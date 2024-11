HER-BC : Recherche en santé et en économie sur les femmes d’âge moyen en Colombie-Britannique – La toute première étude sur la ménopause en Colombie-Britannique révèle des défis critiques pour les femmes d’âge moyen























Une étude révolutionnaire sur les femmes d’âge mûr en Colombie-Britannique révèle les défis importants en matière de santé, de travail et de soins posés par la ménopause, proposant des recommandations pour améliorer le soutien en matière de soins de santé et les politiques sur le lieu de travail. VANCOUVER, C.-B., 1 novembre 2024 /CNW/ – Une étude publiée aujourd’hui par le Women’s Health Research Institute (WHRI), en collaboration avec la BC Women’s Health Foundation et la Pacific Blue Cross, a révélé que, pour la première fois, des informations critiques sur les problèmes physiques, mentaux, sociaux et économiques impacts des symptômes de la ménopause chez les femmes d’âge moyen Colombie-Britannique. Titré HER-BC : Recherche en santé et en économie sur les femmes d’âge mûr en Colombie-Britannique, cette toute première étude provinciale explore la périménopause, la ménopause et la post-ménopause, soulignant clairement l’impact de cette étape de la vie sur celles qui la vivent.















Une étude révolutionnaire sur les femmes d’âge mûr en Colombie-Britannique révèle les défis importants en matière de santé, de travail et de soins posés par la ménopause, proposant des recommandations pour améliorer le soutien en matière de soins de santé et les politiques sur le lieu de travail. (Groupe CNW/Croix Bleue du Pacifique)



















Logo de la Croix Bleue du Pacifique (Groupe CNW/Croix Bleue du Pacifique)



















Fondation pour la santé des femmes de la Colombie-Britannique (Groupe CNW/Pacific Blue Cross)



















Logo WHRI (Groupe CNW/Pacific Blue Cross)





L’étude a interrogé plus de 2 000 personnes âgées de 39 à 60 ans dans toute la province et mené des entretiens approfondis auprès d’un sous-ensemble, mettant en évidence les opportunités de soins de santé plus inclusifs, un meilleur soutien en milieu de travail et des recherches plus approfondies pour les 875 000 femmes âgées de 40 à 65 ans. Colombie-Britannique. L’étude a exploré les problèmes de santé, la qualité de vie pendant la ménopause, les responsabilités professionnelles et de soins, ainsi que les obstacles à l’accès aux services de soins de santé, révélant que 92 pour cent des personnes interrogées éprouvent des symptômes de ménopause modérés à extrêmement graves.

Principales conclusions :

Impact sur le lieu de travail : Un tiers des personnes interrogées (32 %) ont déclaré que les symptômes de la ménopause affectent leur travail d’une manière ou d’une autre, tandis qu’un quart des personnes interrogées (24 %) ont déclaré s’être absentés du travail au cours des 12 derniers mois en raison de symptômes de la ménopause. Près d’une personne sur 10 (9,4 %) a dû refuser une promotion professionnelle ou un avancement de carrière en raison de symptômes de la ménopause, et certaines personnes interrogées ont même déclaré avoir été licenciées.

Un tiers des personnes interrogées (32 %) ont déclaré que les symptômes de la ménopause affectent leur travail d’une manière ou d’une autre, tandis qu’un quart des personnes interrogées (24 %) ont déclaré s’être absentés du travail au cours des 12 derniers mois en raison de symptômes de la ménopause. Près d’une personne sur 10 (9,4 %) a dû refuser une promotion professionnelle ou un avancement de carrière en raison de symptômes de la ménopause, et certaines personnes interrogées ont même déclaré avoir été licenciées. Lacunes en matière de soins de santé : 43,5 % des participants ont recherché des soins auprès de prestataires de soins de santé complémentaires tels que des naturopathes et des professionnels de la santé mentale. En moyenne, les participants ont dépensé près de 900 $ de leur poche pour ces services chaque année. Les personnes bénéficiant d’une couverture santé privée étaient beaucoup plus susceptibles d’accéder à des services de soins de santé complémentaires, avec moins de dépenses à leur charge. Les trois quarts de ceux qui ont utilisé ces services ont signalé une amélioration de leurs symptômes.

: 43,5 % des participants ont recherché des soins auprès de prestataires de soins de santé complémentaires tels que des naturopathes et des professionnels de la santé mentale. En moyenne, les participants ont dépensé près de de leur poche pour ces services chaque année. Les personnes bénéficiant d’une couverture santé privée étaient beaucoup plus susceptibles d’accéder à des services de soins de santé complémentaires, avec moins de dépenses à leur charge. Les trois quarts de ceux qui ont utilisé ces services ont signalé une amélioration de leurs symptômes. Santé mentale : 41,2 % des répondants ont signalé un problème de santé mentale concomitant, soulignant la nécessité d’un meilleur soutien en matière de santé mentale pendant la transition vers la ménopause.

