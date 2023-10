Henry Winkler affirme que la crainte d’être catalogué l’a incité à refuser le rôle principal dans “Grease” de 1978.

“J’étais stupide”, a déclaré Winkler au magazine People dans le numéro de cette semaine. “J’ai dépensé tellement d’énergie, tellement de temps… J’ai passé tellement de nuits blanches à penser : ‘Comment puis-je ne pas être catalogué ?'”

L’homme de 77 ans était au sommet de sa gloire dans “Happy Days”, jouant “Fonzie” en veste de cuir, lorsqu’on lui a proposé le rôle, et il craignait que le rôle de Danny Zucko, attribué à John Travolta, le classerait.

La comédie musicale de 1978 fut l’un des premiers rôles principaux de Travolta au cinéma après son tour de Tony Manero dans “Saturday Night Fever”.

“Vous suivez le courant”, a conseillé Winkler. “Ce que vous faites, c’est vous préparer à vous réinventer. Vous faites quelque chose de complètement différent et vous revenez ensuite au centre.”

Après que “Happy Days” ait terminé ses 11 saisons en 1984, Winkler, comme beaucoup d’autres artistes, a eu du mal à lancer le deuxième acte de sa carrière.

“Il y a eu huit ou neuf ans à une époque où je ne pouvais pas être embauché parce que j’étais ‘The Fonz’, parce que j’étais catalogué”, a-t-il déclaré à Today.com plus tôt cette année.

“J’avais une douleur psychique débilitante parce que je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où la trouver, quoi que ce soit. Je ne savais pas ce que j’allais faire. J’avais une famille. Je ” J’avais un chien. J’avais un toit. Oh. Mon. Dieu. “

Il a finalement créé sa propre société de production par « volonté et peur ».

Winkler a déclaré à People qu’il avait passé la majeure partie de sa vie à être anxieux, mais il pense que la plus grande leçon qu’il a apprise en regardant en arrière est “non seulement vous devez être tenace, non seulement vous devez être reconnaissant, mais vous devez également être flexible”.

Sa dyslexie non diagnostiquée ajoutait à son anxiété en tant que jeune acteur.

“Même au milieu des ‘Happy Days’, au sommet de ma renommée et de mon succès, je me sentais gêné, inadéquat”, a-t-il écrit dans un extrait de ses nouveaux mémoires “Being Henry: The Fonz… and Beyond”, selon People. .

“Tous les lundis à 10 heures, nous faisions une lecture sur table du scénario de la semaine, et à chaque lecture, je perdais ma place ou je trébuchais. Je laissais un mot de côté, une ligne de côté. J’étais constamment incapable de donner le bonne ligne de repère, ce qui gâcherait alors la blague pour la personne qui fait la scène avec moi. Ou je regarderais un mot comme « invincible » et je n’aurais aucune idée sur terre de comment le prononcer ou même de le prononcer.

Il a finalement été diagnostiqué à 31 ans

Il a déclaré à People que sa dyslexie l’avait amené à remettre en question sa capacité à créer sa société de production.

“Quelqu’un m’a suggéré de devenir producteur. J’ai commencé par dire : “Je ne peux pas le faire. Je suis dyslexique. Je n’ai aucune idée de ce qu’est ce métier. Je ne peux pas le faire”, a-t-il déclaré : “Et puis finalement, vous dites : « Oh, tais-toi et essaye. » »

Dans les années 1990 et au début des années 2000, Winkler a trouvé des rôles dans des films comme « Scream », « The Waterboy » et « Click ». Adam Sandler l’a engagé dans cinq de ses comédies, et Winkler a décroché un rôle récurrent dans la série éphémère mais acclamée par la critique “Arrested Development”, qui a été produite par son ancien co-star de “Happy Days” Ron Howard.

Il a joué huit épisodes dans “Parks & Rec” d’Amy Poehler et a joué un rôle récurrent dans “Royal Pains”.

En 2018, il a joué aux côtés de Bill Hader dans le rôle du coach par intérim Gene Cousineau dans la série de comédie noire « Barry » et a remporté son premier Emmy aux heures de grande écoute de sa carrière cette année-là. Il a d’abord été nominé pour “Happy Days” mais n’a jamais gagné.

“Si vous restez à la table assez longtemps, les jetons reviennent à vous”, a déclaré Winkler dans son discours de remerciement. “Ce soir, je dois débarrasser la table.”