joueurs de football universitaire et d’anciens boxeurs comme figurants.)

« Her Man » est une pièce d’époque à plus d’un titre. La cavalcade des bouffonneries ivres rappelle que si le Code de production n’existait pas pleinement en 1930, la Prohibition était toujours en vigueur.

son homme