: 41,2 % des répondants ont signalé un problème de santé mentale concomitant, soulignant la nécessité d’un meilleur soutien en matière de santé mentale pendant la transition vers la ménopause. Stigmatisation et silence : Alors que les conversations sur la ménopause sont de plus en plus visibles dans les médias sociaux et publics, la stigmatisation et le silence autour de la santé reproductive et du vieillissement des femmes continuent d’entraver la sensibilisation à la meilleure façon de soutenir le bien-être à cette étape de la vie. Ce sentiment s’étend aux interactions en matière de soins de santé, où les participantes ont déclaré que la ménopause et son traitement étaient souvent ignorés, évités ou mal compris.

Dr. Lori Brottochercheur principal de l’étude HER-BC, professeur d’obstétrique et de gynécologie à la Université de la Colombie-Britanniqueet directrice exécutive du WHRI, a déclaré : « Ce rapport marque une première étape essentielle pour remédier au manque généralisé de sensibilisation et de soutien à la ménopause chez les femmes. Colombie-Britannique. Les expériences partagées par les femmes interrogées montrent clairement que la ménopause n’est pas seulement un problème de santé, mais qu’elle affecte profondément le travail, les relations et la vie quotidienne. Il existe une opportunité de combler ces écarts et de lutter contre la stigmatisation sociétale associée à la ménopause. »

Cally Wessonprésidente et directrice générale de la BC Women’s Health Foundation, a ajouté : « La ménopause est un domaine sous-étudié depuis trop longtemps et, par conséquent, de nombreuses femmes sont confrontées à ces défis sans soutien adéquat. Cette étude met en lumière des problèmes critiques et fournit une voie claire pour améliorer les résultats en matière de soins de santé et les politiques sur le lieu de travail pour les femmes d’âge mûr. La BC Women’s Health Foundation se consacre à soutenir les femmes à toutes les étapes de la vie, y compris la ménopause, pour garantir qu’elles disposent des ressources et des soins qu’elles méritent.

Sarah Hoffmannprésident et chef de la direction de Pacific Blue Cross, a déclaré : « L’étude HER-BC met en évidence les domaines dans lesquels les soins et le soutien aux femmes d’âge mûr peuvent être améliorés dans Colombie-Britannique. En tant que fournisseur leader de prestations de soins de santé, nous reconnaissons l’importance de faire évoluer nos services pour mieux soutenir les femmes à cette étape de la vie. Les employeurs et les prestataires de soins de santé doivent travailler ensemble pour garantir que les ressources et le soutien nécessaires soient disponibles pour les femmes pendant la ménopause. »

Le rapport suggère plusieurs domaines dans lesquels des améliorations pourraient être explorées pour mieux soutenir les femmes d’âge moyen ménopausées. Ceux-ci incluent :

Campagnes de santé publique sensibiliser aux symptômes de la ménopause, contribuant ainsi à doter les individus des connaissances nécessaires pour gérer leur santé à cette étape de la vie.

sensibiliser aux symptômes de la ménopause, contribuant ainsi à doter les individus des connaissances nécessaires pour gérer leur santé à cette étape de la vie. Efforts de soins de santé collaboratifs qui encouragent une plus grande éducation et une collaboration interdisciplinaire entre les prestataires de soins de santé afin d’améliorer l’accès et la continuité des soins pour les femmes ménopausées.

qui encouragent une plus grande éducation et une collaboration interdisciplinaire entre les prestataires de soins de santé afin d’améliorer l’accès et la continuité des soins pour les femmes ménopausées. Politiques de soutien sur le lieu de travail comme des horaires flexibles et des aménagements, qui pourraient contribuer à atténuer l’impact des symptômes de la ménopause et à améliorer la productivité et le bien-être au travail.

comme des horaires flexibles et des aménagements, qui pourraient contribuer à atténuer l’impact des symptômes de la ménopause et à améliorer la productivité et le bien-être au travail. Prévention de la discrimination au travail : Lorsque les symptômes de la ménopause ont un impact sur la capacité d’une personne à exercer ses fonctions normales sur le lieu de travail, ces symptômes doivent être considérés comme un handicap ; les employeurs ont l’obligation légale de procéder à des ajustements raisonnables pour accommoder ce travailleur. De plus, les employeurs ont l’obligation légale de protéger les travailleurs handicapés contre la discrimination.

Lorsque les symptômes de la ménopause ont un impact sur la capacité d’une personne à exercer ses fonctions normales sur le lieu de travail, ces symptômes doivent être considérés comme un handicap ; les employeurs ont l’obligation légale de procéder à des ajustements raisonnables pour accommoder ce travailleur. De plus, les employeurs ont l’obligation légale de protéger les travailleurs handicapés contre la discrimination. Recherches complémentaires combler les lacunes dans les connaissances sur la ménopause, y compris l’influence de la race, du sexe, de la situation économique et du handicap sur les expériences et les résultats de la ménopause.

Pour lire le rapport complet, visitez whri.org/HER-BC.

Notes aux rédacteurs

À propos de l’Institut de recherche sur la santé des femmes

Créée en 2006 à Vancouver, Colombie-Britannique, Institut de recherche sur la santé des femmes (WHRI) est l’un des trois seuls instituts de recherche en Canada avec un accent explicite sur la santé des femmes. Il s’agit de la branche de recherche sur la santé des femmes de la Provincial Health Services Authority (PHSA) et d’un centre de recherche de la faculté de médecine de l’UBC.

WHRI se consacre à l’amélioration de la santé et des soins de santé des filles et des femmes grâce à la génération de connaissances. Il sert de catalyseur pour la recherche sur la santé des femmes, soutenant un réseau provincial et national en expansion de chercheurs, de décideurs et de prestataires de soins de santé en santé des femmes. WHRI s’efforce d’être équitable et inclusif dans sa manière de collaborer, dans ses priorités et dans tout ce qu’il fait. Pour atteindre leurs objectifs, leurs recherches respectent, travaillent aux côtés, collaborent et soutiennent la santé des femmes de tout le spectre 2SLGBTQIA+.

Comptant plus de 500 chercheurs membres, l’IRTH engage des partenaires de recherche de toute la province pour soutenir, améliorer et défendre la recherche sur la santé des femmes. Ils savent que traduire les données probantes en actions est essentiel à l’amélioration de la santé et des soins de santé. L’IRTH a donc un rôle important à jouer en soutenant les initiatives d’application des connaissances (AC).

À propos de la Fondation pour la santé des femmes de la Colombie-Britannique

Fondation pour la santé des femmes de la Colombie-Britannique (BCWHF), de la Colombie-Britannique la plus grande organisation à but non lucratif dédiée à l’avancement de la santé des femmes et des nouveau-nés, promeut des soins et des recherches efficaces grâce à des partenariats avec le BC Women’s Hospital + Health Centre, le seul hôpital pour femmes de l’Ouest canadien, et le Women’s Health Research Institute (WHRI). BCWHF garantit aux femmes un accès équitable à des soins de santé de haute qualité, à tout moment et en tout lieu. Depuis les soins vitaux prodigués à l’unité de soins intensifs néonatals (USIN) pour femmes de la Colombie-Britannique, la plus grande USIN au Canada et la deuxième en Amérique du Nord, la BCWHF apporte des ressources essentielles aux plus petits et aux plus vulnérables. Grâce à des initiatives dans le cadre du Mois de la recherche sur la santé des femmes et de la campagne annuelle Illuminations, la Fondation inspire le soutien et les investissements communautaires pour faire progresser la santé des femmes. En collaboration avec nos partisans du BCWHF, nous créons des débuts brillants et un avenir meilleur pour les femmes et les familles partout dans le monde. Colombie-Britannique. Pour plus d’informations, veuillez visiter bcwomensfoundation.org.

À propos de la Croix Bleue du Pacifique

Croix Bleue du Pacifique est une société de prestations de santé et le principal fournisseur de prestations de santé de la Colombie-Britannique. Basée à Burnaby, en Colombie-Britannique, et en partenariat avec le SCFP 1816, le syndicat représentant environ les trois quarts de sa main-d’œuvre locale, l’organisation à but non lucratif offre une couverture de santé, dentaire, vie, invalidité et voyage à un Britanno-Colombien sur trois par l’intermédiaire de avantages sociaux collectifs et régimes individuels. Dans le cadre de sa mission visant à améliorer la santé et le bien-être des Britanno-Colombiens, la Croix Bleue du Pacifique soutient de manière proactive les organismes de bienfaisance de toute la province qui s’efforcent d’améliorer les résultats en matière de santé.

À propos de HER-BC : Recherche en santé et en économie sur les femmes d’âge mûr en Colombie-Britannique

Cette étude historique de 2024, intitulée Recherche sur la santé et l’économie sur les femmes d’âge mûr en Colombie-Britannique (HER-BC), a mobilisé un large échantillon géographique, démographique et psychographique de plus de 2 000 femmes de la quarantaine de la Colombie-Britannique pour partager leurs expériences.

L’étude visait à comprendre 1) les préoccupations en matière de santé des femmes d’âge moyen en Colombie-Britannique ; 2) qualité de vie et impacts psychologiques de la ménopause ; 3) impact de la ménopause sur le travail et les soins dispensés ; et 4) les obstacles et les facteurs favorables à l’accès aux services de soins de santé et au système de santé.

L’étude a adopté une approche à méthodes mixtes créant une enquête en ligne complète qui a capturé la santé mentale, la solitude, les symptômes de la ménopause et leur impact sur les participants, l’activité physique, les soins, le stress au travail et les saignements anormaux, en plus de l’utilisation actuelle de médicaments et de l’accès aux soins de santé. services (prestataires et assurances). Des entretiens qualitatifs individuels ont ensuite été menés avec un sous-ensemble de participants pour approfondir notre compréhension des participants.

Au total, 2 133 personnes ont été recrutées et interrogées. Parmi eux, 275 ont été exclus en raison de leur inéligibilité, ce qui laisse un échantillon final de 1 858 répondants ayant complété une partie des six modules de l’enquête et 1 567 d’entre eux ayant complété l’enquête dans son intégralité. Au total, 20 participants ont pris part à des entretiens individuels semi-directifs.

SOURCE Croix Bleue du Pacifique

Personne-ressource pour les médias : James Prescott, [email protected]+1 604 314 1330